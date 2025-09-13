Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

पीएम मोदी का आज मणिपुर दौरा: नार्थइस्ट में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, 2023 की हिंसा के बाद पहला दौरा

शिरडी के साईं मंदिर में 'स्मार्ट सुरक्षा', प्रसाद-दर्शन और सिक्योरिटी तक सब अब AI के नियंत्रण में

हाई यूरिक एसिड के मरीजों के लिए 'हार्टबर्न' हैं ये 5 दालें, जानें कौन सी एक दाल है जो खा सकते हैं?

Health News: लगातार बढ़ रहा डेंगू-मलेरिया का खतरा, हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिया अलर्ट, हो जाए सावधान

वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर से फिर से शुरू होगी, तीर्थयात्री ये महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जरूर जान लें

प्राचीन भारतीय ज्ञान अब एक क्लिक में; प्रधानमंत्री मोदी ने 'ज्ञान भारतम' पोर्टल लॉन्च किया

बांके बिहारी मंदिर में अब से वीआईपी पास लेकर आए तो बाहर कर दिए जाएंगे, आम भक्तों को मिला न्याय

क्या है पुतिन की 'सलामी स्लाइसिंग', जिससे दुश्मन को धीरे-धीरे देते हैं मात, अब टारगेट पर Poland?

Rashifal 13 September 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Asia Cup 2025: भारत पाकिस्तान मैच को लेकर IPL चेयरमैन का बड़ा बयान, बताया किन कारणों से खेल रही टीम इंडिया यह मुकाबला

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
पीएम मोदी का आज मणिपुर दौरा: नार्थइस्ट में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, 2023 की हिंसा के बाद पहला दौरा

पीएम मोदी का आज मणिपुर दौरा: नार्थइस्ट में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, 2023 की हिंसा के बाद पहला दौरा

शिरडी के साईं मंदिर में 'स्मार्ट सुरक्षा', प्रसाद-दर्शन और सिक्योरिटी तक सब अब AI के नियंत्रण में

शिरडी के साईं मंदिर में 'स्मार्ट सुरक्षा', प्रसाद-दर्शन और सिक्योरिटी तक सब अब AI के नियंत्रण में

Health News: लगातार बढ़ रहा डेंगू-मलेरिया का खतरा, हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिया अलर्ट, हो जाए सावधान

लगातार बढ़ रहा डेंगू-मलेरिया का खतरा, हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिया अलर्ट, हो जाए सावधान

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
हाई यूरिक एसिड के मरीजों के लिए 'हार्टबर्न' हैं ये 5 दालें, जानें कौन सी एक दाल है जो खा सकते हैं?

हाई यूरिक एसिड के मरीजों के लिए 'हार्टबर्न' हैं ये 5 दालें, जानें कौन सी एक दाल है जो खा सकते हैं?

लोग क्यों करते हैं रिलेशनशिप में चीटिंग? जानिए 6 बड़ी वजहें

लोग क्यों करते हैं रिलेशनशिप में चीटिंग? जानिए 6 बड़ी वजहें

20 रुपए से भी सस्ती ये चीजें हैं Diabetes की पक्की दुश्मन, महीनों से बढ़ा Sugar Level भी होगा कंट्रोल

20 रुपए से भी सस्ती ये चीजें हैं Diabetes की पक्की दुश्मन, महीनों से बढ़ा Sugar Level भी होगा कंट्रोल

Homeधर्म

धर्म

वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर से फिर से शुरू होगी, तीर्थयात्री ये महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जरूर जान लें

भूस्खलन के कारण 14 दिनों के विराम के बाद 14 सितंबर से वैष्णो देवी यात्रा पुनः शुरू हो रही है; तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा नियम और आरएफआईडी ट्रैकिंग लागू की गई है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Sep 13, 2025, 06:57 AM IST

वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर से फिर से शुरू होगी, तीर्थयात्री ये महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जरूर जान लें

वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर से फिर से शुरू होगी

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक, वैष्णो देवी यात्रा, भूस्खलन और खराब मौसम के कारण दो सप्ताह से अधिक समय तक स्थगित रहने के बाद, 14 सितंबर से फिर से शुरू होगी. श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पुष्टि की है कि अनुकूल मौसम और आवश्यक ट्रैक रखरखाव पूरा होने पर यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी.

इस रोक से श्रद्धालुओं में निराशा हुई थी और सालाना आने वाले श्रद्धालुओं पर निर्भर स्थानीय व्यवसायों पर आर्थिक दबाव पड़ा था. अधिकारियों ने अब आश्वासन दिया है कि पवित्र यात्रा को सुचारू रूप से फिर से शुरू करने के लिए सभी सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं.

