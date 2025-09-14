Mangal Gochar: मंगल का तुला राशि में गोचर 4 राशियों पर लगाएगा ग्रहण, 26 अक्टूबर तक जॉब -स्वास्थ्य और पैसे की हानि का योग

What will happen if Mars moves into Libra?: मंगल 13 सितंबर को रात 09:21 बजे तुला राशि में प्रवेश कर गया. अब मंगल 26 अक्टूबर 2025 तक शुक्र की राशि तुला में रहेगा. इस परिवर्तन का असर 4 राशियों के लोगों पर बुरा पड़ने वाला है.

मंगल ग्रह स्वाभाविक रूप से क्रोध, शक्ति और युद्ध का कारक ग्रह है. तुला राशि शांति और संतुलन की प्रतीक है. चूँकि इनके स्वभाव विरोधाभासी होते हैं, इसलिए यह गोचर कुछ राशियों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है. शुक्र का प्रभाव जहाँ शांति दर्शाता है, वहीं मंगल का प्रभाव तनाव बढ़ाता है. इसलिए, इस अवधि में भावनात्मक, स्वास्थ्य संबंधी और रिश्तों से जुड़ी समस्याओं की संभावना अधिक होती है.



मेष - रिश्तों में तनाव

मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर करेगा. इसके कारण वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ झगड़े और मतभेद बढ़ेंगे. व्यावसायिक साझेदारी पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है. इसलिए इस दौरान आपको धैर्य रखना और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद ज़रूरी है.

कर्क-मानसिक पीड़ा

मंगल आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेगा. इससे मानसिक तनाव बढ़ेगा. पारिवारिक माहौल गंभीर हो सकता है. विशेषकर माता के साथ मतभेद होने की संभावना है. इस दौरान घरेलू खर्च भी बढ़ सकते हैं. इसलिए आर्थिक और भावनात्मक दोनों ही दृष्टि से सावधानी बरतने की आवश्यकता है.

तुला- स्वास्थ्य खराब

मंगल तुला राशि में गोचर करेगा. इससे आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है और शारीरिक कमज़ोरी हो सकती है. सिरदर्द और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएँ उत्पन्न होने की संभावना है. इसी तरह, रिश्तों में भी कठिन परीक्षाएं आएंगी. इस अवधि में शांति बनाए रखना और तनाव कम करना ज़रूरी है.



कुंभ राशि- आर्थिक या नौकरी पर संकट

मंगल आपके नवम भाव में गोचर करेगा. आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आपको मनचाहा फल नहीं मिलेगा इससे नौकरी पर संकट बन सकता है या आर्थिक तंगी रहेगी. आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की संभावना है. मानसिक परेशानियाँ भी बढ़ेंगी. यात्राएँ असफल या विलंबित होने की संभावना है. इस अवधि में जल्दबाजी में निर्णय लेना आपके लिए ठीक नहीं है. आपको सोच-समझकर निर्णय लेने चाहिए.

