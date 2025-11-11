FacebookTwitterYoutubeInstagram
पाकिस्तान- इस्लामाबाद कोर्ट में बम ब्लास्ट, यूनिवर्सिटी से 6 से 8 लोगों को हिरासत में लिया

Creatine Benefits: जिम करने वालों के लिए कौन सा है पसंदीदा क्रिएटिन, जानें इससे सेहत को मिलने वाले फायदे

जिम करने वालों के लिए कौन सा है पसंदीदा क्रिएटिन, जानें इससे सेहत को मिलने वाले फायदे

CAT Admit Card 2025: 12 नवंबर को आएगा कैट परीक्षा का एडमिट कार्ड, iimcat.ac.in से यूं कर पाएंगे डाउनलोड

12 नवंबर को आएगा कैट परीक्षा का एडमिट कार्ड, iimcat.ac.in से यूं कर पाएंगे डाउनलोड

Utpanna Ekadashi 2025: कब है उत्पन्ना एकादशी, जानें पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और नियम

कब है उत्पन्ना एकादशी, जानें पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और नियम

Delhi Red Fort Blast: क्या भीड़ बढ़ने का इंतज़ार कर रहा था उमर? 3 बड़े सवाल जिनके जवाब ढूंढने में जुटी जांच एंजेंसियां

Delhi Red Fort Blast: क्या भीड़ बढ़ने का इंतज़ार कर रहा था उमर? 3 बड़े सवाल जिनके जवाब ढूंढने में जुटी जांच एंजेंसियां

Delhi Blast: कौन हैं वो 5 डॉक्टर जिन्होंने रची दिल्ली को दहलाने की साजिश? कश्मीर से लेकर अहमदाबाद तक जुड़े आतंक के तार

Delhi Blast: कौन हैं वो 5 डॉक्टर जिन्होंने रची दिल्ली को दहलाने की साजिश? कश्मीर से लेकर अहमदाबाद तक जुड़े आतंक के तार

धर्मेंद्र की इस हरकत से कांप गई थी हेमा मालिनी की रूह, देखते ही बचकर निकल जाती थी एक्ट्रेस

धर्मेंद्र की इस हरकत से कांप गई थी हेमा मालिनी की रूह, देखते ही बचकर निकल जाती थी एक्ट्रेस

Utpanna Ekadashi 2025: कब है उत्पन्ना एकादशी, जानें पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और नियम

उत्पन्ना एकादशी तिथि पर व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने मात्र से व्यक्ति के सभी दूर हो जाते हैं. इससे व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं. 

नितिन शर्मा

Updated : Nov 11, 2025, 02:07 PM IST

Utpanna Ekadashi 2025: कब है उत्पन्ना एकादशी, जानें पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और नियम
Utpanna Ekadashi 2025: हिंदू धर्म में सभी तिथियों में एकादशी का बड़ा महत्व हे. एकादशी का व्रत सबसे उत्तम माना जाता है. इस दिन व्रत और पूजा करने मात्र से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है. एकादशी तिथि साल में साल में 24 होती है. यानी हर माह में 2 बार एकादशी आती है.एकादशी व्रत को विधि-विधान से करने पर श्री हरि की कृपा प्राप्ति से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं. वहीं जल्द ही उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा. आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व क्या है...

इस दिन है उत्पन्ना एकादशी व्रत और शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, उत्पन्ना एकादशी तिथि पर व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने मात्र से व्यक्ति के सभी दूर हो जाते हैं. इससे व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं. वहीं इसकी शुरुआत कृष्णपक्ष में 15 नवंबर 2025 को 12 बजकर 49 मिनट से शुरू होकर अगले दिन 16 नवंबर 2025 को दोपहर 02 बजकर 37 मिनट तक रहेंगे. ऐसे में यह व्रत 15 नवंबर 2025 को रखा जाएगा. उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण 16 नवंबर 2025 को दोपहर 01 बजकर 10 मिनट से लेकर 03 बजकर 18 मिनट तक किया जा सकता है. 

उत्पन्ना एकादशी व्रत की पूजा विधि

एकादशी के नियम एक दिन पूर्व से ही शुरू हो जाते हैं. यही वजह है कि अगर आप एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो एकादशी से एक दिन पहले एक समय भोजन करना चाहिए. वहीं शाम के समय चावल या तामसिक भोजन से बचना चाहिए. व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान के बाद भगवान ध्यान जरूर करें. पीले वस्त्र धारण कर भगवान श्री विष्णु की विधि-विधान से पूजा करें. 

एकादशी की पूजा विधि 

श्री हरि की पूजा में इस पावन तिथि पर भोग के साथ तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें. इसके साथ ही फल-फूल, वस्त्र, मिष्ठान का भोग जरूर लगाएं. वहीं व्यक्ति को एकादशी व्रत की कथा कहनी या फिर सुननी चाहिए. इसके बाद पूजा के अंत में शुद्ध घी के दीये से आरती करें. एकादशी व्रत में साधक को फलाहार करना चाहिए.

