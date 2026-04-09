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Horoscope 10 April 2026: कन्या और मकर वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

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Horoscope 10 April 2026: कन्या और मकर वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

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Nitin Sharma

Updated : Apr 09, 2026, 10:38 PM IST

Horoscope 10 April 2026: कन्या और मकर वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

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Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 10 अप्रैल शुक्रवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं.असजनविओं पर विश्वास करने से बचें.रोजगार में वृद्धि होगी. साझेदारी से लाभ होगा.धन प्राप्ति सुगम रहेगी निर्माण कार्य में प्रगति होगी. 

🌹-वृषभ राशि
आज के दिन आपके लिए उत्तम रहेंगे.पुराने मित्रों से मुलाकात होगी.प्रयास सफल रहेंगे.रोजगार में उन्नति होगी.दिनचर्या अच्छी रहेगी. धन का लाभ होगा. प्रिय समाचार की प्राप्ति मित्र से प्रसन्नता होगी.प्रियजन से मिलाप होगा. 

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन नौकरी पेशा जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा .पुराना व्यवसाय अच्छा चलेगा.पराक्रम की वृद्धि होगी.संतान पक्ष से शुभ सूचना प्राप्त होगी.सामाजिक स्तर बढेगा. दायित्व का निर्वाह होगा.परिश्रम अधिक करना पडेगा.कार्य में उत्साह होगा. 

🌹-कर्क राशि
आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.उपहार और सम्मान के  प्राप्ति होगी.सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा.धन आगमन होगा.दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे.पराक्रम में वृद्धि होगी.परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा.निर्माण प्रगति पर रहेगा. संतान से सुख मिलेगा. 

🌹-सिंह राशि
आज के दिन प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी.घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.भ्रम की स्थिति बन सकती हैं .भैतिक कार्यों पर फोकस रखें.स्वयं में असंतोष रहेगा.मानिसक पीडा होगी. व्यर्थ की भागदौड होगी.समस्या का निवारण होगा.नीतिगत लाभ मिलेगा.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा.मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें.शत्रु परास्त होंगे.ख़र्चों में वृद्धि होगी.व्यापार में वृद्धि होगी.धन लाभ होगा.भूमि-जायदाद का मामला सुलझेगा.समस्या का निवारण होगा. 

🌹-तुला राशि
आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेंगे.वाहन-मशीनरी खरीदी के योग बन रहे हैं.रोजगार में वृद्धि होगी.यात्रा से लाभ होगा.व्यापार में लाभ होगा. मित्रों से स्नेह बढेगा.पराक्रम में वृद्धि होगी.मानसिक पीडा, धन का लाभ होगा.राजकाज में विलम्ब होगा.

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.पार्टी के कार्यों में व्यस्त रहेंगे.धन का लाभ होगा. स्वास्थ्य का विशेष सावधानी रखें .संतान से प्रसन्नता मिलेगी. प्रियजन से मिलाप होगा. व्यापार का विस्तार होगा. दूर-समीप की यात्रा हो सकती है.

🌹-धनु राशि
आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.चोट व दुर्घटना से सावधान रहें.कार्य स्थल पर किसी व्यक्ति के साथ मुलाक़ात संभव हैं.स्वास्थ्य का सुधर होगा.मित्रों से मतभेद होगा.कारोबार की चिंता रहेगी.अन्यत्र साधन के द्वारा लाभ होगा. कार्य में व्यस्त रहोगे.

🌹-मकर राशि
आज के दिन धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी.सामाजिक समारोह में शामिल होने के अवसर प्राप्त होंगे .जीवनसाथी के सहयोग प्राप्त होंगे .सुकर्मा के लाभकारी परिणाम मिलेंगे .राजकाज में प्रसिद्धि व विस्तार होगा. कार्य में मन लगेगा. उत्साह बढेगा, धन का लाभ होगा. 

🌹-कुम्भ राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेंगे.रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावनाएं हैं.आय में वृद्धि होगी .प्रयास सफल रहेंगे .रिस्तेदारों से संपत्ति संबंधी मामलों में सफलता प्राप्त होगी.धन का थोडा लाभ मिलेगा. परिवारिक समस्या से परेशानी बढेगी.

🌹-मीन राशि
आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेंगे.आपके कार्यों को समाज में सम्मान मिलेगा.भागीदारी में आपके द्वारा लिए गए फैसलों से लाभ होगा.मन प्रसन्न रहेगा. कार्य में प्रगति रहेगी.धन का लाभ मिलेगा.नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं.

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