यात्रा क्यों स्थगित की गई?

26 अगस्त को वैष्णो देवी तीर्थयात्रा रोक दी गई थी, जब कटरा से भवन तक 12 किलोमीटर की यात्रा के लगभग आधे रास्ते में, अर्धकुंवारी के पास भारी बारिश के कारण भारी भूस्खलन हुआ था. इस दुखद घटना में 34 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए. लगातार बारिश के कारण कई भूस्खलन हुए, जिससे पटरियाँ अवरुद्ध हो गईं और जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया, जिससे तीर्थयात्रियों के लिए आगे बढ़ना असुरक्षित हो गया.

भक्तों के लिए मुख्य दिशानिर्देश

श्राइन बोर्ड ने यात्रा के दौरान सभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं:

1-हर समय सरकार द्वारा जारी वैध पहचान पत्र साथ रखें.

2-केवल निर्दिष्ट ट्रैकिंग पथों का अनुसरण करें और प्रतिबंधित क्षेत्रों से बचें.

3-तीर्थयात्रियों की आवाजाही की पारदर्शिता और पता लगाने की क्षमता के लिए आरएफआईडी (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) आधारित ट्रैकिंग अनिवार्य है.

4-श्रद्धालुओं को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक श्राइन बोर्ड वेबसाइट के माध्यम से अपडेट रहें, जो लाइव अपडेट, ऑनलाइन बुकिंग सेवाएं और हेल्पलाइन सहायता प्रदान करती है.

5-तीर्थयात्रा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जमीनी कर्मचारियों और सुरक्षा अधिकारियों के साथ सहयोग करें.

श्राइन बोर्ड की अपील

यात्रा निलंबन के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा दिखाए गए धैर्य के लिए आभार व्यक्त करते हुए, श्राइन बोर्ड ने कहा, "यात्रा का पुनः आरंभ हमारी सामूहिक आस्था और दृढ़ता की पुनः पुष्टि करता है. हम इस पवित्र तीर्थस्थल की पवित्रता, सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

निलंबन का प्रभाव होटल-रेस्टोरेंट, परिवहन और व्यापारियों पर हुआ था

लंबे समय तक बंद रहने से न केवल तीर्थयात्रियों की श्रद्धा की परीक्षा हुई, बल्कि कटरा में स्थानीय पर्यटन और व्यवसाय भी प्रभावित हुए, जो यात्रा पर बहुत अधिक निर्भर हैं. 14 दिनों के बंद के दौरान होटल, रेस्टोरेंट और परिवहन सेवाओं को भारी नुकसान हुआ. यात्रा फिर से शुरू होने के साथ, अधिकारियों को उम्मीद है कि इस क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन धीरे-धीरे फिर से शुरू होगा.

14 सितंबर से वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू होने के साथ, तीर्थयात्रियों से सुरक्षा दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने और क्षेत्र के अप्रत्याशित मौसम के कारण सतर्क रहने का आग्रह किया गया है. इस यात्रा के फिर से खुलने से देश भर के लाखों श्रद्धालुओं के लिए नई उम्मीद जगी है और माता वैष्णो देवी तीर्थस्थल की दिव्य यात्रा में उनकी आस्था और भी पुष्ट हुई है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
हाई यूरिक एसिड के मरीजों के लिए 'हार्टबर्न' हैं ये 5 दालें, जानें कौन सी एक दाल है जो खा सकते हैं?
हाई यूरिक एसिड के मरीजों के लिए 'हार्टबर्न' हैं ये 5 दालें, जानें कौन सी एक दाल है जो खा सकते हैं?
लोग क्यों करते हैं रिलेशनशिप में चीटिंग? जानिए 6 बड़ी वजहें
लोग क्यों करते हैं रिलेशनशिप में चीटिंग? जानिए 6 बड़ी वजहें
20 रुपए से भी सस्ती ये चीजें हैं Diabetes की पक्की दुश्मन, महीनों से बढ़ा Sugar Level भी होगा कंट्रोल
20 रुपए से भी सस्ती ये चीजें हैं Diabetes की पक्की दुश्मन, महीनों से बढ़ा Sugar Level भी होगा कंट्रोल
क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान! इन गलतियों से हो सकता है भारी नुकसान
क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान! इन गलतियों से हो सकता है भारी नुकसान
न भ्रष्टाचार, न रिश्वतखोरी, अब चुटकियों में होगा काम... इस देश ने बनाया दुनिया का पहला AI मंत्री
न भ्रष्टाचार, न रिश्वतखोरी, अब चुटकियों में होगा काम... इस देश ने बनाया दुनिया का पहला AI मंत्री
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE