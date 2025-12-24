Vastu Effects On Travel: सप्ताह के 7 दिनों में किस किस दिशा में यात्रा करना होता है अशुभ, मुश्किलों से भर जाता है रास्ता

दिशा शूल को बहुत अशुभ योग माना जाता है. मान्यता है कि जिस दिशा में यह योग बन रहा हो, उस दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए. ऐसी दिशा में यात्रा करने से काम में बाधा आ सकती है और पूरा दिन खराब हो सकता है.

वास्तु शास्त्र और ज्योतिष में दिशाओं को बड़ा महत्व दिया जाता है. मान्यता है कि सही दिशा में घर बनाने या यात्रा करने से समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाता है. वहीं, गलत दिशा वास्तुदोष प्रकट करने के साथ ही हानि पहुंचा सकती है. ज्योतिष में दिशा नियम ऐसी विधि है जो सही और गलत दोनों दिशाओं का मार्गदर्शन करती है.

दिशा शूल क्या है

शास्त्रों के अनुसार, दिशा शूल को बहुत अशुभ योग माना जाता है. मान्यता है कि जिस दिशा में यह योग बन रहा हो, उस दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए. ऐसी दिशा में यात्रा करने से काम में बाधा आ सकती है और पूरा दिन खराब हो सकता है. इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या लंबी यात्रा के लिए घर से निकलने से पहले, हमेशा यह जांच लें कि शूल किस दिशा में बन रहा है. यदि ऐसा प्रतीत होता है कि शूल उसी दिशा में बन रहा है, जिस दिशा में आप यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा को स्थगित करना ही बेहतर होता है.

सप्ताह के किस दिन और किस दिशा में बुरी नज़र लगती है

पौराणिक कथाओं के अनुसार, सप्ताह के प्रत्येक दिन एक विशेष दिशा में दिशा शूला दिखाई देता है. जिस दिशा में वह शूला स्थित होता है, उस दिशा में यात्रा करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे बाधाएं, देरी और अनावश्यक तनाव उत्पन्न हो सकते हैं.



सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा अशुभ मानी जाती है. इन दिनों पूर्व दिशा में यात्रा करने से बचना ही बेहतर है. यदि कोई अत्यावश्यक कार्य हो तो उपाय किए जा सकते हैं.



मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा अशुभ रहती है, इसलिए इन दोनों दिनों में उत्तर दिशा की यात्रा से बचना चाहिए. मंगलवार को उत्तर-पश्चिम दिशा भी प्रभावित मानी जाती है, इसलिए यदि अत्यावश्यक यात्रा करनी हो तो यात्रा से पहले गुड़ का सेवन कर लें.



बुधवार को पेट की इस दिशा में होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए, अपनी यात्रा की शुरुआत तिल और धनिया के बीज खाकर करें. इसके अलावा, ऐसा माना जाता है कि बुधवार और शनिवार को उत्तर-पूर्व दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए.



गुरुवार को दक्षिण दिशा दिशाहीन मानी जाती है. इसलिए गुरुवार को दक्षिण दिशा में यात्रा करना अशुभ माना जाता है. यदि आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले दही खाना लाभकारी माना जाता है.



शुक्रवार और रविवार को पश्चिम दिशा में शुभता रहती है. यदि यात्रा अपरिहार्य हो, तो शुक्रवार को जौ और रविवार को दलिया खाना शुभ माना जाता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष गणनाओं और अंक शास्त्र के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

