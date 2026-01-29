Ketu-Chandra Effects: केतु और चंद्रमा का अशुभ संयोग से ग्रहण दोष बना, आज से ढाई दिन इन 4 राशियों पर आ सकती है बड़ी मुसीबत

FacebookTwitterYoutubeInstagram
राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है. फरवरी माह में केतु और चंद्रमा एक ही राशि में युति कर रहे हैं, जिससे ग्रहण दोष उत्पन्न हो रहा है. चंद्रमा मन का कारक है, जबकि केतु मोक्ष और भ्रम का कारक है. यद्यपि इन दोनों ग्रहों की यह अशुभ युति बारह राशियों को प्रभावित करेगी, कुछ राशियों को इस दौरान विशेष सावध

ऋतु सिंह

Updated : Jan 29, 2026, 12:37 PM IST

Unfavorable Ketu-Moon conjunction worst effects on zodiac sign

29 जून 2025 को सिंह राशि में केतु और चंद्रमा का अशुभ ग्रहण योग बन रहा है, जो अगले लगभग ढाई दिनों तक प्रभावी रहेगा. अशुभ केतु–चंद्रमा युति को ज्योतिष में मानसिक अशांति और भावनात्मक असंतुलन का संकेत माना गया है और जब यह युति बनती है तो सबसे पहले मन, भावनाएं और निर्णय लेने की क्षमता बुरी तरह से प्रभावित होती है. यह प्रभाव जब भी चंद्रमा गोचर में केतु के साथ युति बनाता है तब सक्रिय होता है. चूंकि चंद्रमा तेज़ गति से चलता है, इसलिए यह युति हर महीने लगभग 1–2 दिन के लिए बनती है.

ग्रहण का प्रभाव
कुंडली में चंद्रमा और केतु की युति होने पर व्यक्ति को मानसिक अस्थिरता, अनावश्यक भय और निर्णय लेने में भ्रम का सामना करना पड़ता है. इस दोष का नकारात्मक प्रभाव न केवल व्यक्ति के मन पर, बल्कि स्वास्थ्य और पारिवारिक शांति पर भी पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि इस समय किन राशियों को सावधान रहना चाहिए.

व्यक्ति बिना कारण उदास, भ्रमित या चिड़चिड़ा महसूस कर सकता है. नींद, याददाश्त और एकाग्रता पर नकारात्मक असर दिखता है, जिससे कामकाज और पढ़ाई में गलती की संभावना बढ़ती है. रिश्तों में गलतफहमी, दूरी और भावनात्मक ठंडापन आ सकता है. आर्थिक रूप से यह युति अचानक खर्च, गलत निवेश या नुकसान का कारण बन सकती है. स्वास्थ्य में चिंता, माइग्रेन, हार्मोनल असंतुलन और पाचन समस्याएँ उभर सकती हैं. संवेदनशील राशियों के लिए इन दिनों सतर्क रहना, ध्यान-योग करना और बड़े फैसले टालना लाभकारी रहता है. तो चलिए जानें किन राशियों पर ये ग्रहण का प्रभाद दिखने जा रहा है.

मिथुन
निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति हो सकती है. प्रेम जीवन में दरार आने की संभावना है. धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से मन को शांति मिलेगी.

कन्या
केतु का प्रभाव आपकी राशि पर पड़ रहा है, इसलिए आर्थिक हानि का डर हो सकता है. करियर में सहकर्मियों से मतभेद हो सकते हैं. कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले सौ बार सोच-विचार करना बेहतर है.

वृश्चिक
इस राशि के जातकों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है. पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं फिर से उभर सकती हैं. वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए. अनावश्यक बहसों से दूर रहें.
 
मीन राशि
पारिवारिक जीवन में अशांति आ सकती है. छोटी-छोटी बातों पर जीवनसाथी से झगड़े होने की संभावना है. कार्यस्थल पर शत्रुओं का खतरा बढ़ेगा, और आपका धैर्य ही आपकी रक्षा करेगा.

मां-बच्चे के रिश्ते पर प्रभाव
ग्रहण दोष का असर मां-बच्चे के रिश्ते पर विशेष रूप से पड़ सकता है, क्योंकि चंद्रमा को मां का प्रतीक माना जाता है. गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों वाली माताओं को इस दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, केतु चंद्रमा के शुभ प्रभावों को कम कर सकता है, जिससे दृश्य भ्रम या गलत धारणाएं उत्पन्न हो सकती हैं. इससे बचने के लिए बहते पानी में काले तिल अर्पित करना और कुत्तों को दाना खिलाना केतु के प्रभाव को कम करता है. इस दौरान की गई आध्यात्मिक साधना और मंत्र जाप से दुगने लाभ प्राप्त होते हैं और मानसिक शक्ति बढ़ती है.
 
इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करें 
ग्रहण के इस दोष के प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिदिन 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करना सर्वोत्तम है. चूंकि शिव अपने सिर पर चंद्रमा धारण करते हैं, इसलिए शिव की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है. सोमवार को सफेद वस्तुओं का दान करना और केतु की शांति के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का जाप करना शुभ फल देता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

