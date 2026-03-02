Holika Rakh Upay: होलिका की राख से कर लें आज ये अचूक उपाय, कलह-अशांति होगी दूर और बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस

होलिका दहन को भारतीय परंपरा में प्रतीकात्मक शुद्धिकरण का पर्व माना जाता है. अग्नि में ‘नकारात्मकता के दहन’ और राख को पवित्र भस्म के रूप में देखने की धारणा है. अगर आप धन की कमी, रोग और तनाव से जूझ रहे हैं तो आपको आज होलिका की राख से कुछ उपाय जरूर करने चाहिए.

होलिका दहन की राख से न केवल वास्तु दोष दूर होता है बल्कि इससे तन-मन और धन तक की समस्याएं दूर हो सकती हैं. होलिका की राख आर्थिक तनाव, पारिवारिक विवाद और मानसिक अस्थिरता जैसी समस्याओं को खत्म करने वाले माने जाते हैं.ज्योतिष में मान्यता है कि होलिका के दिन तंत्र भी खूब होता है और तंत्र उतारने का निवारण भी. तो चलिए जानें होलिका की राख के कौन से उपाय क्या लाभ देते हैं.

नकारात्मक ऊर्जा कम करने के उपाय

कुछ परिवार होलिका दहन के अगले दिन ठंडी राख को घर लाकर चारों कोनों में हल्का छिड़काव करते हैं. मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होती है. वास्तु सलाहकार इसे प्रतीकात्मक संतुलन का उपाय बताते हैं, जो मनोवैज्ञानिक रूप से घर के सदस्यों को आश्वस्त करता है.

एक अन्य प्रचलित उपाय में राख को सरसों और सेंधा नमक के साथ मिलाकर मुख्य द्वार के पास रखा जाता है. इसे सकारात्मक ऊर्जा का संकेत माना जाता है.

आर्थिक तनाव होगा कम

कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं में होलिका की राख को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने की परंपरा भी मिलती है. इसे धन की आवक बढ़ती है और धन में स्थिरता आती है. इस उपाय से धन का खर्च कम होता है और आवक बढ़ने से बैंक बैलेंस बढ़ने लगता है.

बुरी नजर और स्वास्थ्य संबंधी सावधानी

राख का तिलक लगाने की परंपरा भी कई क्षेत्रों में देखी जाती है. कहा जाता है कि होलिका की राख नजर उतारती हैं लेकिन राख त्वचा पर लगाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वह पूरी तरह ठंडी और स्वच्छ हो. संवेदनशील त्वचा या एलर्जी वाले लोग इसे सीधे त्वचा पर लगाने से बचें. होलिका की राख लगाने से पुराने रोग भी दूर होते हैं और घर में होलिका की राख रखने से नकारात्मकता दूर हो जाती है इससे घर में अशांति, कलह और तनाव भी दूर होता है.

राख से जुड़े उपाय आस्था और परंपरा का हिस्सा हैं

होलिका दहन 2026 के अवसर पर राख से जुड़े उपाय आस्था और परंपरा का हिस्सा हैं. इन्हें मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समझा जाना चाहिए. यदि आप ऐसे उपाय अपनाते हैं, तो स्वच्छता, सुरक्षा और व्यावहारिक जीवन प्रबंधन को प्राथमिकता दें.

एक बात हमेशा याद रखिए कि घर में सकारात्मक वातावरण केवल प्रतीकात्मक उपायों से नहीं आती है, बल्कि संवाद, अनुशासन और सामूहिक सहयोग से बनता है. इसलिए उपाय के साथ ये वातावरण भी जरूर बनाएं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

