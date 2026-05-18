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Tulsi Mala Wearing: बिना गुरु दीक्षा धारण कर सकते हैं तुलसी माला? जानें क्या कहते हैं शास्त्र और इसे पहनने के नियम

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Tulsi Mala Wearing: बिना गुरु दीक्षा धारण कर सकते हैं तुलसी माला? जानें क्या कहते हैं शास्त्र और इसे पहनने के नियम

तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है. वैसे तो ज्यादातर लोग तुलसी की कंठी को गुरु दीक्षा के बाद ही धारण करते हैं, लेकिन क्या इसे बिना गुरु दीक्षा लिए धारण किया जा सकता है. इसके ​क्या नियम और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. आइए जानते हैं...

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Nitin Sharma

Updated : May 18, 2026, 04:23 PM IST

Tulsi Mala Wearing: बिना गुरु दीक्षा धारण कर सकते हैं तुलसी माला? जानें क्या कहते हैं शास्त्र और इसे पहनने के नियम

Tulsi Mala Wearing Tips And Niyam

(Credit Image AI)

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हिंदू धर्म में ​तुलसी को बहुत ही शुभ माना गया है. यह भगवान ​श्रीकृष्ण की सखी और मां लक्ष्मी का स्वरूप हैं. यही वजह है कि ज्यादातर घरों में सुबह और शाम तुलसी की पूजा अर्चना की जाती है. वहीं भगवान श्रीकृष्ण के भक्त तुलसी की माला यानी कंठी धारण करते हैं, लेकिन क्या बिना गुरु दीक्षा के तुलसी की माला धारण की जा सकती है. इसके कौन कौन से नियम हैं. किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. इस तरह की कई बातों को लेकर असमंजस की स्थिति रहती है. शास्त्रों और वैष्णव परंपरा में इसको लेकर विस्तार से बताया गया है. आइए जानते हैं इसके नियम...

बिना गुरु दीक्षा के धारण कर सकते हैं तुलसी माला

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मोजूमदार के अनुसार, तुलसी की माला कंठी को धारण करने के कई जरूरी नियम हैं. इसे गुरु दीक्षा धारण करने के बाद पहनना बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन बिना गुरु दीक्षा के भी तुलसी की कंठी धारण करना गलत नहीं है, लेकिन इसके धारण करने से लेकर उसके बाद कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है. तुलसी कंठी धारण करने के बाद सात्विकता को ग्रहण करना होता है. मांस मंदिरा, लहसुन और प्याज का त्याग करना होता है. इसके साथ ही भक्त को जरूरी है कि वह भगवान के नाम से दिनचर्या की शुरुआत करें. 

क्यों पहननी चाहिए तुलसी माला

तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और भगवान विष्णु की प्रिय हैं. यही वजह है कि तुलसी माला पहनना बेहद शुभ होता है. इससे मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है. व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और सकारात्मकता बढ़ती है. शास्त्रों के अनुसार, तुलसी कंठी धारण करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग की तरफ तेजी से बढ़ता है. इसके साथ ही व्यक्ति से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है. माला धारण करने पर व्यक्ति को तंत्र-मंत्र, टोना जैसी चीजें व्यक्ति पर बेअसर हो जाती हैं. 

तुलसी माला पहनने के बाद इन नियमों का करें पालन

अगर तुलसी माला धारण कर रहे हैं तो इसे किसी दिखावे के लिए न पहनने, बल्कि इसे धारण करने के बाद कुछ ​जरूरी नियमों का पालन जरूर करें. इसे धारण के बाद सबसे पहले मांस, मछली और शराब से दूरी बना लें. सात्विक भोजन और प्रसाद ग्रहण करें. बिना स्नान किए तुलसी माला को बार-बार हाथ न लगाएं. अशुद्ध अवस्था में माला को छूकर अपमान न करें. तुलसी माला को सम्मानपूर्वक धारण करें. इसको धारण करने के साथ ‘हरे कृष्ण’ महामंत्र या ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ का जाप  ज्यादा से ज्यादा करना शुभ होता है. 

ऐसे धारण करें तुलसी माला

तुलसी माला को धारण करने से पूर्व उसे शुद्ध कर लें. इसके बाद माला को जल में धो लें. इसके बाद सुबह स्नान करने के बाद साथ सुथरे वस्त्र धारण करें. माला को गंगाजल या दूध में शुद्ध कर भगवान विष्णु का नाम लें. माला को पहले भगवान विष्णु को अर्पित करें. इसके बाद ‘ॐ तुलसी काष्ट संभूते माले कृष्ण जनप्रिय. विभर्मि त्वामहं कंठे कुरु मां कृष्ण वल्लभम्..’ का जाप करते हुए माला को कंठ में धारण कर लें. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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