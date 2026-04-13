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Varuthini Ekadashi Vrat Katha: वरुथिनी एकादशी पर जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत और पूजा 

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Varuthini Ekadashi 2026: आज है वरुथिनी एकादशी व्रत, जानें इसकी पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त, महत्व और खास उपाय

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Varuthini Ekadashi 2026: आज है वरुथिनी एकादशी व्रत, जानें इसकी पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त, महत्व और खास उपाय

वरुथिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ ही ये 3 उपाय जरूर करें. इससे घर में चल रही आर्थिक तंगी से लेकर नकारात्मकता से मुक्ति मिलेगी. 

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Nitin Sharma

Updated : Apr 13, 2026, 08:55 AM IST

Varuthini Ekadashi 2026: आज है वरुथिनी एकादशी व्रत, जानें इसकी पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त, महत्व और खास उपाय

Varuthini Ekadashi 2026

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Varuthini Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में सबसे बड़ी तिथियों में से एक और बेहद महत्वपूर्ण तिथि एकादशी है. 1 साल में कुल 24 एकादशी आती है. इन सभी एकादशी की विशेषता और महत्व अलग अलग होता है. इस बार आज वरुथिनी एकादशी है. यह भगवान विष्णु को समर्पित है. इसमें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करेन के साथ ही व्रत करने मात्र से व्यक्ति के सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं. आइए जानते हैं वरुथिनी एकादशी की पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त, महत्व और भगवान विष्णु की प्राप्ति के खास उपाय...

यह है व्रत से लेकर पारण का शुभ समय

हिंदू पंचांग के अनुसार, एकादशी का व्रत​ तिथि के सूर्योदय के समय माना जाता है. इस बार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 12 अप्रैल 2026 की रात 1 बजकर 10 मिनट से शुरू होगी. यह अगले दिन 13 अप्रैल 2026 को रात 1 बजकर 8 मिनट तक रहेगी. ऐसे में एकादशी का व्रत 13 अप्रैल 2026 को रखा जाएगा. वहीं व्रत पारण कर समय 14 अप्रैल को सुबह 6 बजकर 54 मिनट से लेकर 8 बजकर 31 मिनट तक रहेगा. 

वरुथिनी एकादशी का पूजा विधि

वरुथिनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें. इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण कर चौकी लगाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा विराजमान करें. भगवान को स्नान के बाद उनको धूप दीप और पुष्प अर्पित करें. भगवान के नाम जाप के साथ ही उनकी आरती कर व्रत का संकल्प लें. भगवान को प्रिय भोग लगाने के बाद अपनी मनोकामना को बोलें. इससे भक्त के सभी कष्ट दूर होते हैं. भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है. 

वरुथिनी एकादशी पर जरूर करें ये 3 उपाय

इस एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा अर्चना और व्रत करने के साथ ही एक खास उपाय कर सकते हैं. इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं. इस दिन ताजे गन्ने का रस लेकर श्री हरि का अभिषेक करें. शास्त्रों की मानें तो ऐसा करने से आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है. धन वृद्धि के योग बनते हैं. व्यक्ति को जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है. 

तुलसी की पूजा

वरुथिनी एकादशी पर व्यक्ति को तुलसी पूजा जरूर करनी चाहिए. इस दिन तुलसी पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है. इससे भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं. एकादशी पर तुलसी की जड़ में दीपक जलाने के साथ ही तुलसी चालीसा का पाठ करें. इससे घर में बरकत बढ़ती है. सुख समृद्धि आकर्षित होती है. 

मां लक्ष्मी का मंत्र जाप 

वरुथिनी एकादशी पर मां लक्ष्मी जी की पूजा करने के साथ ही उनका मंत्र जाप जरूर करना चाहिए. इस दिन एकादशी व्रत के साथ ही 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे मां लक्ष्मी की मिलती है. घर में पैसों की किल्लत खत्म हो जाती है. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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