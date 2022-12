Scorpio Yearly Horoscope 2023: वृश्चिक राशि पर शुरू होगी साल 2023 में शनि की ढैय्या, जानिए कैसा बीतेगा साल

डीएनए हिंदी : ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मोजुमदार से जानें की वृश्चिक राशि के लिए नया साल कैसा होगा. वृश्चिक राशि पर मंगल ग्रह का आधिपत्य माना जाता है. मंगल ग्रहों को ग्रहों का सेनापति माना जाता है. जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह शुभ स्थित होते हैं, वो लोग साहसी और निडर होते हैं. साथ ही ये लोग जोखिम उठाने से नहीं घबराते हैं. मंगल ग्रह से प्रभावित व्यक्ति इंजीनियरिंग, पुलिस, डॉक्टर लाइन में अच्छा नाम कमाते हैं.

वृश्चिक राशि की 1 जनवरी 2023 की गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखें तो आपकी गोचर कुंडली के दूसरे भाव में बुध और सूर्य की युति है. तीसरे भाव में शनि और शुक्र स्थित हैं. वहीं पंचम भाव में गुरु बृहस्पति और छठे भाव में चंद्रमा राहु हैं. साथ ही सप्तम भाव में मंगल और 12वें स्थान में केतु ग्रह स्थित रहेंगे. वहीं जनवरी में शनि देव गोचर करके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे. साथ ही गुरु ग्रह अप्रैल में पंचम भाव से छठे स्थान में आ रहे हैं. वहीं अक्टूबर में केतु ग्र आपके 11वें भाव में आ रहे हैं और राहु देव पंचम भाव में गोचर करेंगे. आइए जानते हैं वृश्चिक राशि (Scorpio Rashifal 2023) वालों को 2023 करियर, कारोबार और पारिवारिक जाीवन के लिए कैसा रहेगा…

वृश्चिक राशि वालों का काम- कारोबार (Business Of Scorpio Zodiac In 2023)

अगर आप नए व्यापार की शुरुआत या काम- कारोबार में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आप फरवरी से मई के दौरान नौकरी में बदलाव या नया व्यापार शुरू कर सकेत हैं. वहीं इसके बाद आप अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बदलाव कर सकते हैं. इस साल नौकरी और व्यापार में तरक्की मध्यम ही रहेगी. लेकिन कार्यस्थल पर थोड़ा परेशानी हो सकती है. क्योंकि शनि देव की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है. इसलिए जूनियर और सीनियर के साथ संबंध खराब हो सकते हैं. इसलिए वाद- विवाद से बचें.

वृश्चिक राशि वालों का स्वास्थ्य 2023 (Health Of Scorpio Zodiac In 2023)

वैदिक ज्योतिष अनुसार वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2023 सेहत के लिहाज से मिला जुला साबित हो सकता है. क्योंकि शनि ढैय्या 17 जनवरी से प्रारंभ हो रही है. इसलिए जनवरी से ही आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए. मतलब कोई पुरानी बीमारी बन रह सकती है. क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि छठे मतलब रोग स्थान पर पड़ रही है. इसलिए शनि देव रोग को बढ़ावा दे सकते हैं. वहीं राहु भी छठे स्थान में विराजमान है. इसलिए वृश्चिक राशि वालों को जनवरी, मार्च, जुलाई और अक्टूबर के महीने में आप लोगों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

वृश्चिक राशि वालों का करियर और शिक्षा (Career Of Scorpio Zodiac In 2023)

छात्रों के लिए साल 2023 की शुरुआत अच्छी साबित हो सकती है. क्योंकि गुरु ग्रह अप्रैल तक पंचम भाव में विराजमान हैं. इसलिए अगर जो जो विदेश में जाकर पढ़ना और नौकरी करना चाहते हैं तो बड़ी सफलता मिल सकती है. वहीं अप्रैल के बाद सितंबर तक शिक्षा में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं. क्योंकि गुरु ग्रह छठे भाव में गोचर कर जाएंगे. वहीं 15 सितंबर के बाद फिर विदेश में जाकर पढ़ने के योग बनेंगे. प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है.

वृश्चिक राशि वालों का वैवाहिक जीवन 2023 (Married Life And Relationship Of Scorpio Zodiac In 2023)



साल 2023 में वैवाहिक जीवन उत्तम रह सकता है. साथ ही प्रेम- प्रसंग के मामलों में भी सफलता मिलती नजर आ रही है. वहीं जो लोग अविवाहित हैं, उनके जनवरी से लेकर मई और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक विवाह होने के योग बन रहे हैं. वहीं साल 2023 में आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है. शनि देव के चतुर्थ भाव में आने से माता जी की सेहत खराब हो सकती है. कुछ घरेलु टेंशन आपको हो सकती है. फैलमी में कोई लड़ाई हो सकती है. इसलिए वाद- विवाद से बचें. साथ बैठकर चीजों को सुलझाएं तो अच्छा रहेगा.

वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति (Finance Of Scorpio Zodiac In 2023)

साल 2023 में आप शनि देव की कृपा से वाहन और प्रापर्टी खरीद सकते हैं. मार्च से जुलाई के बीच आप खरीद सकते हैं. साथ ही 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर के बीच में आप कोई घर या वाहन की बुकिंग कर सकते हैं. घर से संबंधित कोई लग्जरी आयटम भी खरीद सकते हैं. साथ ही इस साल आप सेविंग करने में भी कामयाब रहेंगे.

राशि में गोचर

करें ये महा उपाय 2023 (Remedy For Scorpio Zodiac 2023)

इस साल वृश्चिक राशि के लोगों को शनि देव की पूजा- अर्चना करनी चाहिए. साथ ही वृश्चिक राशि के लोगोंं का जब भी जन्मदिन आए तो नवग्रहों की शांति कराएं. साथ ही शनि देव को काले चने और 5 बदाम चढ़ाएं. साथ ही बुधवार के दिन आपको सूखा नारियल और बादाम प्रवाहित करने चाहिए. तो आपको लाभ मिलेगा.



(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

