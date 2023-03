Baby Girls Name: सीता मैय्या के ये नाम आपकी बेटी को देंगे नई पहचान, यूनिक और मॉर्डन नेम की देखिए ये लिस्ट

प्रतीकात्मक तस्वीर

डीएनए हिंदी: हिंदू धर्म (Hindu Dharma) में भगवान के कई रूप है. सभी भगवानों को कई नामों से पुकारा जाता है. एक-एक भगवान के कई सारे नाम से लोग पूजते हैं. लोग भगवान के इन्हीं नामों के ऊपर अपने बच्चों का नाम भी रखते हैं. अक्सर लोग भगवान श्रीराम और श्री कृष्ण के आधुनिक नामों पर अपने बेटों का नाम रखना पसंद करते हैं. आज हम आपको बेटी (Baby Girl Name) के लिए माता सीता के कई नामों (Baby Girl Name Related To Mata Sita) के बारे में बताने वाले हैं. आप भी अपनी बेटी का नाम इन नामों पर रख सकते हैं. यह नाम धार्मिक होने के साथ-साथ आज के जमाने के हिसाब से भी एकदम बेस्ट (Best Name For Baby Girl) हैं. तो चलिए लड़कियों के इन नामों (Baby Girl Name) के बारे में जानते हैं.

लड़कियों के लिए देवी सीता के नाम (Mata Sita Names For Baby Girl)

सिया - माता सीता का एक नाम सिया भी है. आप अपने बेटी का यह नाम रख सकते हैं. यह एकदम साधारण और बेस्ट नाम है.

क्षितिजा - यह नाम भी माता सीता के नामों में से एक है. अगर आप अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा नाम देख रहे हैं तो आप यह नाम रख सकते हैं. यह नाम साधारण से थोड़ा अलग है.

मैथिली - प्राचीन समय में अक्सर राजा महाराजाओं को उनके राज्य के नाम से भी जाना जाता था. इसी प्रकार उनके बच्चों की भी पहचान होती थी. माता सीता के पिता जनक मिथिला नरेश थे. इसी वजह से माता सीता का एक नाम मैथिली भी है. आप अपनी बेटी का यह नाम को भी रख सकते हैं.

सीताशी - माता सीता का सीताशी नाम भी बहुत ही अच्छा है. आप अपनी बेटी का यह नाम भी रख सकते हैं.

जानकी - राजा जनक की पुत्री होने की वजह से उन्हें अपने पिता के नाम से भी जाना जाता है. इसी वजह से उनका एक नाम जानकी भी है. यह नाम भी बहुत ही अच्छा है.

वैदेही - माता सीता के पिता को विदेद का राजा कहा जाता था. इसी वजह से माता सीता एक नाम इस नाम पर भी हैं. माता सीता का एक नाम वैदेही भी है.

आप इन सभी नामों के अलावा माता सीता के और नामों में से भी अपनी बेटी का नाम रख सकते हैं. माता सीता के लक्षाकी, मृणमई, भूमि, मिथिलेश, जनकनंदिनी, पार्थवी, सीतेश, सियांशी नाम भी हैं.

