Tulsi Plant Upay: तुलसी की जड़ से करें ये सरल उपाय, पैसों की तंगी से हमेशा के लिए मिलेगा छुटकारा

डीएनए हिंदी: हिंदू धर्म (Hindu Dharma) में कई सारे पौधों का बहुत ही अधिक धार्मिक महत्व है. इनमें से एक तुलसी का पौधा (Astro Tips For Tulsi Plant) भी है यह लगभग सभी घरों में लगा हुआ होता है. तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी (Astro Tips For Tulsi Plant) का वास होता है. ऐसे में इसे लगाने और इसकी पूजा करने से घर परिवार में सुख-समृद्धि आती है. तुलसी के पौधे की पूजा (Tulsi Plant Puja) के महत्व के बारे में तो सभी लोग जानते हैं लेकिन इसकी जड़ से किए गए उपाय (Astro Tips For Tulsi Plant) से भी आप लाभ पा सकते हैं. तो चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से तुलसी की जड़ के उपाय (Astro Tips For Tulsi Plant) के बारे में जानते हैं.

पैसों की तंगी दूर करने के लिए करें ये उपाय (Tulsi Plant Astro Tips For Money)

धन प्राप्ति के लिए

व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान है और उसे धन प्राप्ति में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे में उसे तुलसी की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए. साथ ही सुबह शाम तुलसी के समक्ष दीपक जलाना चाहिए. यह उपाय करने से धन की समस्या जल्द ही दूर हो जाएगी. आप तुलसी की जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर गले में भी पहन सकते हैं. यह आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए बहुत जरूरी है.

कार्य सफलता के लिए



कई बार व्यक्ति को बहुत कठिन परिश्रम के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती है. ऐसे में उसे सफलता पाने के लिए तुलसी की जड़ के इस उपाय को करना चाहिए. आप तुलसी की जड़ को गंगाजल से साफ करके पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें. इससे तुरंत लाभ होगा और आपके काम सफल होंगे.

ग्रह दोष शांत करने के लिए



कुंडली में ग्रह की स्थिति कमजोर होने पर ग्रह संबंधी दोष देखने को मिलते हैं. ऐसे में व्यक्ति को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ग्रह दोष को शांत करने के लिए आपको तुलसी की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रखना है. आप इसे ताबीज में डालकर बाजू में भी बांध सकते हैं. ऐसा करने से ग्रह दोष शांत हो जाते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

