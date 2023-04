Aaj ka Panchang 15 April 2023: शनिवार के पंचांग से जानें आज का शुभ-अशुभ योग, अभिजीत मुहूर्त, दिशाशूल-राहुकाल

Aaj Ka Panchang

डीएनए हिंदीः आज 15 अप्रैल 2023 शनिवार का दिन है. चलिए पंडित दिव्यांक शास्त्री से आज का पंचांग विस्तार से जानें.

हिन्दू मास एवं वर्ष

शक संवत् 1945

विक्रम संवत् 2080

माह-अमान्ता चैत्र

माह-पुर्निमान्ता वैशाख

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

सूर्योदय - सुबह 5 बजकर 56 मिनट पर

सूर्यास्त - शाम 6 बजकर 47 मिनट पर

चन्द्रोदय और चन्द्रास्त का समय (15 April 2023 Panchang)

चन्द्रोदय - सुबह 3 बजकर 36 मिनट, अप्रैल 16

चन्द्रास्त - दोपहर 1 बजकर 45 मिनट तक

शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त--सुबह 4 बजकर 28 मिनट से शाम 5 बजकर 11 मिनट तक

अभिजित मुहूर्त--सुबह 11 बजकर 56 मिनट से दोपहर 12 बजकर 47 मिनट तक



गोधूलि मुहूर्त-- शाम 6 बजकर 45 मिनट से शाम 7 बजकर 8 मिनट तकअमृत काल-- शाम 8 बजकर 12 मिनट से रात 9 बजकर 42 मिनट तकविजय मुहूर्त--दोपहर 2 बजकर 30 मिनट से दोपहर 3 बजकर 21 मिनट तकदशमी तिथि--शाम 8 बजकर 45 मिनट तक

15 अप्रैल 2023 को दिशा शूल, वार और पक्ष

दिशा शूल --पश्चिम

अशुभ समय

अशुभ मुहूर्त

राहु काल 10:42:16 AM to 12:17:51 PM

यंमघन्त काल 03:29:001 PM to 05:04:36 PM

गुलिकाल 07:31:006 AM to 09:06:41 AM



