वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर से फिर से शुरू होगी, तीर्थयात्री ये महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जरूर जान लें

भूस्खलन के कारण 14 दिनों के विराम के बाद 14 सितंबर से वैष्णो देवी यात्रा पुनः शुरू हो रही है; तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा नियम और आरएफआईडी ट्रैकिंग लागू की गई है.

वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर से फिर से शुरू होगी

भारत के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक, वैष्णो देवी यात्रा, भूस्खलन और खराब मौसम के कारण दो सप्ताह से अधिक समय तक स्थगित रहने के बाद, 14 सितंबर से फिर से शुरू होगी. श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पुष्टि की है कि अनुकूल मौसम और आवश्यक ट्रैक रखरखाव पूरा होने पर यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी.

इस रोक से श्रद्धालुओं में निराशा हुई थी और सालाना आने वाले श्रद्धालुओं पर निर्भर स्थानीय व्यवसायों पर आर्थिक दबाव पड़ा था. अधिकारियों ने अब आश्वासन दिया है कि पवित्र यात्रा को सुचारू रूप से फिर से शुरू करने के लिए सभी सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं.

यात्रा क्यों स्थगित की गई?

26 अगस्त को वैष्णो देवी तीर्थयात्रा रोक दी गई थी, जब कटरा से भवन तक 12 किलोमीटर की यात्रा के लगभग आधे रास्ते में, अर्धकुंवारी के पास भारी बारिश के कारण भारी भूस्खलन हुआ था. इस दुखद घटना में 34 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए. लगातार बारिश के कारण कई भूस्खलन हुए, जिससे पटरियाँ अवरुद्ध हो गईं और जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया, जिससे तीर्थयात्रियों के लिए आगे बढ़ना असुरक्षित हो गया.

भक्तों के लिए मुख्य दिशानिर्देश

श्राइन बोर्ड ने यात्रा के दौरान सभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं:

1-हर समय सरकार द्वारा जारी वैध पहचान पत्र साथ रखें.

2-केवल निर्दिष्ट ट्रैकिंग पथों का अनुसरण करें और प्रतिबंधित क्षेत्रों से बचें.

3-तीर्थयात्रियों की आवाजाही की पारदर्शिता और पता लगाने की क्षमता के लिए आरएफआईडी (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) आधारित ट्रैकिंग अनिवार्य है.

4-श्रद्धालुओं को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक श्राइन बोर्ड वेबसाइट के माध्यम से अपडेट रहें, जो लाइव अपडेट, ऑनलाइन बुकिंग सेवाएं और हेल्पलाइन सहायता प्रदान करती है.

5-तीर्थयात्रा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जमीनी कर्मचारियों और सुरक्षा अधिकारियों के साथ सहयोग करें.

श्राइन बोर्ड की अपील

यात्रा निलंबन के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा दिखाए गए धैर्य के लिए आभार व्यक्त करते हुए, श्राइन बोर्ड ने कहा, "यात्रा का पुनः आरंभ हमारी सामूहिक आस्था और दृढ़ता की पुनः पुष्टि करता है. हम इस पवित्र तीर्थस्थल की पवित्रता, सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

निलंबन का प्रभाव होटल-रेस्टोरेंट, परिवहन और व्यापारियों पर हुआ था

लंबे समय तक बंद रहने से न केवल तीर्थयात्रियों की श्रद्धा की परीक्षा हुई, बल्कि कटरा में स्थानीय पर्यटन और व्यवसाय भी प्रभावित हुए, जो यात्रा पर बहुत अधिक निर्भर हैं. 14 दिनों के बंद के दौरान होटल, रेस्टोरेंट और परिवहन सेवाओं को भारी नुकसान हुआ. यात्रा फिर से शुरू होने के साथ, अधिकारियों को उम्मीद है कि इस क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन धीरे-धीरे फिर से शुरू होगा.

14 सितंबर से वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू होने के साथ, तीर्थयात्रियों से सुरक्षा दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने और क्षेत्र के अप्रत्याशित मौसम के कारण सतर्क रहने का आग्रह किया गया है. इस यात्रा के फिर से खुलने से देश भर के लाखों श्रद्धालुओं के लिए नई उम्मीद जगी है और माता वैष्णो देवी तीर्थस्थल की दिव्य यात्रा में उनकी आस्था और भी पुष्ट हुई है.

