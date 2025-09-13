आज नहाय-खाय के साथ जितिया व्रत की रस्म शुरू, कल रखा जाएगा निर्जला व्रत, शुभ समय,पूजा विधि और पारण समय जान लें

'एक नए सवेरे की ओर...', मणिपुर दौरे पर पीएम मोदी ने दिया शांति और विकास का बड़ा संदेश
धर्म
जितिया व्रत संतान की सुरक्षा और लंबी आयु के लिए रखा जाता है. हर साल यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है. इस साल जितिया व्रत 14 सितंबर 2025 को पड़ रहा है लेकिन शनिवार नहाय-खाय से व्रत की रस्म शुरू हो गई है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अगर कोई मां सच्चे मन और श्रद्धा से अपनी संतान के लिए जितिया व्रत रखती है, तो संतान के जीवन से सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं. जीवन में सफलता मिलती है और उनकी आयु बढ़ती है. माताएँ इस दौरान निर्जल व्रत रखती हैं और भगवान जीमूतवाहन की पूजा करती हैं.
जीवित्पुत्रिका व्रत आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है और यह एक पवित्र व्रत अनुष्ठान है जो मातृ प्रेम, भक्ति और संतान की भलाई का प्रतीक है. बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में जितिया व्रत के रूप में व्यापक रूप से मनाया जाने वाला यह व्रत संतान की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद देता है. इस व्रत को करने वाली माताएँ अटूट भक्ति का परिचय देती हैं, पूरे दिन अनुष्ठान करती हैं और अन्न-जल ग्रहण नहीं करती हैं. इस वर्ष यह व्रत रविवार, 14 सितंबर को मनाया जाएगा.
नहाय-खाय कौन सा दिन है?
जितिया व्रत का नहाय-खाय आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को होता है. वर्ष 2025 में यह तिथि 13 सितंबर को है. अगले दिन यानी 14 सितंबर, रविवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जितिया का ओठगन होगा. इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:33 बजे से 5:19 बजे तक रहेगा.
जितिया व्रत एवं पारण तिथि, शुभ मुहूर्त
यह व्रत 14 सितंबर 2025, आश्विन मास की अष्टमी तिथि को प्रातः 5:04 बजे प्रारम्भ होगा. 15 सितंबर (सोमवार) को दोपहर 3:06 बजे इसका पारण होगा. इसके बाद 15 सितंबर (सोमवार) को जितिया व्रत रखा जाएगा.
जीवित्पुत्रिका व्रत पूजा विधि
जीवित्पुत्रिका व्रत की पूजा हेमाद्रि और व्रत परिचय में वर्णित पारंपरिक दिशानिर्देशों का पालन करती है:
जीवित्पुत्रिका व्रत का महत्व
जीवित्पुत्रिका व्रत माँ की तपस्या और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है. इस व्रत को श्रद्धा और समर्पण के साथ रखकर, माताएँ अपनी संतान के स्वास्थ्य, दीर्घायु और समग्र कल्याण की प्रार्थना करती हैं. यह माँ और उसकी संतान के बीच आध्यात्मिक बंधन को भी मज़बूत करता है, जो हिंदू परंपराओं और मूल्यों की गहरी जड़ों को दर्शाता है.