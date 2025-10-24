FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Piyush Pandey: 'अबकी बार मोदी सरकार' का नारा देने वाले पीयूष पांडे का निधन, एड गुरु पद्मश्री ने दिये थी ये टैग लाइन

Delhi Police की रेड में फिदायीन हमले की ट्रेनिंग ले रहे 2 आतंकी गिरफ्तार, ISIS से था कनेक्शन 

Bath Before Sleep: रात को सोने से पहले नहाने से कितने फायदे होते हैं?

सोनाक्षी सिन्हा ने दिखाई ससुराल की 14 तस्वीरें, फोटोज में देखें सास-ससुर का प्यार और फैमिली बॉन्डिंग

Cheapest Air Purifier: दमघोंटू, जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, घर ले आएं 5000 रुपये से सस्ते ये स्मार्ट एयर प्यूरीफायर

Tulsi Vivah 2025: अगले महीने 2 या 3 नवंबर कब है तुलसी विवाह, जानें इसकी तारीख से लेकर पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

क्या बादलों में भरा जाता है पानी? जानिए कैसे कराई जाती है आर्टिफिशियल रेन...

साड़ी ड्रैपिंग कर गुजरात की इस महिला ने खड़ा किया दुनिया भर में अपना अम्पायर, जानें कैसे बनी ग्लोबल फैशन लीडर?

दिल्ली में 29 अक्टूबर को होगी आर्टिफिशियल बारिश, बुराड़ी में क्लाउड सीडिंग का परीक्षण सफल

सोना-चांदी और प्लैटिनम खरीदना छोड़िए, 10 साल में सोने से भी महंगी होगी ये धातु, नाम सुनकर चौंक जाएंगे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Piyush Pandey: 'अबकी बार मोदी सरकार' का नारा देने वाले पीयूष पांडे का निधन, एड गुरु पद्मश्री ने दिये थी ये टैग लाइन

'अबकी बार मोदी सरकार' का नारा देने वाले पीयूष पांडे का निधन, एड गुरु पद्मश्री ने दिये थी ये टैग लाइन

Delhi Police की रेड में फिदायीन हमले की ट्रेनिंग ले रहे 2 आतंकी गिरफ्तार, ISIS से था कनेक्शन 

Delhi Police की रेड में फिदायीन हमले की ट्रेनिंग ले रहे 2 आतंकी गिरफ्तार, ISIS से था कनेक्शन

Bath Before Sleep: रात को सोने से पहले नहाने से कितने फायदे होते हैं?

रात में रोज सोने से पहले नहाना क्यों जरूर चाहिए?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
सोनाक्षी सिन्हा ने दिखाई ससुराल की 14 तस्वीरें, फोटोज में देखें सास-ससुर का प्यार और फैमिली बॉन्डिंग

सोनाक्षी सिन्हा ने दिखाई ससुराल की 14 तस्वीरें, फोटोज में देखें सास-ससुर का प्यार और फैमिली बॉन्डिंग

Cheapest Air Purifier: दमघोंटू, जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, घर ले आएं 5000 रुपये से सस्ते ये स्मार्ट एयर प्यूरीफायर

Cheapest Air Purifier: दमघोंटू, जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, घर ले आएं 5000 रुपये से सस्ते ये स्मार्ट एयर प्यूरीफायर

क्या बादलों में भरा जाता है पानी? जानिए कैसे कराई जाती है आर्टिफिशियल रेन...

क्या बादलों में भरा जाता है पानी? जानिए कैसे कराई जाती है आर्टिफिशियल रेन...

Homeधर्म

धर्म

Tulsi Vivah 2025: अगले महीने 2 या 3 नवंबर कब है तुलसी विवाह, जानें इसकी तारीख से लेकर पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी का विवाह मनाया जाता है. इस साल तुलसी विवाह का त्योहार 2 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा. 

