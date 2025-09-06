Add DNA as a Preferred Source
Ganpati Visarjan 2025 Wishes: आज अनंत चतुर्दशी पर करें बप्पा का विसर्जन, इन मैसेज को भेज करें अपनों को विश

खान सर के अस्पताल में तोड़फोड़, महंगी टाइल्सें रातोरात हटीं, वजह जानेंगे तो कहेंगे, 'ऐसा भी कुछ होता है क्या?'

Anant Chaturdashi Puja: आज अनंत चतुर्दशी पर शाम को सूर्य डूबते ही घर में इन 14 जगहों पर जलाएं दीए 

Weather Report: दिल्ली-एनसीआर में बारिश को लेकर चेतावनी, जानें हिमाचल, उत्तराखंड समेत किन शहरों में कैसा रहेगा मौसम

Bigg Boss 19: आलू-पूरी पर हुआ घमासान! कुनिका के खाने पर हाथ डालते ही भड़के जीशान, बोले- 'औकात दिखा दूंगा'

साइबर हब से पानी निकलने में इतना समय क्यों लगता है? गुरुग्राम में अरबों के फ्लैट्स तक में घुसा बरसाती पानी

डेढ़ मिनट में जड़ दिए 26 थप्पड़, लखनऊ की एमिटी यूनिवर्सिटी में लॉ स्टूडेंट के साथ मारपीट, Video

भारत में अलग-अलग पासपोर्ट के रंग का क्या है मतलब? यहां जानें पूरी डिटेल

मेरठ में 'न्यूड गैंग' से खौफजदा महिलाएं, खेतों पर जाने से डर रहीं, पुलिस ड्रोन-CCTV से कर रही निगरानी

India US Trade Deal: 'भारत माफी मांगेगा...', टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप के मंत्री हॉवर्ड लुटनिक का बड़बोला बयान

धर्म

धर्म

Anant Chaturdashi Puja: आज अनंत चतुर्दशी पर शाम को सूर्य डूबते ही घर में इन 14 जगहों पर जलाएं दीए 

Benefits of lighting 14 lamps in house on Anant Chaturdashi: अनंत चतुर्दशी पर आज शाम को भगवान विष्णु की पूजा के साथ-साथ 14 दीपक जलाने चाहिए. अनंत चतुर्दशी पर घर के अलग-अलग स्थानों पर 14 दीपक जलाने चाहिए.

ऋतु सिंह

Updated : Sep 06, 2025, 06:52 AM IST

Anant Chaturdashi Puja: आज अनंत चतुर्दशी पर शाम को सूर्य डूबते ही घर में इन 14 जगहों पर जलाएं दीए 

अनंत चतुर्दशी पर 14 दीए घर में कहां-कहां जलाने चाहिए?
 

अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की उनके भक्त पूजा करते हैं. अनंत चतुर्दशी की शाम सूर्य डूबते ही दीपदान अर्थात दीपक जलाने को विशेष महत्व दिया जाता है. शास्त्रों में वर्णित अनुसार, अनंत चतुर्दशी के दिन 14 दीपक जलाने चाहिए. हिंदू पंचांग के अनुसार अनंत चतुर्दशी व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है. इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा करने की परंपरा है. अनंत चतुर्दशी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस दिन गणेश निमज्जन भी किया जाता है. इसलिए अनंत चतुर्दशी के दिन 14 दीपक जलाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन 14 दीपक जलाने से क्या लाभ होते हैं.
 
1. अनंत चतुर्दशी पर दीपक जलाने का महत्व:
अनंत चतुर्दशी के दिन प्रदोष काल में घर के प्रमुख स्थानों पर 14 दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है. इस प्रकार दीपक जलाने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी-नारायण की कृपा प्राप्त होती है . इस शुभ दिन 14 दीपक जलाने से घर धन-धान्य और वैभव से परिपूर्ण रहता है.
 
2. अनंत चतुर्दशी पर दीपक कैसे जलाएं?
- सबसे पहले अनंत चतुर्दशी पर मिट्टी या पीतल के बने 14 दीपक लें.
- अनंत चतुर्दशी पर दीपक जलाने के लिए शुद्ध गाय के घी या सरसों के तेल का इस्तेमाल करना बेहतर होता है. 
- अगर आपइस दिन दीपक जलाते हैं तो प्रदोष काल का चुनाव करना बहुत अच्छा होता है.
- इन 14 दीपकों को घर के 14 अलग-अलग स्थानों पर जलाना बेहतर होता है.
 
3. घर में किन जगहों पर दीपक जलाना चाहिए?
 घर के भगवान के कमरे में, रसोई घर में, तुलसी के पौधे के पास,घर के मुख्य द्वार के पास, धन रखने की जगह या तिजोरी में, पानी के नल के पास,घर के चारों कोनों में एक-एक दीपक जलाएं.  घर की छत पर, घर के बाहर पितरों के लिए, घर की सीढ़ियों पर और घर के आंगन में भी दीपक जलाएं.
 
अनंत चतुर्दशी के दिन घर में इन सभी जगहों पर एक-एक दीपक जलाना चाहिए. इस तरह अगर आप 14 दीपक जलाते हैं तो यह बहुत अच्छा होता है. इस तरह दीपक जलाने से घर में धन, समृद्धि और खुशहाली आती है. इसलिए अनंत चतुर्दशी के दिन घर में अलग-अलग जगहों पर 14 दीपक जलाएं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

