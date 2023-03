Aaj ka Panchang 29 March 2023: दुर्गाष्टमी पर बन रहा कौन सा शुभ- अशुभ योग, जान लें बुधवार का दिशाशूल-राहुकाल

Aaj Ka Panchang

डीएनए हिंदीः आज 29 मार्च 2023 बुधवार को चैत्र मास ( Chaitra Month) की शुक्ल पक्ष अष्टमी है. सूर्य -मीन राशि में होगा और योग- अतिगण्ड होगा. आज नवरात्रि के आठवें दिन देवी महागौरी की पूजा होगी. हालांकि नवमी तिथि रात 9 बजकर 10 मिनट से लग जाएगी लेकिन नवमी तिथि सुबह 9:06 बजे से लागू होगी. चलिए ज्योतिषाचार्य दिव्यांक शास्त्री से आज का पंचांग विस्तार से जानें.

आज का पंचांग (29 मार्च 2023 दिन बुधवार)

• तिथि (Tithi): अष्टमी - 21:09:26 तक

• नक्षत्र (Nakshatra): आर्द्रा - 20:07:07 तक

• करण (Karna): विष्टि - 8:03:57 तक, बव - 21:09:26 तक

• पक्ष (Paksha): शुक्ल

• योग (Yoga): शोभन - 24:11:07 तक

• दिन (Day): बुधवार

सूर्य और चंद्रमा की गणना (29 मार्च 2023 दिन बुधवार)

• सूर्योदय (Sun Rise): 06:15:24

• सूर्यास्त (Sun Set): 18:37:11

• चन्द्र राशि (Moon Sign): मिथुन

• चंद्रोदय (Moon Rise): 11:33:00

• चंद्रास्त (Moon Set): 26:15:00

• ऋतु (Season): वसंत

हिंदू महीना और साल (29 मार्च 2023 दिन बुधवार)

• शक संवत (Shaka Samvat): 1945 शुभकृत

• विक्रम संवत (Vikram Samvat): 2080

• काली संवत (Kali Samvat): 5124

• प्रविष्ट/द्वार (Pravishte / Gate): 15

• मास पूर्णिमांत (Month Purnimanta): चैत्र

• मास अमांत (Month Amanta): चैत्र

• दिन की अवधि (Day Duration): 12:21:47

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurt, Wednesday, 29 March 2023)

• दुष्ट मुहूर्त (Dusht Muhurat): 12:01:34 से 12:51:01 तक

• कुलिक (Kulika): 12:01:34 से 12:51:01 तक

• कंटक (Kantaka/Mrityu): 16:58:17 से 17:47:44 तक

• राहु काल (Rahu Kaal): 12:26:17 से 13:59:01 तक

• कालवेला / अर्द्धयाम (Kalavela / Ardhayaam): 07:04:51 से 07:54:18 तक

• यमघण्ट (Yamaghanta): 08:43:45 से 09:33:12 तक

• यमगंड (Yamaganda): 07:48:07 से 09:20:51 तक

• गुलिक काल (Gulika Kaal): 10:53:34 से 12:26:17 तक

आज 29 मार्च 2023 दिन बुधवार का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurt)

अभिजीत (Abhijit): कोई नहीं

अमृत काल-- 09:02 AM से 10:49 AM • ब्रह्म मुहूर्त - 04:50 AMसे 05:38 AM

विजय मुहूर्त - 02:07 PM से 02:53 PM

गोधूलि मुहूर्त - 05:56 PM से 06:20 PM निशिता काल - 11:45 PM से 12:37 AM, 30 मार्च

आज का दिशा शूला (Disha Shoola) : उत्तर



