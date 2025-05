Aaj Ka Choghadiya 22 May 2025: यहां जानें आज 22 मई 2025 का पंचांग, चौघड़िया, शुभ-अशुभ मुहूर्त, राहुकाल का समय, आज की तिथि और ग्रह...

Aaj Ka Choghadiya: हिंदू धर्म में पंचांग का बहुत महत्व है, पंचांग से ही शुभ और अशुभ समय, तिथि और मुहूर्त की गणना की जाती है. इसके लिए वार, तिथि, नक्षत्र, करण, दिशाशूला, चंद्रबल और ताराबल आदि की गणना की जाती है. हिंदू पंचांग के अनुसार, आज वैशाख कृष्ण पक्ष की दशमी, दिन गुरुवार है. आज नक्षत्र उत्तर भाद्रपद और करण विष्टि है. वहीं आज योग प्रीति बन रहा है. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मोजूमदार से जानते हैं. आज का पंचांग और चौघड़िया (Aaj Ka Choghadiya) मुहूर्त क्या है...

आज का पंचांग (22 May Panchang 2025)

तिथि कृष्ण दशमी

नक्षत्र उत्तर भाद्रपद

करण विष्टि

पक्ष कृष्ण पक्ष

योग प्रीति till 06:25:00 PM, 23 मई

दिन गुरुवार

सूर्य एवं चन्द्र गणना

सूर्योदय 05:14:38 AM

सूर्यास्त 06:47:28 PM

चंद्र उदय 01:33:45 AM

चन्द्रास्त 01:41:37 PM

आज दिन का चौघड़िया मुहूर्त (Aaj Ka Choghadiya)

मुहूर्त समय

शुभ 05:14:38 AM - 06:56:15 AM

रोग 06:56:15 AM - 08:37:51 AM

उद्वेग 08:37:51 AM - 10:19:27 AM

चर 10:19:27 AM - 12:01:003 PM

लाभ 12:01:003 PM - 01:42:39 PM

अमृत 01:42:39 PM - 03:24:15 PM

काल 03:24:15 PM - 05:05:51 PM

शुभ 05:05:51 PM - 06:47:28 PM

आज रात का चौघड़िया मुहूर्त (Aaj Ka Choghadiya)

मुहूर्त समय

अमृत 06:47:28 PM - 08:05:51 PM

चर 08:05:51 PM - 09:24:15 PM

रोग 09:24:15 PM - 10:42:39 PM

काल 10:42:39 PM - 12:01:003 AM, 23 मई

लाभ 12:01:003 AM - 01:19:27 AM, 23 मई

उद्वेग 01:19:27 AM - 02:37:51 AM, 23 मई

शुभ 02:37:51 AM - 03:56:15 AM, 23 मई

अमृत 03:56:15 AM - 05:14:38 AM, 23 मई

हिन्दू मास एवं वर्ष

शक संवत् 1947

विक्रम संवत् 2082

माह-अमान्ता वैशाख

माह-पुर्निमान्ता ज्येष्ठ

अशुभ मुहूर्त

राहु कालं 01:42:39 PM to 03:24:15 PM

यंमघन्त कालं 05:14:38 AM to 06:56:15 AM

गुलिकालं 08:37:51 AM to 10:19:27 AM

शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त 11:34:00 AM to 12:28:00 PM