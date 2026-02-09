Mahashivratri: भगवान शिव की कृपा चाहिए तो महाशिवरात्रि पर अपनी राशि के अनुसार शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीजें

सनातन पर CM योगी आदित्यनाथ का बयान, हम पहले बंटे थे तो अपमानित हुए थे. सनातन संस्कृति कभी खत्म नहीं हो सकती. इसे कभी कोई नहीं झुका पाया. बांग्लादेश में हिंदुओं की मौत पर सब चुप हैं, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा. | सदन की कार्यवाही पर राहुल गांधी का बयान, PM को खतरा था तो FIR क्यों नहीं- राहुल, मुझे बोलने नहीं दिया गया. PM सच का सामना नहीं करना चाहते. PM मोदी सदन में आने से डरते हैं.
महाशिवरात्रि पर भोले बाबा को प्रसन्न करने की इच्छा सबकी होती है. बाबा प्रसन्न हुए तो दिल की मुराद भी पूरी हो जाएगी. लेकिन क्या आपको पता है अगर आप अपनी राशि के अनुसार महादेव को कुछ चीजें महाशिवरात्रि पर अर्पित करें तो आपकी मुराद तुरंत पूरी हो सकती है.
15 फरवरी को महाशिवरात्रि है और इस दिन शिवलिंग पर शिवजी की पसंदीदा बेलपत्र से लेकर धतूरा जैसी चीजें चढ़ाई जाती हैं. लेकिन इन चीजों को चढ़ाने के साथ अगर आप कुछ और चीजें अपनी राशि के अनुसार शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो आपकी मनोनकामना भी पूरी होगी और शिवजी का आशीर्वाद बोनस में आपको मिलेगा. तो चलिए जानें राशि के अनुसार किसे क्या चीजें महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जरूर अर्पित करनी चाहिए.
मेष और वृश्चिक
इन राशियों के स्वामी मंगल ग्रह हैं. महाशिवरात्रि पर इन्हें शिवलिंग पर शहद, लाल चंदन और बिल्व पत्र अर्पित करने चाहिए. इससे कुंडली के दोष दूर होंगे और शुभ फल प्राप्त होंगे.
वृषभ और तुला
इन राशियों का स्वामी शुक्र ग्रह है. शिवलिंग पर दही, चमेली के फूल, मिश्री और इत्र चढ़ाने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में शांति आती है.
मिथुन और कन्या
बुध ग्रह द्वारा शासित इस राशि के जातकों को शिवलिंग पर गन्ने का रस, गरकी घास और धतूरे के फूल अर्पित करने चाहिए. इससे मन की बेचैनी कम होगी और एकाग्रता बढ़ेगी.
कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों को, जिनकी राशि चंद्रमा द्वारा शासित होती है, भगवान शिव की पूजा दूध, दही और सफेद फूलों से करनी चाहिए. इससे मानसिक शांति मिलती है और जीवन के दुख दूर होते हैं.
सिंह राशि
सूर्य द्वारा शासित इस राशि के जातकों को भगवान शिव को गुड़ और बिल्व पत्र मिला हुआ जल अर्पित करना चाहिए. इससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि समाज में उनका सम्मान भी बढ़ेगा.
धनु और मीन
बृहस्पति ग्रह के शासन में होने के कारण, भगवान शिव को केसर, दूध और बेसन के मीठे व्यंजन अर्पित करने चाहिए. इससे ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है.
मकर और कुंभ
शनि ग्रह द्वारा शासित इस राशि के जातकों को शिवलिंग पर काले तिल, धतूरा और शमी के पत्ते अर्पित करने चाहिए. इससे शनि और शिव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन समृद्ध होगा.
धर्मार्थ संस्थाओं के लिए बहुत अच्छा
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग अभिषेक करते समय 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करना आवश्यक है. अभिषेक के लिए प्रयुक्त दूध या दही ताजा होना चाहिए और दूध अभिषेक के लिए तांबे के पात्र का प्रयोग न करें (पीतल या चांदी के पात्र सर्वोत्तम होते हैं).
पुराणों के अनुसार, राशि चिन्ह के अनुसार पूजा करने के साथ-साथ उस रात जागरण करना और शिव पुराण का पाठ करना, पिछले जन्मों और जन्मों के पापों को दूर करता है. यह दिन दान के लिए शुभ है और गरीबों को भोजन दान करने से पुण्य दुगुना हो जाता है. इस महाशिवरात्रि पर इन सरल उपायों का श्रद्धापूर्वक पालन करें और जीवन की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करें.
