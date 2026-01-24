FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी भारत की धड़कन और आत्मा- अमित शाह, यूपी विकसित भारत का इंजन बनेगा, यूपी में आज कानून व्यवस्था की चर्चा, यूपी पहले बीमारू राज्य बनाया था, योगी जी के नेतृत्व में यूपी का विकास, पिछली सरकारों में यूपी बीमारू राज्य था- शाह | यूपी भारत के विकास का ग्रोथ इंजन, यूपी को लेकर लोगों की धारणा बदली, यूपी दिवस कार्यक्रम में CM योगी ने कहा, यूपी में विरासत और विकास दोनों, उत्तर प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश, यूपी में मजबूत कानून व्यवस्था- CM योगी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
सूर्यकुमार यादव ने खत्म कर दिया 24 पारियों का सूखा, एक ही बार में विराट-राहुल को छोड़ दिया पीछे

सूर्यकुमार यादव ने खत्म कर दिया 24 पारियों का सूखा, एक ही बार में विराट-राहुल को छोड़ दिया पीछे

क्या कार में रखी प्लास्टिक की बोतल का पानी पीना सुरक्षित है?

क्या कार में रखी प्लास्टिक की बोतल का पानी पीना सुरक्षित है?

नहीं देखा होगा डॉक्टर बनने का ऐसा जुनून!MBBS में दिव्यांग कोटा से एडमिशन के लिए काट दिया खुद का पैर

नहीं देखा होगा डॉक्टर बनने का ऐसा जुनून!MBBS में दिव्यांग कोटा से एडमिशन के लिए काट दिया खुद का पैर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: अपने प्लान सीक्रेट रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, क्योंकि 'Nazar Is Real'

Numerology: अपने प्लान सीक्रेट रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, क्योंकि 'Nazar Is Real'

Friday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आते ही Dhurandhar और The Raja saab की सिट्टी-पिट्टी गुम, यहां देखें फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

Friday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आते ही Dhurandhar और The Raja saab की सिट्टी-पिट्टी गुम, यहां देखें फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

Border 2 OTT Release Date: घर बैठे कैसे देखें 'बॉर्डर 2'? जानें कब और कहां रिलीज होगी सनी देओल की यह वॉर फिल्म..

Border 2 OTT Release Date: घर बैठे कैसे देखें 'बॉर्डर 2'? जानें कब और कहां रिलीज होगी सनी देओल की यह वॉर फिल्म..

Homeधर्म

धर्म

तरक्की और सफलता के लिए कल रथ सप्तमी पर करें ये काम, सूर्य की तरह चमक उठेगी तकदीर

रथ सप्तमी हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि (सातवें दिन) को मनाया जाता है. यह त्योहार सूर्य देव को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है. इस दिन सूर्य पूजा से तरक्की और सफलता जरूर मिलती है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jan 24, 2026, 01:08 PM IST

तरक्की और सफलता के लिए कल रथ सप्तमी पर करें ये काम, सूर्य की तरह चमक उठेगी तकदीर

What to do on Ratha Saptami for progress and success

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हिंदू पंचांग में रथ सप्तमी को केवल एक पर्व नहीं, बल्कि ऊर्जा, स्वास्थ्य और आत्मबल के पुनर्जागरण का दिन माना गया है. यह दिन सूर्यदेव के रथ के उत्तरायण होने और प्रकाश-ऊर्जा के तेज़ होने का प्रतीक है. शास्त्रों के साथ-साथ आधुनिक दृष्टि से भी रथ सप्तमी का महत्व बेहद गहरा है.

कब है रथ सप्तमी 2026?
 
सप्तमी तिथि 25 जनवरी, 2026 को रात 12:39 बजे से शुरू होगी और 25 जनवरी, 2026 को रात 11:10 बजे समाप्त होगी. सूर्योदय 25 जनवरी, 2026 को सुबह 7:13 बजे होगा. स्रान मुहूर्त सुबह 5:26 से 7:13 बजे तक रहेगा

रथ सप्तमी पर कैसे करें पूजा

ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठें, पवित्र स्नान करें और शरीर को शुद्ध करें. एक कलश में जल भरकर उसमें गंगाजल, गुड़, लाल फूल और यदि उपलब्ध हो तो केसर मिलाएं. सूर्योदय के समय सूर्य देव को यह जल अर्पित करें. देसी घी से एक दीया जलाएं, सूर्य मंत्र का 108 बार जाप करें और आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करके सूर्य देव को प्रसन्न करें. सूर्य नमस्कार करके सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करें. अनेक भक्त गंगा घाटों पर जाकर गंगा में स्नान करते हैं.

सूर्य के ये मंत्र जरूर जल देते हुए पढ़ें

1. ओम सूर्याय नमः  
2. ओम घ्राणी सूर्याय नमः 

रथ सप्तमी का मूल अर्थ क्या है?

रथ सप्तमी माघ शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है. मान्यता है कि इसी दिन
सूर्य देव अपने सात घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर पृथ्वी की ओर ऊर्जा प्रवाह को तेज करते हैं.

