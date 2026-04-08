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Varuthini Ekadashi 2026: वरुथिनी एकादशी पर भूलकर भी न करें ये काम, नाराज हो जाएंगे भगवान विष्णु, जानें व्रत की तारीख से लेकर महत्व

वरुथिनी एकादशी पर भूलकर भी न करें ये काम, नाराज हो जाएंगे भगवान विष्णु, जानें व्रत की तारीख से लेकर महत्व

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Varuthini Ekadashi 2026: वरुथिनी एकादशी पर भूलकर भी न करें ये काम, नाराज हो जाएंगे भगवान विष्णु, जानें व्रत की तारीख से लेकर महत्व

एकादशी तिथि सभी तिथियों में सबसे बड़ी है. इस दिन व्रत रखने मात्र से व्यक्ति को सभी पाप और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है. व्यक्ति के सभी काम बनते हैं. 

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Nitin Sharma

Updated : Apr 08, 2026, 04:03 PM IST

Varuthini Ekadashi 2026: वरुथिनी एकादशी पर भूलकर भी न करें ये काम, नाराज हो जाएंगे भगवान विष्णु, जानें व्रत की तारीख से लेकर महत्व

Varuthini Ekadashi 2026

 

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Varuthini Ekadashi Vrat 2026: हिंदू धर्म में सभी तिथियों में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी तिथि एकादशी को माना जाता है. साल में कुल 24 एकादशी आती है. हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि महत्व अलग अलग होता है. इसमें वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथिनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत करने से श्रीहरि की कृपा प्राप्त होती है. हालांकि इस बार वरुथिनी एकादशी का व्रत और तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. अगर आप भी इसी समस्या उलझन में हैं तो आइए जानते हैं इस कब रखा जाएगा वरुथिनी एकादशी  
का व्रत, इसका महत्व से लेकर इस दिन कौन से काम करने से बचना चाहिए...

एकादशी व्रत की तारीख और पारण का समय

इस बार एकादशी तिथि की शुरुआत 13 अप्रैल 2026 को रात 1 बजकर 16 मिनट पर होगी. यह तिथि अगले दिन यानी 14 अप्रैल 2026 की रात 1 बजकर 8 बजे पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार वरुथिनी एकादशी की पूजा और व्रत 13 अप्रैल को रखा जाएगा. वहीं व्रत का पारण अगले दिन मंगलवार 14 अप्रैल 2026 को सुबह 6 बजकर 54 मिनट से लेकर 8 बजकर 31 मिनट के बीच किया जाएगा. 

यह है वरुथिनी एकादशी का महत्व

वरुथिनी एकादशी का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ ही व्रत का संकल्प लेने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं. जाने अनजाने में हुए पुराने पापों से मुक्ति मिलती है. जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का संचार होता है. व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है. “वरुथिनी” शब्द का अर्थ है रक्षा यानी यह एकादशी भक्तों को विपत्तियों से बचाकर सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है.

इस दिन गलती से भी न करें ये काम

वरुथिनी एकादशी के दिन व्यक्ति को बहुत संयम रखना चाहिए. इस दिन गलती से भी चावल, प्याज, लहसुन या फिर मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए. इससे न सिर्फ भगवान विष्णु नाराज होते हैं. व्यक्ति का बुरा समय शुरू हो जाता है. वहीं व्रत रख रहे है तो एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना करने के साथ ही व्रत का संकल्प लें. 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है. 

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