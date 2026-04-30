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Vaishakh Purnima 2026 Date: वैशाख पूर्णिमा कब है? जानें तारीख से लेकर तिथि, स्नान दान, शुभ मुहूर्त और महत्व

वैशाख पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना बेहद शुभ होता है. इस दिन स्नान के साथ पूजा और दान का बड़ा महत्व है.

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Nitin Sharma

Updated : Apr 30, 2026, 11:31 AM IST

Vaishakh Purnima 2026 Date: वैशाख पूर्णिमा कब है? जानें तारीख से लेकर तिथि, स्नान दान, शुभ मुहूर्त और महत्व

vaishakh purnima 2026

(Credit Image AI)

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वैशाख पूर्णिमा का हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध धर्म में बड़ा महत्व है. इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था. यही वजह है कि वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है. वहीं वैष्णव परंपरा में भगवान ​बुद्धि भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है. इस साल वैशाख पूर्णिमा कब है, इसकी तिथि और तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. आइए जानते हैं इस बार कब है बुद्धि पूर्णिमा, इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व...

इस दिन है वैशाख पूर्णिमा 2026

हिंदू पंचांग के अनुसार, वैशाख पूर्णिमा की शुरुआत 30 अप्रैल 2026 को रात 9 बजकर 13 मिनट से शुरू होगी. इसका समापन अगले दिन यानी 1 मई को रात 10 बजकरी 52 मिनट पर होगा. ऐसे मेमें उदयातिथि को देखते वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्धि पूर्णिमा की व्रत और पूजा 1 मई 2026 को की जाएगी. इसी दिन बुद्धि पूर्णिमा मान्य होगी. इसमें स्नान से लेकर दान का बड़ा महत्व है. 

यह है स्नान दान से लेकर पूजा का शुभ मुहूर्त

वैशाख पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना बेहद शुभ होता है. इस दिन स्नान के साथ पूजा और दान का बड़ा महत्व है. यह शुभ मुहूर्त में किया जाए तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है. ऐसे में इसके कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं. इनमें स्नान, पूजा और दान का सबसे शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 04 बजकर 15 से लेकर 04 बजकर 58 मिनट तक रहेगा. वहीं अभिजित मुहूर्त सुबह 11 बजकर 52 मिनट से दोपहर 12 बजकर 45 मिनट तक रहेगा. विजय मुहूर्त दोपहर 02 बजकर 31 मिनट से 03 बजकर 24 मिनट तक रहेगा. अमृत काल में शाम 06 बजकर 56 मिनट से 08 बजकर 41 तक रहेगा.

वैशाख पूर्णिमा का महत्व

इस दिन को आत्मशुद्धि और शांति का दिन माना गया है. इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है. जीवन में सुख-समृद्धि आती है और पापों से मुक्ति मिलती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य  ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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