FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में नितिन नबीन सबसे आगे, 20 जनवरी तक हो सकती है आधिकारिक घोषणा

भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में नितिन नबीन सबसे आगे, 20 जनवरी तक हो सकती है आधिकारिक घोषणा

Aaj Ka Rashifal: रविवार को किन राशियों को मिलेगा लाभ और किन्हें बरतनी होगी सावधानी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

रविवार को किन राशियों को मिलेगा लाभ और किन्हें बरतनी होगी सावधानी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

क्रिकेट के मैदान पर पसरा मातम, मैच शुरू होने से चंद मिनट पहले कोच का हुआ निधन; सदमे में कैपिटल्स

क्रिकेट के मैदान पर पसरा मातम, मैच शुरू होने से चंद मिनट पहले कोच का हुआ निधन; सदमे में कैपिटल्स

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा या घटेगा? 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की टिकीं है नजरें, जानिए क्या है अपडेट

फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा या घटेगा? 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की टिकीं है नजरें, जानिए क्या है अपडेट

2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 10 क्रिकेटर्स, लिस्ट में गिल-राहुल से आगे है ये विदेशी खिलाड़ी

2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 10 क्रिकेटर्स, लिस्ट में गिल-राहुल से आगे है ये विदेशी खिलाड़ी

भारत के वो 10 IPS ऑफिसर, जिनके खौफ से अपराधियों की कांप उठती थी रूह

भारत के वो 10 IPS ऑफिसर, जिनके खौफ से अपराधियों की कांप उठती थी रूह

Homeधर्म

धर्म

Aaj Ka Rashifal: रविवार को किन राशियों को मिलेगा लाभ और किन्हें बरतनी होगी सावधानी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

28 दिसंबर दिन रविवार कुछ राशियों के लिए जहां सुखमय होने वाला है वहीं कुछ को अपनी वाणि पर नियंत्रण रखना होगा. चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें कि किस राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 27, 2025, 07:32 PM IST

Aaj Ka Rashifal: रविवार को किन राशियों को मिलेगा लाभ और किन्हें बरतनी होगी सावधानी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आज का दिन सभी राशियों के लिए मिला-जुला प्रभाव लेकर आया है. कहीं लाभ, पदोन्नति और धनवृद्धि के योग हैं तो कहीं वाणी, क्रोध और खर्च पर नियंत्रण जरूरी है. पारिवारिक जिम्मेदारियां, करियर निर्णय और स्वास्थ्य संतुलन आज का मुख्य संदेश हैं.

🌹-मेष राशि -आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा .महिलाओं को भी आज वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है,बेतुकी बातें व्यर्थ के विवाद को जन्म देगीं.प्रियजन के साथ समय का सदुपयोग होगा.वाद-विवाद और झगड़े से मानसिक कष्ट बढ़ेगा. बच्चों के व्यवहार से मन में निराशा होगी.

🌹-वृषभ राशि-आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेंगे.अकड़ूं स्वभाव के कारण आपनी बात के आगे किसी की नहीं चलने देंगे.पारिवारिक सुख व धन बढ़ेगा.वाणी पर संयम रखें.समाज के कामों में उत्साहपूर्वक भाग लेंगे.यात्रा के योग बनते बनते रह जाएंगे.आज कहीं से रुका धन मिलने के योग है.नौकरी में पदोन्नति के चांस हैं.एक से अधिक आय के साधन मिल सकते है .

🌹-मिथुन राशि -आज के दिन पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.पैतृक व्यवसाय में प्रगति होगी.निजी जीवन में कठोर निर्णय लेने होंगे.आज पारिवारिक सुख व धन बढ़ेगा.आपकी वाणी पर संयम आवश्यक है.समाज के कामों में उत्साहपूर्वक भाग लेंगे.नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना है.

🌹-कर्क राशि -आज के दिन आपके लिए भाग्योदय कारक रहेगा लेकिन उन्नति पाने के लिए आज अपना हटी स्वभाव त्यागना पड़ेगा.अपने करियर को लेकर चिंतित रहेंगे.नए काम में शीघ्रता नहीं करें.पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह बखूबी कर पाएंगे.कार्यस्थल पर कर्मचारियों की निष्क्रियता के कारण मन अप्रसन्न रहेगा.

🌹-सिंह राशि -परिवार के सदस्यों को आज अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी .सेहत अच्छी रहेगी.व्यस्त रहें, मस्त रहें. आप दूसरों की मदद करने में सदैव तैयार रहते है.दूर से किसी रिश्तेदार की आपके घर में आगमन हो सकते है.आज खर्च अनावश्यक रूप से बढ़ेंगे.आज खुश खबर मिलने का दिन है.

