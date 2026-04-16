FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Vaishakh Amavasya 2026 Date: आज है वैशाखी अमावस्या, जानें इसकी तिथि से लेकर स्नान दान और शुभ मुहूर्त

आज है वैशाखी अमावस्या, जानें इसकी तिथि से लेकर स्नान दान और शुभ मुहूर्त

महिला आरक्षण के विरोध में सपा...क्यों अखिलेश का रुख लोहिया-आंबेडकर के विचारों के खिलाफ?

महिला आरक्षण के विरोध में सपा...क्यों अखिलेश का रुख लोहिया-आंबेडकर के विचारों के खिलाफ?

Ek Din Trailer: रोंगटे खड़े कर देगी जुनैद खान-साईं पल्लवी की लव स्टोरी, ट्रेलर देख फैंस हुए भावुक; कब रिलीज होगी फिल्म?

Ek Din Trailer: रोंगटे खड़े कर देगी जुनैद खान-साईं पल्लवी की लव स्टोरी, ट्रेलर देख फैंस हुए भावुक; कब रिलीज होगी फिल्म?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
एक क्रिकेट मैच में कितने कैमरे किए जाते हैं इस्तेमाल? जानिए कितनी होती है उनकी कीमत

एक क्रिकेट मैच में कितने कैमरे किए जाते हैं इस्तेमाल? जानिए कितनी होती है उनकी कीमत

5000 रुपये का कर्ज लेकर से शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 200 करोड़ की कंपनी

5000 रुपये का कर्ज लेकर से शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 200 करोड़ की कंपनी

इस देश में रहते हैं सिर्फ 5 प्रतिशत इंसान, जानें बाकी आबादी किसकी है

इस देश में रहते हैं सिर्फ 5 प्रतिशत इंसान, जानें बाकी आबादी किसकी है

Homeधर्म

धर्म

Vaishakh Amavasya 2026 Date: आज है वैशाखी अमावस्या, जानें इसकी तिथि से लेकर स्नान दान और शुभ मुहूर्त

वैशाखी अमावस्या के दिन ​​पवित्र नदी में स्नान और दान का बड़ा महत्व है. इस दिन पितरों का तर्पण करने से पितृदोष से छुटकारा मिलता है. व्यक्ति के जीवन में चल रही आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाती हैं. 

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Apr 16, 2026, 05:21 PM IST

Vaishakh Amavasya 2026 Date: आज है वैशाखी अमावस्या, जानें इसकी तिथि से लेकर स्नान दान और शुभ मुहूर्त

Vaishakh Amavasya 2026

(Credit Image AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हिंदू धर्म में वैशाख महीने की अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है. इस दिन स्नान दान करना बेहद शुभ माना गया है. इस बार वैशाखी अमावस्या आज यानी 17 अप्रैल को मनाई जाएगी. इस दिन पितरों की पूजा अर्चना के साथ ही तर्पण और श्राद्ध करना बेहद शुभ होता है. आइए जानते हैं कि इस दिन का शुभ मुहूर्त, स्नान दान का समय से लेकर महत्व...

आज है वैशाख अमावस्या

हिंदू पंचांग के अनुसार, अमावस्या तिथि 16 अप्रैल की रात 8 बजकर 11 से शुरू होकर अगले दिन यानी आज 17 अप्रैल की शाम 5 बजकर 21 मिनट तक रहेगी. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, इस बार वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल को मनाई जाएगी. 

स्नान-दान का शुभ मुहूर्त

वैशाखी अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान करना बेहद शुभ होता है. इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 4 बजकर 25 मिनट से लेकर 5 बजकर 9 मिनट तक रहेगा. वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 55 मिनट से लेकर 12 बजकर 47 मिनट त​क रहेगा. इस मुहूर्त में स्नान और दान करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है. व्यक्ति के सभी कष्ट और समस्याएं नष्ट हो जाती हैं. 

वैशाख अमावस्या पर गलती से भी न करें ये काम

वैशाख अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करें. अगर संभव न होतो नहाने में पानी थोड़ा सा जल डाल दें. इसके बाद स्नान करें. साथ ही साथ सुथरे कपड़े धारण कर सूर्य देव को जल प्रदान करें. अपने पितरों का नाम लेकर जल देने के साथ तर्पण और दान करें. इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है. व्यक्ति के जीवन में चल रही समस्याएं खत्म हो जाती हैं. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एक क्रिकेट मैच में कितने कैमरे किए जाते हैं इस्तेमाल? जानिए कितनी होती है उनकी कीमत
एक क्रिकेट मैच में कितने कैमरे किए जाते हैं इस्तेमाल? जानिए कितनी होती है उनकी कीमत
5000 रुपये का कर्ज लेकर से शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 200 करोड़ की कंपनी
5000 रुपये का कर्ज लेकर से शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 200 करोड़ की कंपनी
इस देश में रहते हैं सिर्फ 5 प्रतिशत इंसान, जानें बाकी आबादी किसकी है
इस देश में रहते हैं सिर्फ 5 प्रतिशत इंसान, जानें बाकी आबादी किसकी है
दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी ग्रुप, 15 देशों को बनाया निशाना, किस देश से है ताल्लुक
दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी ग्रुप, 15 देशों को बनाया निशाना, किस देश से है ताल्लुक
Numerology Secrets: घर का सही नाम खोल सकता है अमीरी के रास्ते, ये नेम प्लेट लगाने से मिलेगी भगवान की कृपा
घर का सही नाम खोल सकता है अमीरी के रास्ते, ये नेम प्लेट लगाने से मिलेगी भगवान की कृपा
MORE
Advertisement
धर्म
Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर गलती से भी न खरीदें ये चीजें, सिर पर कर्ज चढ़ने के साथ घर में होगा दरिद्रता का वास
अक्षय तृतीया पर गलती से भी न खरीदें ये चीजें, सिर पर कर्ज चढ़ने के साथ घर में होगा दरिद्रता का वास
Malmas 2026: खरमास खत्म होने के बाद जल्द शुरू होगा मलमास, इस 1 महीने में विशेष रूप से रखें इन 5 बातों का ध्यान
खरमास खत्म होने के बाद जल्द शुरू होगा मलमास, इस 1 महीने में विशेष रूप से रखें इन 5 बातों का ध्यान
Jyotish Shastra: कुंडली में दोष को दूर कर सकते हैं ये रंग, जानें किस रंग का कपड़ा पहनने से कौन सा ग्रह होता है प्रसन्न
कुंडली में दोष को दूर कर सकते हैं ये रंग, जानें किस रंग का कपड़ा पहनने से कौन सा ग्रह होता है प्रसन्न
Numerology:क्या आपके घर का नंबर आपके लिए भाग्यशाली है? अपने बर्थ डेट से जानें कौन सा अंक देगा तरक्की और सक्सेस  
क्या आपके घर का नंबर आपके लिए भाग्यशाली है? अपने बर्थ डेट से जानें कौन सा अंक देगा तरक्की और सक्सेस
हॉस्पिटल के सामने या बगल में घर क्यों नहीं लेना चाहिए? जान लेंगे ये बात तो कभी नहीं फंसाएंगे पैसा
हॉस्पिटल के सामने या बगल में घर क्यों नहीं लेना चाहिए? जान लेंगे ये बात तो कभी नहीं फंसाएंगे पैसा
MORE
Advertisement