Thursday Vrat: मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही सफलता तो गुरुवार को करें ये काम, गुरु बृहस्पति की कृपा से जाग जाएगी किस्मत

सभी नौ ग्रहों के गुरु बृहस्पति को गुरु की उपाधि प्राप्त है. यह ग्रह ज्ञान, धर्म, भाग्य और संतान के कारक हैं. कुंडली में गुरु ग्रह के कमजोर होने पर व्यक्ति को खूब मेहनत के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती.

हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है. इन सभी में गुरुवार का सबसे ज्यादा महत्व है. क्योंकि यह दिन भगवान विष्ण देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है. ज्योतिष की मानें तो अगर जीवन में खूब मेहनत के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा है या फिर कुंडली में गुरु ग्रह का दोष है तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत करने के साथ ही ये उपाय कर सकते हैं. इससे व्यक्ति के भाग्य का सितारा चमक जाएगी, जीवन में खूब सुख शांति आएगी. आइए जानते हैं गुरुवार के उपाय...

गुरु बृहस्पति ग्रह की कुंडली में भूमिका

सभी नौ ग्रहों के गुरु बृहस्पति को गुरु की उपाधि प्राप्त है. यह ग्रह ज्ञान, धर्म, भाग्य और संतान के कारक हैं. कुंडली में गुरु ग्रह के कमजोर होने पर व्यक्ति को खूब मेहनत के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती. इनका भाग्य बंद हो जाता है, कई बार सफलता मिलते मिलते रह जाती है. अगर आप भी कुंडली में गुरु बृहस्पति को मजबूत स्थिति में लाना चाहते हैं तो ये काम जरूर करें.

गुरुवार के व्रत के साथ जरूर करें ये काम

जीवन में आर्थिक तंगी और भाग्य के न खुलने से परेशान हैं तो गुरुवार को व्रत रखें. इसके साथ सुबह उठकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें. सुबह पानी में हल्दी डालकर स्नान करें. इसके साथ ही पीले कपड़े धारण करें. भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें. उनकी पूजा और आरती करें. ऐसा करने से जीवन से आर्थिक तंगी खत्म हो जाती हे. विवाह में आ रही देरी दूर होती है. करियर क रुकावटें दूर होती हैं. सफलता के रास्ते खुलते हैं. इसके साथ समाज में मान सम्मान बढ़ता.

केले के पेड़ की पूजा

गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा अर्चना करें. इसकी वजह केले के पेड़ में साक्षात विष्णु जी का वास होता है. इसलिए केले के पेड़ के पास बैठकर पूजा अर्चना करने के साथ ही बृहस्पित की कथा पढ़ें. पेड़ की जड़ में दीपक जलाएं. इसके साथ ही मंत्र “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” का जप करें. साथ ही भगवान विष्णु को पूजा में पीले फूल, चने की दाल, हल्दी, गुड़ और केला अर्पित करें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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