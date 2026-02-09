FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

बंगाल की बाबरी मस्जिद से जुड़ी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल कूच करेगा विश्व हिंदू रक्षा परिषद, नई बाबरी मस्जिद के विरोध में यात्रा निकालेंगे | 5 अवैध मजारों पर नोटिस चस्पा किया गया, मजारों को 15 दिन पहले भी नोटिस दिया था, KGMU प्रशासन ने 28 फरवरी तक जवाब मांगा | यूपी- प्रयागराज के कोरांव में दर्दनाक हादसा, बारातियों से भरी कार नहर में गिरी, हादसे में 2 लापता, 7 लोगों को बचाया गया. | विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित.

Homeधर्म

धर्म

Grahan in February: फरवरी में 15 दिनों के अंतराल पर लगेंगे 2 ग्रहण, एक महीने में सूर्य-चंद्र ग्रहण का क्या होगा असर?

Solar and Lunar Eclipses 2026-फरवरी में चंद्र और सूर्य ग्रहण 15 दिनों के अंतराल पर हो रहे हैं.एक ही महीने में सूर्य और चंद ग्रहण का लगना ज्योतिष में किस नजर से देखा जाता है. चलिए समझते हैं और कौन सा ग्रहण किस दिन लगेगा ये भी जानते हैं.

ऋतु सिंह

Updated : Feb 09, 2026, 01:30 PM IST

Grahan in February: फरवरी में 15 दिनों के अंतराल पर लगेंगे 2 ग्रहण, एक महीने में सूर्य-चंद्र ग्रहण का क्या होगा असर?

Two eclipses will occur within a 15-day interval in February.

साल 2026 का फरवरी महीना खगोलीय घटनाओं के लिहाज से बेहद खास और रहस्यमय माना जा रहा है. फरवरी और मार्च के बीच केवल 15 दिनों के अंतराल में सूर्य और चंद्र ग्रहण लगने जा रहे हैं. हिंदू ज्योतिष और शास्त्रों में ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता  और एक ही महीने में दो अलग-अलग ग्रहण का लगना क्या संकेत देता है.  

तो सवाल यह है क्या 15 दिनों में दो ग्रहण सच में खतरनाक हैं? इसके संकेत कैसे पहचानें? और क्या सावधानियां रखनी चाहिए?

फरवरी–मार्च 2026 में दो ग्रहण: कब और कहां दिखाई देंगे?

सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को लगेगा और ये यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा. उस दिन फाल्गुन की अमावस्या होगी. ग्रहण दोपहर 3:26 बजे से शाम 7:57 बजे तक लगेगा लेकिन ये भारत में दिखाई नहीं देगा. 

सूतक काल: ग्रहण से 12 घंटे पहले (सुबह 3:26 बजे से ग्रहण के मोक्ष काल तक रहेगा लेकिन भारत में सूतक काल भी मान्य नहीं होगा)

 चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 यानी होलिका वाले दिन लगेगा. यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा.

15 दिनों में दो ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा

हिंदू धर्म में एक महीने में दो ग्रहण को ऊर्जा परिवर्तन और आध्यात्मिक संक्रमण का संकेत माना जाता है. शास्त्रों में सूर्य और चंद्र ग्रहण को सामान्य खगोलीय घटना होने के साथ-साथ मानव मन, प्रकृति और समाज पर सूक्ष्म प्रभाव डालने वाला काल कहा गया है. ज्योतिषीय दृष्टि से कम अंतराल में दो ग्रहण होने पर सत्ता, समाज, प्रकृति और व्यक्ति के जीवन में बदलाव की संभावनाएँ मानी जाती हैं. इसे अशुभ भय से नहीं, बल्कि साधना, आत्मचिंतन और शुद्धिकरण के विशेष समय के रूप में देखा जाता है.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कम अंतराल में दो ग्रहण होना ऊर्जा परिवर्तन और वैश्विक घटनाओं का संकेत माना जाता है.कुछ ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि ऐसे ग्रहण सत्ता परिवर्तन,  प्राकृतिक आपदाएं,  आर्थिक अस्थिरता के साथ ही सामाजिक उथल-पुथल का संकेत दे सकते हैं. हालांकि, सभी ज्योतिषी इसे अशुभ नहीं मानते और इसे सामान्य खगोलीय चक्र का हिस्सा बताते हैं.

एक महीनें दो ग्रहण का क्या होगा असर?

 वैश्विक स्तर पर शेयर बाजार में गिरावट, युद्ध या अंतरराष्ट्रीय तनाव के सात बड़े राजनीतिक बदलाव और प्राकृतिक आपदाएं (भूकंप, बाढ़, आग) जैसी घटनाओं को ये दो ग्रहण बढ़ा सकते हैं.

ग्रहण के दौरान क्या करें?  

  • मंत्र जाप करें (गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र)
  • ध्यान और साधना करें
  • दान-पुण्य और सेवा कार्य करें
  • सकारात्मक विचार रखें

ग्रहण के दौरान क्या न करें?

  1. सीधे सूर्य या चंद्रमा को न देखें (आंखों को नुकसान हो सकता है)
  2. मूर्ति या पूजा सामग्री को न छुएं
  3. ग्रहण के दौरान खाना और सोना टालें
  4. ग्रहण से पहले बना भोजन ग्रहण के बाद न खाएं
  5. गर्भवती महिलाएं बाहर न निकलें

गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां

  • घर के अंदर रहें
  • मंत्र जाप करें
  • सात्विक भोजन लें
  • तेज रोशनी या ग्रहण को देखने से बचें
  • मानसिक रूप से शांत रहें

वैज्ञानिक दृष्टिकोण: क्या ग्रहण सच में खतरनाक हैं?

वैज्ञानिकों के अनुसार, ग्रहण सामान्य खगोलीय घटना है और इससे पृथ्वी पर सीधे आपदा आने का कोई प्रमाण नहीं है. हालांकि, ग्रहण के दौरान सूर्य की किरणें आंखों के लिए हानिकारक होती हैं, इसलिए सुरक्षा जरूरी है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

