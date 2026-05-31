Blue Moon: आज ब्लू मून बदल सकता है इन 4 राशियों की किस्मत! जानिए करियर-धन और रिश्तों पर किसके क्या पड़ेगा असर 

आज यानी 31 मई की पूर्णिमा सिर्फ एक सामान्य खगोलीय घटना नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे दुर्लभ ब्लू मून के रूप में देखा जा रहा है, जिसका असर कई राशियों के आर्थिक, पारिवारिक और पेशेवर जीवन पर पड़ सकता है.

Today, the Blue Moon could change the fortunes of these 4 zodiac signs. (Photo AI)

मई के आखिरी महीने की ये पूर्णिमा वृश्चिक राशि में पड़ रही है. ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार का मानना है कि यह स्थिति कुछ लोगों के लिए रुके हुए काम आगे बढ़ाने, धन संबंधी अड़चनें दूर करने और रिश्तों में सकारात्मक बदलाव लाने का संकेत दे सकती है.

आखिर ब्लू मून इतना खास क्यों माना जाता है?

आमतौर पर एक महीने में एक ही पूर्णिमा होती है, लेकिन जब किसी विशेष समय चक्र में दूसरी पूर्णिमा आती है तो उसे ब्लू मून कहा जाता है. खगोल विज्ञान में इसका रंग नीला नहीं होता, लेकिन इसकी दुर्लभता इसे खास बना देती है.

ज्योतिषीय दृष्टि से पूर्णिमा मन, भावनाओं और निर्णय क्षमता से जुड़ी मानी जाती है. ऐसे में ब्लू मून को कई लोग आत्ममंथन, नई शुरुआत और पुराने बोझ से बाहर निकलने का अवसर भी मानते हैं. यही वजह है कि इस बार की पूर्णिमा को लेकर लोगों में उत्सुकता बनी हुई है.

मेष राशि वालों के लिए आर्थिक राहत के संकेत

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय वित्तीय मामलों में राहत लेकर आ सकता है. लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने या किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है.

कामकाज से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं. यदि कोई कानूनी या प्रशासनिक मामला चल रहा है तो उसमें भी सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है. परिवार में भाई-बहनों के साथ संबंध बेहतर होने से मानसिक तनाव कम होगा.

सिंह राशि के लिए करियर और प्रेम दोनों में नई शुरुआत

सिंह राशि के लोगों के लिए यह अवधि महत्वाकांक्षाओं को गति देने वाली साबित हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ सम्मान और पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं.

जो लोग नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें भरोसेमंद साझेदार मिल सकते हैं. वहीं निजी जीवन में भी खुशखबरी मिलने के संकेत हैं. अविवाहित लोगों के जीवन में कोई खास व्यक्ति प्रवेश कर सकता है या पुराना रिश्ता नए मुकाम पर पहुंच सकता है.

मकर राशि वालों के लिए अटके मामलों में राहत

मकर राशि के जातकों के लिए यह समय उन कामों को आगे बढ़ाने का संकेत देता है जो लंबे समय से रुके हुए थे. कोर्ट-कचहरी, कागजी कार्यवाही या प्रशासनिक अड़चनों में राहत मिलने की संभावना बन सकती है.

हालांकि छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को मेहनत कम नहीं करनी चाहिए. ग्रहों की स्थिति अवसर दे सकती है, लेकिन सफलता के लिए प्रयास जरूरी रहेगा. धार्मिक यात्राएं और पारिवारिक कार्यक्रम भी जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं.

मीन राशि वालों को मिलेगा सहयोग, लेकिन एक गलती से बचना होगा

मीन राशि के लोगों के लिए यह समय सामाजिक और पारिवारिक सहयोग बढ़ाने वाला माना जा रहा है. कार्यस्थल पर सहकर्मियों का साथ मिलेगा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो सकते हैं.

हालांकि आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी होगी. किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसान का कारण बन सकता है. विशेषज्ञ मानते हैं कि इस दौरान सोच-समझकर लिए गए फैसले भविष्य में बड़ा लाभ दे सकते हैं.

सिर्फ भाग्य नहीं, फैसलों का भी समय

ब्लू मून को अक्सर लोग केवल ज्योतिषीय घटना के रूप में देखते हैं, लेकिन इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है. पूर्णिमा का समय कई लोगों को अपने लक्ष्यों, रिश्तों और आर्थिक योजनाओं पर दोबारा विचार करने के लिए प्रेरित करता है.

यानी यदि आप करियर बदलने, निवेश करने, नया काम शुरू करने या किसी रिश्ते को सुधारने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह समय अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने का अवसर भी हो सकता है. ग्रहों के संकेत तभी मजबूत परिणाम देते हैं जब उनके साथ सही दिशा में प्रयास भी जुड़े हों.

क्या करें इस दिन?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करना शुभ माना जाता है. साथ ही दान-पुण्य, ध्यान और सकारात्मक संकल्प लेने को भी लाभकारी माना जाता है.

31 मई का ब्लू मून सिर्फ आसमान में दिखाई देने वाली एक दुर्लभ घटना नहीं है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह कुछ राशियों के लिए नए अवसर, आर्थिक सुधार और रिश्तों में सकारात्मक बदलाव का संकेत दे सकता है. हालांकि किसी भी शुभ योग का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने का साहस भी दिखाए.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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