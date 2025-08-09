Rakshabandhan: आज रक्षाबंधन पर राखी बांधने का सटीक समय ये रहा, सुयोग्य योग में इन 5 राशियों को मिलेगा जबरदस्त लाभ

Rakshabandhan: आज 9 अगस्त को रक्षाबंधन पर तीन शुभ योग बन रहे हैं. इससे कुछ राशियों के सुनहरे दिन शुरू होंगे और वे अपने काम में तेजी से सफलता की ओर बढेंगी.

आज 9 अगस्त को शुभ योग, नवपंचम योग, समसप्तक योग, केंद्र योग और भी कई शुभ योग बन रहे हैं. इससे कुछ राशियों को फायदा होगा. 9 अगस्त को किन राशियों पर रहेगी शनि की कृपा? इन राशियों के लिए कैसा रहेगा शनिवार?

मेष राशि वालों के लिए कल का दिन भाग्यशाली रहेगा. कल आपको अपनी क्षमताओं का अधिक लाभ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी. आपको अपने पिता और पैतृक संपत्ति से अधिक लाभ मिलने की संभावना है. पारिवारिक व्यवसाय को लेकर परिवार के सभी सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे. कल आपको किसी न किसी माध्यम से अधिक लाभ प्राप्त होगा. जो लोग प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए कल का दिन विशेष रूप से लाभदायक रहेगा. कल आपको राजनीतिक और सामाजिक संबंधों से अधिक लाभ मिलेगा.



उपाय : कल का दिन सुखपूर्वक व्यतीत करने के लिए पुष्प वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधना तथा भगवान शिव का अभिषेक करना श्रेष्ठ रहेगा.

मिथुन राशि वालों को कल काम के सिलसिले में दबाव का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन अपनी बुद्धिमानी से आप सभी समस्याओं का समाधान करने में सफल रहेंगी. कल आपको अपने पति के परिवार के साथ संबंधों का अधिक लाभ मिलेगा. अगर आपने पहले काम में निवेश किया है, तो इस अवधि में आपको अधिक लाभ मिलेगा. पारिवारिक जीवन को लेकर कल आपको जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. आपकी कोई इच्छा कल पूरी हो सकती है. इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. नया काम शुरू करने के लिए कल का दिन अच्छा रहेगा. सामाजिक क्षेत्र में आपका मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी.



उपाय: आपको कल भगवान कृष्ण की श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करनी चाहिए और भगवान कृष्ण को राखी भी बांधनी चाहिए.



कर्क राशि वालों के लिए कल का दिन भाग्यशाली रहेगा. आपके कुछ अधूरे काम कल पूरे हो सकते हैं. साथ ही, आपको कोई ऐसा योग भी बनेगा जिससे कल आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा. व्यापार से जुड़ी आपकी आमदनी में वृद्धि होगी. लाभदायक अवसर मिलने की संभावना है. साझेदारी में काम कर रहे लोगों को कल खूब लाभ होगा क्योंकि उन्हें अपने साझेदारों का पूरा सहयोग मिलेगा. कल आपकी अधूरी इच्छाएँ पूरी होंगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. घर पर आप खुशी से समय बिताएंगे. आपको अपने भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा. अगर किसी के साथ आपकी कोई अनबन है, तो वह कल दूर हो जाएगी. आपको धार्मिक मामलों और कार्यक्रमों में शामिल होने का अच्छा अवसर मिलेगा.



उपाय: आपको कल भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और शिवलिंग पर रक्षा सूत्र अर्पित करना चाहिए.

तुला राशि वालों के लिए कल का दिन कामकाज के लिए अच्छा रहेगा. आपको अपने कार्यस्थल पर सभी का पूरा सहयोग मिलेगा. कल आपकी सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी. जो लोग नया वाहन या घर खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें कल सफलता मिलेगी. कल आपको किसी मित्र या महिला रिश्तेदार का पूरा सहयोग मिलने से लाभ होगा. कल आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. साथ ही किसी से उपहार मिलने की भी संभावना है. आपको व्यापार से संबंधित आर्थिक लाभ मिलेगा. कल आपका खोया हुआ पैसा वापस मिल सकता है. होटल, उपहार आदि से संबंधित काम करने वाले लोगों की कल आय में वृद्धि होगी. साथ ही आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. इस प्रकार, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी.



उपाय: कल के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद लेना चाहिए और लक्ष्मी स्तोत्र का जाप करना सर्वोत्तम है.

मकर राशि वालों को कल माँ लक्ष्मी की कृपा से लाभ होगा. कल आपको कई तरह से धन लाभ होगा. इससे आप काफी प्रसन्न रहेंगे. कल आपको दीर्घकालिक निवेश से अधिक लाभ मिलेगा. कल पारिवारिक जीवन में प्रेम और सद्भाव बना रहेगा. कल आपको अपने पति के परिवार के साथ संबंधों में लाभ होगा. भाग्य का पूरा साथ मिलने से आपके धन-संपत्ति में वृद्धि होगी और आपको धन संचय करने का अच्छा अवसर मिलेगा. जीवनसाथी के साथ अच्छा तालमेल रहेगा और कल आपको छोटी दूरी की यात्रा करने का अवसर मिलेगा. यह यात्रा लाभदायक रहेगी. कल आपको अपने मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा. जो लोग व्यापार करते हैं वे कल अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं. आप खुश रहेंगे क्योंकि कल आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो जाएगी.



उपाय: कल आप अपनी बहनों को उपहार दें. शनि चालीसा का पाठ करें.

रक्षाबंधन शुभ मुहूर्त (Rakhi ka Shubh Muhurat:)

रक्षा बंधन पर राखी बांधने के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04 बजकर 22 मिनट पर शुरू हो जाएगा. राखी बांधने का शुभ समय सुबह 05 बजकर 47मिनट पर शुरू होगा और दोपहर 01 बजकर 24 मिनट पर समाप्त होगा. यह अवधि 07 घंटे 37 मिनट की है.

(डिस्क्लेमर-ये खबर सामान्य जानकारी और रिपोर्ट्स पर आधारित है, अधिक जानकारी के लिए आप एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करें.)

