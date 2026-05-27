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Numerology: जिनकी जन्मतिथि में होता है ये 1 अंक, उनका दिमाग कभी शांत नहीं रहता! ओवरथिंकिंग बिगाड़ देती है किस्मत

Emotionally Sensitive Birth Dates: क्या आपको छोटी-छोटी बातें भी लंबे समय तक परेशान करती हैं? क्या दिमाग हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है और बिना ज्यादा काम किए भी मानसिक थकान महसूस होती है?

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ऋतु सिंह

Updated : May 27, 2026, 09:20 AM IST

Numerology: जिनकी जन्मतिथि में होता है ये 1 अंक, उनका दिमाग कभी शांत नहीं रहता! ओवरथिंकिंग बिगाड़ देती है किस्मत

These Root Numbers are sensitive and prone to rapid emotional burnout.

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न्यूमरोलॉजी में माना जाता है कि कुछ खास अंक वाले लोग भावनात्मक और मानसिक रूप से ज्यादा संवेदनशील होते हैं. यही वजह है कि वे दूसरों की तुलना में जल्दी मेंटल एग्जॉस्ट यानी मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर सकते हैं.

दिलचस्प बात यह है कि आज की तेज भागती जिंदगी, लगातार स्क्रीन टाइम और काम के दबाव ने इस मानसिक थकान को और बढ़ा दिया है. ऐसे में लोग अब अपनी पर्सनैलिटी और बिहेवियर को समझने के लिए न्यूमेरोलॉजी जैसे विषयों में भी रुचि दिखा रहे हैं.

कौन से अंक वाले लोग जल्दी मानसिक थकान महसूस कर सकते हैं?

न्यूमरोलॉजी में मूलांक 2, 7 और 9 को सबसे ज्यादा भावनात्मक और संवेदनशील माना जाता है. जिन लोगों की जन्मतिथि 2, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 25 या 29 होती है, उनमें अक्सर ज्यादा सोचने, भावनाओं को भीतर दबाने और छोटी बातों को दिल से लगाने की प्रवृत्ति देखी जाती है. ऐसे लोग बाहर से शांत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर लगातार चीजों को एनालाइज करते रहते हैं. यही आदत धीरे-धीरे मानसिक थकान और इमोशनल बर्नआउट की वजह बन सकती है.

क्यों जल्दी मेंटल एग्जॉस्ट हो जाते हैं ये लोग?

विशेषज्ञ मानते हैं कि ज्यादा संवेदनशील लोग हर स्थिति को गहराई से महसूस करते हैं. अगर कोई उन्हें नजरअंदाज कर दे, रिश्तों में दूरी आ जाए या काम की तारीफ न मिले, तो ये बातें लंबे समय तक उनके दिमाग में घूमती रहती हैं. एक hidden angle यह भी है कि ऐसे लोग अक्सर “people pleaser” बन जाते हैं. यानी दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपनी मानसिक शांति को नजरअंदाज करने लगते हैं. यही कारण है कि वे जल्दी इमोशनल ओवरलोड महसूस करने लगते हैं, जबकि बाहर से सब सामान्य दिखाई देता है.

क्या ओवरथिंकिंग भी इससे जुड़ी हो सकती है?

न्यूमरोलॉजी में मूलांक 7 और 2 वाले लोगों को खासतौर पर ओवरथिंकिंग माना जाता है. ये लोग हर बात का दूसरा मतलब खोजने लगते हैं. रात में पुरानी बातें याद करना, भविष्य की चिंता करना या किसी बातचीत को बार-बार दिमाग में दोहराना इनकी आदत बन सकती है.

आज की डिजिटल लाइफस्टाइल ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है. लगातार सोशल मीडिया, कंपैरिजन, नोटिफिकेशन और काम का प्रेशर दिमाग को आराम नहीं लेने देता. यही वजह है कि कई लोग बिना शारीरिक मेहनत के भी बेहद थका हुआ महसूस करते हैं.

क्या यह कमजोरी है या एक खास पर्सनैलिटी ट्रेट?

विशेषज्ञों का मानना है कि ज्यादा संवेदनशील होना हमेशा कमजोरी नहीं होता. ऐसे लोग अक्सर रचनात्मक, सहज और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होते हैं. वे दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझ लेते हैं और रिश्तों को गंभीरता से निभाते हैं. समस्या तब शुरू होती है जब वे अपनी इमोशनल बॉउन्ड्रीज तय नहीं कर पाते. यानी हर बात को दिल पर लेना और हर समस्या को अकेले सुलझाने की कोशिश करना मानसिक दबाव बढ़ा सकता है.

मानसिक थकान से बचने के लिए क्या करना जरूरी है?

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इमोशनल लोगों को अपने दिमाग को “पॉज” देना सीखना चाहिए. हर समय उपलब्ध रहने की आदत, लगातार फोन इस्तेमाल करना और दूसरों की समस्याओं को खुद पर लेना धीरे-धीरे मानसिक ऊर्जा खत्म कर सकता है. ध्यान, journaling, पर्याप्त नींद और कुछ समय डिजिटल दुनिया से दूर रहना ऐसे लोगों के लिए काफी मददगार माना जाता है.

सबसे जरूरी बात यह है कि हर भावना को भीतर दबाने के बजाय उसे समझना और सही तरीके से व्यक्त करना सीखना चाहिए. क्योंकि मानसिक थकान हमेशा कमजोरी का संकेत नहीं होती, कई बार यह इस बात का संकेत भी होती है कि इंसान जरूरत से ज्यादा महसूस कर रहा है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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