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Oct 24, 2025, 10:52 AM IST

Tulsi Vivah 2025: अगले महीने 2 या 3 नवंबर कब है तुलसी विवाह, जानें इसकी तारीख से लेकर पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही विशेष माना गया है. नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने और दीपक जलाने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है. हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी का त्योहार मनाया जाता है. हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है. इस दिन भगवान विष्णु के शालीग्राम स्वरूप और माता तुलसी का विवाह संपन्न कराया जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, तुलसी विवाह करने से वैवाहिक जीवन में सुख, प्रेम और स्थिरता आती है. इसके साथ ही जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं. आइए जानते हैं इस साल तुलसी विवाह की तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व...

इस दिन है तुलसी विवाह और शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी का विवाह मनाया जाता है. इस साल तुलसी विवाह का त्योहार 2 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा. इसकी शुरुआत 2 नवंबर को सुबह 7 बजकर 31 मिनट पर होगी. यह अगले दिन 3 नवंबर को सुबह 5 बजकर 7 मिनट तक रहेगी.

तुलसी विवाह की पूजा विधि

तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले घर के आंगन या बालकनी या पूजा स्थल में तुलसी के पौधे को स्थापित करें. इसके साथ ही पौधे के चारों तरफ सुंदर रंगोली बनाकर एक छोटा मंडप सजाएं. इसके साथ ही तुलसी माता को चूड़ी, चुनरी समेत 16 श्रृंगार समर्पित करें. इसके बाद भगवान शालिग्राम जी को तुलसी माता के दाहिनी ओर विराजमान करें. दोनों को अच्छे से गंगाजल से स्नान कराकर चंदन और तुलसी माता को रोली से तिलक लगाएं. उन्हें फल, फूल, मिठाई, गन्ने का रस, सिंघाड़े और पंचामृत का भोग अर्पित करें. अब धूप और दीपक जलाएं. इसके बाद मंत्रोच्चार के साथ तुलसी माता और शालिग्राम भगवान के सात फेरे कराये. इसके बाद आरती करें और प्रसाद बांटें. 

धार्मिक महत्व

हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है. मान्यता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विधि-विधान से तुलसी माता और भगवान शालिग्राम का विवाह कराता है, उसे कन्यादान के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है. ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दुःख, संकट और बाधाएं दूर हो जाती हैं. माता तुलसी को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है. इसलिए इस दिन उनका विवाह कराने से घर में सुख-समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होती है. सभी काम बन जाते हैं. 

पूजन मंत्र 

तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर्विद्याविद्या यशस्विनी.

धर्म्या धर्मानना देवी देवीदेवमन: प्रिया..

लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभेत्.

तुलसी भूर्महालक्ष्मी: पद्मिनी श्रीर्हरप्रिया..
 

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सोनाक्षी सिन्हा ने दिखाई ससुराल की 14 तस्वीरें, फोटोज में देखें सास-ससुर का प्यार और फैमिली बॉन्डिंग
सोनाक्षी सिन्हा ने दिखाई ससुराल की 14 तस्वीरें, फोटोज में देखें सास-ससुर का प्यार और फैमिली बॉन्डिंग
Cheapest Air Purifier: दमघोंटू, जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, घर ले आएं 5000 रुपये से सस्ते ये स्मार्ट एयर प्यूरीफायर
Cheapest Air Purifier: दमघोंटू, जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, घर ले आएं 5000 रुपये से सस्ते ये स्मार्ट एयर प्यूरीफायर
क्या बादलों में भरा जाता है पानी? जानिए कैसे कराई जाती है आर्टिफिशियल रेन...
क्या बादलों में भरा जाता है पानी? जानिए कैसे कराई जाती है आर्टिफिशियल रेन...
साड़ी ड्रैपिंग कर गुजरात की इस महिला ने खड़ा किया दुनिया भर में अपना अम्पायर, जानें कैसे बनी ग्लोबल फैशन लीडर?
साड़ी ड्रैपिंग कर गुजरात की इस महिला ने खड़ा किया दुनिया भर में अपना अम्पायर, जानें कैसे बनी ग्लोबल फैशन लीडर?
सोना-चांदी और प्लैटिनम खरीदना छोड़िए, 10 साल में सोने से भी महंगी होगी ये धातु, नाम सुनकर चौंक जाएंगे
सोना-चांदी और प्लैटिनम खरीदना छोड़िए, 10 साल में सोने से भी महंगी होगी ये धातु, नाम सुनकर चौंक जाएंगे
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE