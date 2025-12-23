New Year Vastu Tips: नये साल की शुरुआत में ही घर के दरवाजे पर रख दें ये 1 चीज, खुशियों के साथ आएगा पैसा

घर में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति चाहते हैं तो कुछ उपाय कर सकते हैं. इनमें से यह एक उपाय बेहद लाभदायक है. इसे शास्त्रों में भी काफी मान्यता दी गई है. इसके उपाय को करने के लिए साल शुरुआती दिन यानी न्यू ईयर वाले दिन कर सकते हैं.

साल 2025 का आखिरी महीना चल रहा है. इसे खत्म होने व नया साल शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी है. ऐसे में लोग नये साल पर नई शुरुआत के लिए अलग अलग नियम अपना रहे हैं. वहीं नई साल पर शुभ और अशुभ प्रभावों को देखा जा रहा है. इसकी वजह नई साल के साथ ही कई सारी नई उम्मीदों का आना है. इसलिए हर व्यक्ति को नए साल से आशा होती है कि इस साल किस्मत साथ देगी. उनके सभी काम बनेंगे और सफलता मिलेगी. ऐसे में अगर आप भी अपना भाग्य नया साल यानी 2026 में चमकाना चाहते हैं तो कुछ उपाय कर लें. यह करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी. जीवन में सभी काम बनेंगे और सफलता प्राप्त होगी.

नये साल के पहले ही दिन से करें ये उपाय

घर में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति चाहते हैं तो कुछ उपाय कर सकते हैं. इनमें से यह एक उपाय बेहद लाभदायक है. इसे शास्त्रों में भी काफी मान्यता दी गई है. इसके उपाय को करने के लिए साल शुरुआती दिन यानी न्यू ईयर वाले दिन सुबह सुबह स्नान करें. इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर पानी से भरा बर्तन रख दें. ऐसा करने से घर में सुख शांति का संचार होता है. व्यक्ति के सभी नकारात्मक दोष दूर होते हैं पैसा, सुख समृद्धि का प्रवेश होता है.

दूर हो जाएगा नकारात्मकता

व्यक्ति के जीवन जिन पांच तत्वों से बना है. उसमें पानी भी एक है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, पानी को ऐसा स्रोत माना गया है जो घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करता है. यही वजह है कि घर के मुख्य द्वार पर पानी से भरा बर्तन रखने की सलाह दी जाती है.

दूर हो जाएंगी बुरी शक्तियां

घर के मुख्य द्वार पर पानी रखने से बुरी शक्तियों का खत्म होता है. ये शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं. घर के लोग दुर्भाग्य से बचा सकते हैं. इसके साथ ही जीवन में आने वाली समस्याएं दूर हो जाती हैं. यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है.

वातावरण शुद्ध बनाए रखने में करता है मदद

घर के मुख्य द्वार पर पानी रखने का यह एक उपाय नकारात्मकता को दूर करने के साथ ही वातावरण को शुद्ध बनाए रखता है. यह घर आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए भी बेहतरीन तरीका है.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी हेल्थ से जुड़ी रिसर्च के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से