🌹-कन्या राशि -आज के दिन आपको शुभोफल की प्राप्ति कराएगा.आज आप जिस कार्य को करने की सोच लेंगे उसे अकेले ही पूरा करने की समर्थ रखेंगे .दूसरों की बातों पर जल्द विश्वास कर लेते हैं.सामाजिक कार्यों से सुयश एवं प्रभाव में वृद्धि हो सकती है. कार्यस्थल पर किसी नई योजना के बारे में चर्चा होगी.

🌹-तुला राशि -आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.आय में बढ़ोतरी होगी दूसरों के हित के लिए आप सदैव तत्पर रहते हैं, पर आप को लोगों से निराशा जनक व्यवहार मिलेगा.व्यापार में लाभ होगा.यश, मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं.कोर्ट कचहरी के कामों में सफलता मिलेगी.आजीविका में वृद्धि होगी.

🌹-वृश्चिक राशि -आज के दिन नौकरी पेशा जातको के लिए महत्व पूर्ण काम सौंपे जाएंगे.आपकी सूझबूझ और दूरदर्शिता से व्यापार में लाभ होगा.दोस्तों का सहयोग एवं समर्थन मिलेगा.सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा.राजनीति में नए संबंध लाभदायी सिद्ध होंगे.आज कार्य आपकी योजनाओं के अनुसार हो सकेंगे.

🌹-धनु राशि -आज के दिन आपको शुभफलों की प्राप्ति कराएगा.धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.क्रोध की अधिकता रहेगी.परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा.व्यापार-व्यवसाय पर ध्यान नहीं दे रहे है.समय पर संभल जायें.निजी जीवन में व्यस्तता रहेगी.परिवार के बुजुर्ग आपकी किसी बुरी आदत से परेशान रहेंगे.अपनों पर व्यर्थ में शंका न करें.

🌹-मकर राशि -आज के दिन आपको शुभफलों की प्राप्ति कराएगा.आज आपका कंजूस स्वभाव परिजनों के लिए परेशानी करेगा.घर गृहस्थी की भागदौड़ में व्यस्त रहेंगे.आप अपना संपर्क बढ़ाने के प्रयास करेंगे.आज का आर्थिक निवेश लाभकारी रहेगा.धन संबंधी काम पूरे होंगे.मानसिक शांति की तलाश में अध्यात्म से जुडऩे का अवसर मिलेगा.

🌹-कुम्भ राशि -आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.दूसरों की जीवनशैली देखकर अपना रहन-सहन बदलने के प्रयास करेंगे.व्यापारिक स्थिति आशाजनक रहेगी.जीवनसाथी की भावनाओं को समझें और उन्हें भी समय दें.परोपकार करके मानसिक सुख अर्जित करेंगे.व्यावसायिक नवीन गतिविधियां लाभकारी रहेंगी.

🌹-मीन राशि -आज के दिन आपके लिए शुभ समाचार ले कर आ सकते है .परिवार में सुख शांति रहेगी अपने काम करने के तरीकों को बदलें. घर की साज-सज्जा पर भारी खर्च होने की संभावना है. आज कर्ज लेने से बचना चाहिए.आज जोखिम लेने से बचें अन्यथा आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी.व्यापार में नई योजनाओं का प्रारंभ होगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा या घटेगा? 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की टिकीं है नजरें, जानिए क्या है अपडेट
फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा या घटेगा? 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की टिकीं है नजरें, जानिए क्या है अपडेट
2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 10 क्रिकेटर्स, लिस्ट में गिल-राहुल से आगे है ये विदेशी खिलाड़ी
2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 10 क्रिकेटर्स, लिस्ट में गिल-राहुल से आगे है ये विदेशी खिलाड़ी
भारत के वो 10 IPS ऑफिसर, जिनके खौफ से अपराधियों की कांप उठती थी रूह
भारत के वो 10 IPS ऑफिसर, जिनके खौफ से अपराधियों की कांप उठती थी रूह
भारत में सबसे ज्यादा बच्चे कौन पैदा कर रहा है-हिंदू या मुसलमान? जानिए सरकारी आंकड़े क्या बता रहे हैं
भारत में सबसे ज्यादा बच्चे कौन पैदा कर रहा है-हिंदू या मुसलमान? जानिए सरकारी आंकड़े क्या बता रहे हैं
2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ! 
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ!
Surya Remedies: 2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से परंपराएं
क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से जुड़ी परंपराएं
Rashifal 25 December 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
MORE
Advertisement