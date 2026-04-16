Vaishakh Amavasya 2026 Date: आज है वैशाखी अमावस्या, जानें इसकी तिथि से लेकर स्नान दान और शुभ मुहूर्त

वैशाखी अमावस्या के दिन ​​पवित्र नदी में स्नान और दान का बड़ा महत्व है. इस दिन पितरों का तर्पण करने से पितृदोष से छुटकारा मिलता है. व्यक्ति के जीवन में चल रही आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाती हैं.

हिंदू धर्म में वैशाख महीने की अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है. इस दिन स्नान दान करना बेहद शुभ माना गया है. इस बार वैशाखी अमावस्या आज यानी 17 अप्रैल को मनाई जाएगी. इस दिन पितरों की पूजा अर्चना के साथ ही तर्पण और श्राद्ध करना बेहद शुभ होता है. आइए जानते हैं कि इस दिन का शुभ मुहूर्त, स्नान दान का समय से लेकर महत्व...

आज है वैशाख अमावस्या

हिंदू पंचांग के अनुसार, अमावस्या तिथि 16 अप्रैल की रात 8 बजकर 11 से शुरू होकर अगले दिन यानी आज 17 अप्रैल की शाम 5 बजकर 21 मिनट तक रहेगी. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, इस बार वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल को मनाई जाएगी.

स्नान-दान का शुभ मुहूर्त

वैशाखी अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान करना बेहद शुभ होता है. इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 4 बजकर 25 मिनट से लेकर 5 बजकर 9 मिनट तक रहेगा. वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 55 मिनट से लेकर 12 बजकर 47 मिनट त​क रहेगा. इस मुहूर्त में स्नान और दान करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है. व्यक्ति के सभी कष्ट और समस्याएं नष्ट हो जाती हैं.

वैशाख अमावस्या पर गलती से भी न करें ये काम

वैशाख अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करें. अगर संभव न होतो नहाने में पानी थोड़ा सा जल डाल दें. इसके बाद स्नान करें. साथ ही साथ सुथरे कपड़े धारण कर सूर्य देव को जल प्रदान करें. अपने पितरों का नाम लेकर जल देने के साथ तर्पण और दान करें. इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है. व्यक्ति के जीवन में चल रही समस्याएं खत्म हो जाती हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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