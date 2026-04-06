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Vastu Dosh:घर में बनाये रखना चाहते हैं सुख शांति तो आज ही बाहर कर दें ये 4 चीजें, नहीं तो खुशहाली को लग जाएगी नजर

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Vastu Dosh:घर में बनाये रखना चाहते हैं सुख शांति तो आज ही बाहर कर दें ये 4 चीजें, नहीं तो खुशहाली को लग जाएगी नजर

हर कोई चाहता है उनके घर में सुख शांती बनी रहे, लेकिन कई बार गलत चीजों की वजह से वास्तुदोष प्रकट करता है. इससे व्यक्ति को जीवन में हानि का सामना करना पड़ता है.

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Nitin Sharma

Updated : Apr 06, 2026, 03:29 PM IST

Vastu Dosh:घर में बनाये रखना चाहते हैं सुख शांति तो आज ही बाहर कर दें ये 4 चीजें, नहीं तो खुशहाली को लग जाएगी नजर

Vastu Dosh

(Credit Image AI)

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हर कोई अपने घर में सुख शांति और समृद्धि का वास चाहता है. इसके लिए बहुत से लेकर ईमानदारी से अपना काम करने के साथ ही दान पुण्य करते हैं. सुबह उठते ही पूजा पाठ करते हैं. इसके बाद भी घर में किसी न किसी परेशानी से जूझते रहते हैं. वास्तु एक्सपर्ट्स की मानें तो इसकी वजह घर में मौजूद ये 4 चीजें हैं, जो न सिर्फ घर में वास्तु प्रकट कर सुख और शांति को नष्ट करती हैं. बल्कि घर में नकारात्मकता का प्रवेश कर कलेश और कंगाली की वजह बन जाती हैं. ऐसे में व्यक्ति के खूब पैसा कमाने के बाद भी उसकी जेब खाली और घर में कलेश का वास हो जाता है. अगर आप भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं तो इसकी वजह और समाधान दोनों ही आपके पास हैं. 

आइए जानते हैं क्यों लगता है वास्तुदोष 

वास्तु एक्सपर्ट्स के अनुसार, वास्तुदोष न सिर्फ गलत दिशा में घर का मुख, खिड़की दरवाजे से लेकर गलत दिशा में रखा सामान या फिर खराब पड़ी चीजें लगाती हैं. इनकी वजह से व्यक्ति की तरक्की भी रूक जाती है. उसे जीवन में तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है. अगर आप भी इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आज ही घर से खराब पड़ी इन 4 चीजों को बाहर कर दें. 

टूटा हुआ शीशा और कांच

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के अंदर टूटा हुआ दर्पण यानी शीशा नहीं रखना चाहिए. इके साथ ही टूटे कांच के बर्तन भी वास्तु दोष प्रकट करते हैं. इनके घर में होने से न सिर्फ नकारात्मकता का वास होता है. यह कलह और आर्थिक तंगी की वजह भी बनती हैं. इसलिए इन्हें जितना जल्दी हो सके, घर से बाहर कर दें. 

बंद घड़ियां

घर के अंदर बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए. यह वास्तुदोष को प्रकट करती है. यह न सिर्फ व्यक्ति की तरक्की को रोकती है. घर में बीमारी और आर्थिक समस्याओं को बढ़ा देती है. अगर आप इससे बचना  चाहते हैं तो घर में बंद पड़ी घड़ी को या तो ठीक कराये. अन्यथा इसे बाहर कर दें. 

पुराने कपड़े और टूटा फूटा सामान

घर के किसी कोने में पड़े पुराने कपड़े या जूते भी आपकी सुख समृद्धि और खुशहाली में ग्रहण बन सकते हैं.यह वास्तुदोष प्रकट करती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है. घर से बरकत उड़ जाती हैं. इससे बचने के लिए बिना इस्तेमाल होने वाली चीजों को एकत्र न करें. इन्हें बाहर कर दें. 

टपकता हुआ नल

वास्तु शास्त्र में नल का टपकना अशुभ माना जाता है. यह वास्तु दोष प्रकट करता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, नल का टपकना आर्थिक हानि और पैसे को फिजूल खर्च की तरफ बढ़ाता है. घर में कोई न कोई समस्या लगी रहती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और ज्योतिष गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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