ज्योतिष में सूर्य क्यों इतना महत्वपूर्ण है?

कुंडली में सूर्य मजबूत होता है तो इंसान के अंदर आत्मविश्वास कूट-कूटकर भरा होता है. साथ ही नेतृत्व क्षमता होती है और ऐसे लोगों का समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा होती है. पिता से इनको भरपूर प्रेम मिलता है और ये जहां भी रहते हैं ऊंची पोस्ट पर होते हैं.

कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो क्या संकेत दिखते हैं?

  1. आत्मविश्वास की कमी
  2. बार-बार निर्णय बदलना
  3. सरकारी कामों में अड़चन
  4. पिता से मतभेद
  5. आंखों, हड्डियों या हृदय से जुड़ी समस्याएं
  6. नाम और पहचान पाने में देरी

 कमजोर सूर्य व्यक्ति को अंदर से कमजोर, भ्रमित और आत्म-संदेह से भरा बना देता है.

रथ सप्तमी पर कमजोर सूर्य वालों को क्या करना चाहिए?

यह दिन कुंडली में सूर्य को री-चार्ज करने का अवसर माना जाता है. इस दिन  सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें. साथ में गेहूं, गुड़, तांबा या लाल वस्त्र का दान करें और नेत्रहीन या वृद्ध लोगों की सहायता

सूर्य मजबूत होने से जीवन में क्या बदलता है?

जब सूर्य बलवान होता है, तो व्यक्ति का आत्मविश्वास स्वतः बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है, समाज में सम्मान और पहचान मिलती है, करियर में स्थिरता आती है, स्वास्थ्य बेहतर रहता है और नेतृत्व और प्रभाव बढ़ता है. ऐसे लोग भीड़ में अलग दिखते हैं और बिना बोले उनकी मौजूदगी महसूस होती है.

विज्ञान के नजरिए से रथ सप्तमी का महत्व

  • सूर्य की रोशनी से विटामिन D बनता है
  • सुबह की धूप मानसिक स्वास्थ्य सुधारती है
  • सर्कैडियन रिद्म (Body Clock) संतुलित होती है

यानी शास्त्र और विज्ञान-दोनों सूर्य को जीवन का केंद्र मानते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: अपने प्लान सीक्रेट रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, क्योंकि 'Nazar Is Real'
Numerology: अपने प्लान सीक्रेट रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, क्योंकि 'Nazar Is Real'
Friday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आते ही Dhurandhar और The Raja saab की सिट्टी-पिट्टी गुम, यहां देखें फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
Friday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आते ही Dhurandhar और The Raja saab की सिट्टी-पिट्टी गुम, यहां देखें फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
Border 2 OTT Release Date: घर बैठे कैसे देखें 'बॉर्डर 2'? जानें कब और कहां रिलीज होगी सनी देओल की यह वॉर फिल्म..
Border 2 OTT Release Date: घर बैठे कैसे देखें 'बॉर्डर 2'? जानें कब और कहां रिलीज होगी सनी देओल की यह वॉर फिल्म..
Border 2 Box Office Collection Day 1: थिएटर में दहाड़ी सनी देओल की फिल्म, पहले ही दिन 'धुरंधर' को चटाई धूल; तोड़े कई रिकॉर्ड
Border 2 Box Office Collection Day 1: थिएटर में दहाड़ी सनी देओल की फिल्म, पहले ही दिन 'धुरंधर' को चटाई धूल; तोड़े कई रिकॉर्ड
Numerology: नितिन नबीन जैसे 'सेल्फ-मेड लकी' होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नेम-नंबर का गेम क्या BJP अध्यक्ष को बनाएगा सक्सेसफुल?
नितिन नबीन जैसे 'सेल्फ-मेड लकी' होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नेम-नंबर का गेम क्या BJP अध्यक्ष को बनाएगा सक्सेसफुल?
MORE
Advertisement
धर्म
Basant Panchami 2026: आज बसंत पंचमी पर जान लें मां सरस्वती की पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
आज बसंत पंचमी पर जान लें मां सरस्वती की पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
Numerology: मां के लिए दोबारा जन्म लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पूर्व जन्म का कार्मिक और आत्मिक ऋण चुकाने आते हैं ये बेटे 
मां के लिए दोबारा जन्म लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पूर्व जन्म का कार्मिक और आत्मिक ऋण चुकाने आते हैं ये बेटे
Today Horoscope 23 January: आज मेष और कर्क वालों को मिलेगा लाभ, जानें सभी 12 राशियों के जातकों का भाग्यफल
आज मेष और कर्क वालों को मिलेगा लाभ, जानें सभी 12 राशियों के जातकों का भाग्यफल
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम
Basant Panchami 2026: अन्नप्राशन से लेकर मुंडन तक, इन 5 कामों के लिए बेहद शुभ होता है बसंत पंचमी का दिन
अन्नप्राशन से लेकर मुंडन तक, इन 5 कामों के लिए बेहद शुभ होता है बसंत पंचमी का दिन
MORE
Advertisement