उस्मान हादी के बाद अब मोतालेब सिकदर को मारी गोली, बांग्लादेश में छात्र नेताओं की हत्या से उबाल

अनुपूरक बजट 2025-26: योगी सरकार ने चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण को दिए 423.80 करोड़

मंगलवार को निवेश और व्यापार की शुरुआत के लिए बन रहा शुभ योग, जानें इसका समय से लेकर पूजा विधान

T20I क्रिकेट में सबसे लो स्कोरिंग मुकाबले, एक बार बने थे सिर्फ 23 रन

Highly Successful: ये 5 आदतें होती हैं सक्सेसफुल लोगों की पहचान, हर काम में होते हैं सफल

Drishyam 3 Release Date: इंतजार खत्म !अजय देवगन की 'दृश्यम 3' इस दिन होगी रिलीज, यहां क्लिक करके देखिए टीजर

Homeधर्म

धर्म

मंगलवार को निवेश और व्यापार की शुरुआत के लिए बन रहा शुभ योग, जानें इसका समय से लेकर पूजा विधान

मंगलवार के दिन सूर्य धनु राशि में और चंद्रमा मकर राशि में विराजमान रहेंगे. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 12 बजकर 41 मिनट तक रहेगा. 

नितिन शर्मा

Updated : Dec 22, 2025, 03:59 PM IST

मंगलवार को निवेश और व्यापार की शुरुआत के लिए बन रहा शुभ योग, जानें इसका समय से लेकर पूजा विधान
हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है. वहीं इनमें पड़ने वाली तिथि और योग दिन को बेहद शुभ और खास बना देते हैं. ऐसे में पौष महा के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर पड़ने वाला मंगलवार है. 23 दिसंबर 2025 को पड़ने वाला यह दिन बेहद शुभ होने वाला है. इसकी वजह मंगलवार को रवि योग का निर्माण होना है. इस योग में निवेश से लेकर व्यापार करना बेहद शुभ होता है. 

ज्योतिष के अनुसार, पौष माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि मंगलवार दोपहर 12 बजकर 12 मिनट तक रहेगी. इसके बाद तिथि बदलकर चतुर्थी तिथि हो जाएगी. इस तिथि पर रवि योग का निर्माण हो रहा है. मंगलवार का दिन और रवि योग का निर्माण होना बेहद शुभ माना गया है. यह ऐसा समय है, जिसमें व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार्य करना बेहद शुभ होता है. 

ऐसा रहा पंचांग और शुभ समय

हिंदू पंचांग के अनुसार, मंगलवार के दिन सूर्य धनु राशि में और चंद्रमा मकर राशि में विराजमान रहेंगे. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 12 बजकर 41 मिनट तक रहेगा. वहीं राहुकाल का समय दोपहर 2 बजकर 55 मिनट से शुरू होकर 4 बजकर 13 मिनट तक रहेगा.ज्योतिष शास्त्र में रवि योग शुभ माना गया है. यह तब बनता है जब चंद्रमा का नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र से चौथे, छठे, नौवें, दसवें और तेरहवें स्थान पर होता है. इस दिन निवेश, यात्रा, शिक्षा या व्यवसाय से संबंधित काम की शुरुआत करना अत्यंत लाभकारी माना गया है.

मंगलवार का पड़ना भी है शुभ

इस तिथि पर मंगलवार का पड़ना और भी शुभ माना गया है. अगर आप जीवन में किसी समस्या से जूझ रहे हैं या फिर मंगल ग्रह कमजोर है, तो आप मंगलवार का व्रत और विधि-विधान से पूजा कर सकते हैं. इस दिन किए गए कुछ काम बहुत शुभ फल देते हैं, जो भी जातक इस तिथि पर व्रत या फिर पूजा करें, वे लाल रंग के वस्त्र जरूर धारण करें. ऐसी मान्यता है कि लाल रंग मंगल ग्रह का प्रतीक होता है. इस दिन लाल कपड़े पहनना और लाल रंग के फल, फूल और मिठाइयां अर्पित करना शुभ माना जाता है.

जरूर करने चाहिए ये काम

मंगलवार के दिन विधि-विधान से पूजा करने के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म-स्नान आदि करने के बाद पूजा स्थल को साफ करें. इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और पूजा की सामग्री रखें. इसके बाद उस पर अंजनी पुत्र हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें. हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ कर सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और प्रसाद चढ़ाएं. बजरंग बली की आरती करें. इसके बाद आरती का आचमन कर आसन को प्रणाम करके प्रसाद ग्रहण करें. दिन शाम को भी हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

T20I क्रिकेट में सबसे लो स्कोरिंग मुकाबले, एक बार बने थे सिर्फ 23 रन
Highly Successful: ये 5 आदतें होती हैं सक्सेसफुल लोगों की पहचान, हर काम में होते हैं सफल
Drishyam 3 Release Date: इंतजार खत्म !अजय देवगन की 'दृश्यम 3' इस दिन होगी रिलीज, यहां क्लिक करके देखिए टीजर
