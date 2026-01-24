तरक्की और सफलता के लिए कल रथ सप्तमी पर करें ये काम, सूर्य की तरह चमक उठेगी तकदीर

रथ सप्तमी हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि (सातवें दिन) को मनाया जाता है. यह त्योहार सूर्य देव को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है. इस दिन सूर्य पूजा से तरक्की और सफलता जरूर मिलती है.

हिंदू पंचांग में रथ सप्तमी को केवल एक पर्व नहीं, बल्कि ऊर्जा, स्वास्थ्य और आत्मबल के पुनर्जागरण का दिन माना गया है. यह दिन सूर्यदेव के रथ के उत्तरायण होने और प्रकाश-ऊर्जा के तेज़ होने का प्रतीक है. शास्त्रों के साथ-साथ आधुनिक दृष्टि से भी रथ सप्तमी का महत्व बेहद गहरा है.

कब है रथ सप्तमी 2026?



सप्तमी तिथि 25 जनवरी, 2026 को रात 12:39 बजे से शुरू होगी और 25 जनवरी, 2026 को रात 11:10 बजे समाप्त होगी. सूर्योदय 25 जनवरी, 2026 को सुबह 7:13 बजे होगा. स्रान मुहूर्त सुबह 5:26 से 7:13 बजे तक रहेगा

रथ सप्तमी पर कैसे करें पूजा

ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठें, पवित्र स्नान करें और शरीर को शुद्ध करें. एक कलश में जल भरकर उसमें गंगाजल, गुड़, लाल फूल और यदि उपलब्ध हो तो केसर मिलाएं. सूर्योदय के समय सूर्य देव को यह जल अर्पित करें. देसी घी से एक दीया जलाएं, सूर्य मंत्र का 108 बार जाप करें और आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करके सूर्य देव को प्रसन्न करें. सूर्य नमस्कार करके सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करें. अनेक भक्त गंगा घाटों पर जाकर गंगा में स्नान करते हैं.

सूर्य के ये मंत्र जरूर जल देते हुए पढ़ें

1. ओम सूर्याय नमः

2. ओम घ्राणी सूर्याय नमः

रथ सप्तमी का मूल अर्थ क्या है?

रथ सप्तमी माघ शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है. मान्यता है कि इसी दिन

सूर्य देव अपने सात घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर पृथ्वी की ओर ऊर्जा प्रवाह को तेज करते हैं.

ज्योतिष में सूर्य क्यों इतना महत्वपूर्ण है?

कुंडली में सूर्य मजबूत होता है तो इंसान के अंदर आत्मविश्वास कूट-कूटकर भरा होता है. साथ ही नेतृत्व क्षमता होती है और ऐसे लोगों का समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा होती है. पिता से इनको भरपूर प्रेम मिलता है और ये जहां भी रहते हैं ऊंची पोस्ट पर होते हैं.

कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो क्या संकेत दिखते हैं?

आत्मविश्वास की कमी बार-बार निर्णय बदलना सरकारी कामों में अड़चन पिता से मतभेद आंखों, हड्डियों या हृदय से जुड़ी समस्याएं नाम और पहचान पाने में देरी

कमजोर सूर्य व्यक्ति को अंदर से कमजोर, भ्रमित और आत्म-संदेह से भरा बना देता है.

रथ सप्तमी पर कमजोर सूर्य वालों को क्या करना चाहिए?

यह दिन कुंडली में सूर्य को री-चार्ज करने का अवसर माना जाता है. इस दिन सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें. साथ में गेहूं, गुड़, तांबा या लाल वस्त्र का दान करें और नेत्रहीन या वृद्ध लोगों की सहायता

सूर्य मजबूत होने से जीवन में क्या बदलता है?

जब सूर्य बलवान होता है, तो व्यक्ति का आत्मविश्वास स्वतः बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है, समाज में सम्मान और पहचान मिलती है, करियर में स्थिरता आती है, स्वास्थ्य बेहतर रहता है और नेतृत्व और प्रभाव बढ़ता है. ऐसे लोग भीड़ में अलग दिखते हैं और बिना बोले उनकी मौजूदगी महसूस होती है.

विज्ञान के नजरिए से रथ सप्तमी का महत्व

सूर्य की रोशनी से विटामिन D बनता है

सुबह की धूप मानसिक स्वास्थ्य सुधारती है

सर्कैडियन रिद्म (Body Clock) संतुलित होती है

यानी शास्त्र और विज्ञान-दोनों सूर्य को जीवन का केंद्र मानते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

