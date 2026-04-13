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Varuthini Ekadashi Vrat Katha: वरुथिनी एकादशी पर जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत और पूजा 

वरुथिनी एकादशी पर जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत और पूजा

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Varuthini Ekadashi Vrat Katha: वरुथिनी एकादशी पर जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत और पूजा 

वरुथिनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है. इस दिन श्रीहरि की पूजा अर्चना करने के साथ ही व्रत करने मात्र से व्यक्ति के सभी पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं. 

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Nitin Sharma

Updated : Apr 13, 2026, 09:45 AM IST

Varuthini Ekadashi Vrat Katha: वरुथिनी एकादशी पर जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत और पूजा 

Varuthini Ekadashi Vrat Katha 

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Varuthini Ekadashi Vrat Katha In Hindi: वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि वरुथिनी एकादशी व्रत रखा जाता है. साल की 24 एकादशी तिथियों में वरुथिनी एकादशी का अलग महत्व है. यह भगवान विष्णु को समर्पित है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ ही व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं. भगवान की कृपा प्राप्त होती है. मान्यता है कि वरुथिनी एकादशी की कथा बिना पढ़ें, यह व्रत और कथा अधूरी होती है. आइए जानते हैं इस व्रत की विधि से लेकर कथा और महत्व...

एकादशी व्रत से मिलता है हजारों वर्षों का पुण्य

एकादशी को बहुत विशेष माना गया है. मान्यता है कि वरुथिनी एकादशी का व्रत रखने मात्र से व्यक्ति को 10 हजार वर्षों की तपस्या का पुण्य प्राप्त होता है. इस दिन किया गया व्रत एक कन्यादान के बराबर होता है. वहीं इस दिन वरुथिनी एकादशी का पाठ जरूर करना चाहिए. इससे जाने अनजाने में होने वाले पापों से मुक्ति मिलती है. आइए पढ़ते हैं वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा.

वरुथिनी एकादशी की कथा'

पौराणिक कथा के अनुसार, प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मान्धाता नामक राजा शासन किया करते थे. वो बहुत दानशील तथा तपस्वी थे. एक दिन वो जंगल में ही ध्यान मग्न होकर तप कर रहे थे. तभी अचानक से वहां पर एक जंगली भालू आकर तपस्या में लीन राजा का पैर खाने लगा, लेकिन राजा तपस्या में लीन रहे. कुछ देर बाद पैर खाते खाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया.

राजा बहुत घबराए, लेकिन धर्म अनुकूल उन्होंने क्रोध और हिंसा नहीं की. राजा से भगवान विष्णु से प्रार्थना की. राजा की प्रार्थना सुनकर श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला. राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था. इससे राजा को बहुत दुख हुआ. राजा को दुखी देख भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे राजन दुख मत करो. मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखो और मेरी वराह अवतार की पूजा करो. उसके प्रभाव से पुन: तुमको सुदृढ़ अंग प्राप्त होंगे. इस भालू के काटने की वजह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था.

भगवान की आज्ञा मानकर राजा मान्धाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया. व्रत के प्रभाव से राजा को दोबारा सुंदर और संपूर्ण अंग प्राप्त हुए. मृत्यु के बाद राजा स्वर्ग गए. इसलिए कहा जाता है कि वरुथिनी एकादशी व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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