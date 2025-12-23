FacebookTwitterYoutubeInstagram
'वह आदमी चला गया'... नहीं रहे हिंदी साहित्य को नया आयाम देने वाले विनोद कुमार शुक्ल, आखिरी समय में भी लिखते रहे

क्या कहती है Income Tax की धारा 247, जिसके तहत 1 अप्रैल से आपके फोन-मैसेज चेक कर सकती है सरकार?

नये साल की शुरुआत में ही घर के दरवाजे पर रख दें ये एक चीज, परिवार की खुशियों के साथ आएगा पैसा

दिल्ली में कहां मिलता है बेस्ट बटर चिकन, देखते ही मुंह में आ जाता है पानी

WTC इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

WTC इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

धर्म

New Year Vastu Tips: नये साल की शुरुआत में ही घर के दरवाजे पर रख दें ये 1 चीज, खुशियों के साथ आएगा पैसा

घर में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति चाहते हैं तो कुछ उपाय कर सकते हैं. इनमें से यह एक उपाय बेहद लाभदायक है. इसे शास्त्रों में भी काफी मान्यता दी गई है. इसके उपाय को करने के लिए साल शुरुआती दिन यानी न्यू ईयर वाले दिन कर सकते हैं.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Dec 23, 2025, 04:55 PM IST

New Year Vastu Tips: नये साल की शुरुआत में ही घर के दरवाजे पर रख दें ये 1 चीज, खुशियों के साथ आएगा पैसा
साल 2025 का आखिरी महीना चल रहा है. इसे खत्म होने व नया साल शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी है. ऐसे में लोग नये साल पर नई शुरुआत के लिए अलग अलग नियम अपना रहे हैं. वहीं नई साल पर शुभ और अशुभ प्रभावों को देखा जा रहा है. इसकी वजह नई साल के साथ ही कई सारी नई उम्मीदों का आना है. इसलिए हर व्यक्ति को नए साल से आशा होती है कि इस साल किस्मत साथ देगी. उनके सभी काम बनेंगे और सफलता मिलेगी. ऐसे में अगर आप भी अपना भाग्य नया साल यानी 2026 में चमकाना चाहते हैं तो कुछ उपाय कर लें. यह करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी. जीवन में सभी काम बनेंगे और सफलता प्राप्त होगी. 

नये साल के पहले ही दिन से करें ये उपाय

घर में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति चाहते हैं तो कुछ उपाय कर सकते हैं. इनमें से यह एक उपाय बेहद लाभदायक है. इसे शास्त्रों में भी काफी मान्यता दी गई है. इसके उपाय को करने के लिए साल शुरुआती दिन यानी न्यू ईयर वाले दिन सुबह सुबह स्नान करें. इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर पानी से भरा बर्तन रख दें. ऐसा करने से घर में सुख शांति का संचार होता है. व्यक्ति के सभी नकारात्मक दोष दूर होते हैं पैसा, सुख समृद्धि का प्रवेश होता है. 

दूर हो जाएगा नकारात्मकता

व्यक्ति के जीवन जिन पांच तत्वों से बना है. उसमें पानी भी एक है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, पानी को ऐसा स्रोत माना गया है जो घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करता है. यही वजह है कि घर के मुख्य द्वार पर पानी से भरा बर्तन रखने की सलाह दी जाती है.

दूर हो जाएंगी बुरी शक्तियां

घर के मुख्य द्वार पर पानी रखने से बुरी शक्तियों का खत्म होता है. ये शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं. घर के लोग दुर्भाग्य से बचा सकते हैं. इसके साथ ही जीवन में आने वाली समस्याएं दूर हो जाती हैं. यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है.

वातावरण शुद्ध बनाए रखने में करता है मदद

घर के मुख्य द्वार पर पानी रखने का यह एक उपाय नकारात्मकता को दूर करने के साथ ही वातावरण को शुद्ध बनाए रखता है. यह घर आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए भी बेहतरीन तरीका है.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी हेल्थ से जुड़ी रिसर्च के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

दिल्ली में कहां मिलता है बेस्ट बटर चिकन, देखते ही मुंह में आ जाता है पानी
WTC इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
WTC इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
Heart Attack: कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह, हार्ट अटैक के खतरे को करना है कम तो आज ही करा लें ये 5 टेस्ट
शादी के बाद चमकती है इस मूलांक में जन्मे लोगों की किस्मत, जीवन में खूब मिलती धन दौलत और संपत्ति
2026 आने के साथ खाटू श्याम जी में बढ़ी भक्तों की भीड़, अब VIP दर्शन बंद, नये साल को 24 घंटे खुलेगा मंदिर
Mangal Gochar 2026 : 2026 में चमक जाएगा इन राशियों के जातकों का भाग्य, शनि और मंगल के मिलने से बरसेगा धन
महादेव को प्रसन्न करने के लिए कितनी बार करना चाहिए “ॐ नमः शिवाय” का जाप, जानें कैसे मिलती है भगवान की कृपा
101 से 108 तक के कलर शेड्स ही घर में क्यों लगाने चाहिए? ये रंग देता है तरक्की-सफलता और पैसा
कर्क और कन्या वालों को आज मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
