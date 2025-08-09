रुकी तरक्की और कर्ज से मुक्त कर देगा ये चमकीला सफेद पत्थर, सुख-समृद्धि की होगी बरसात

घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखने के लिए फिटकरी के कुछ उपाय कारगर साबित हो सकते हैं. घर और जीवन में शांति बनाए रखने के लिए फिटकरी के उपाय फायदेमंद हो सकते हैं. जानें फिटकरी के उपाय

फिटकरी अपने एंटीसेप्टिक गुणों के लिए जानी जाती है. इसका इस्तेमाल सिर्फ़ घाव साफ़ करने के लिए ही नहीं किया जाता. बल्कि ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार, फिटकरी कई समस्याओं को दूर करने में भी उपयोगी मानी जाती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर आप घर में सकारात्मकता बनाए रखना चाहते हैं तो फिटकरी का इस्तेमाल कारगर साबित होगा. घर और जीवन में शांति बनाए रखने के लिए फिटकरी के इस उपाय को करना बेहद फायदेमंद हो सकता है. जानिए घर में फिटकरी के इन उपायों के फायदे

घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के उपाय

फिटकरी में घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है. इसलिए अगर आप रोज़ाना पानी में थोड़ी सी फिटकरी मिलाकर घर का पोछा लगाएँ, तो इससे घर से उदासी, तनाव और नकारात्मकता दूर होगी. साथ ही, घर में सुख-शांति का माहौल बना रहेगा. साथ ही, सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहेगी.



व्यवसाय विकास के लिए फिटकरी समाधान

अगर आपका व्यापार मंदा चल रहा है या आपकी दुकान में ग्राहकों की आवाजाही कम है, तो एक काले कपड़े में फिटकरी बांधकर अपनी दुकान के मुख्य द्वार पर लटका दें. इससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी.

बुरे सपने आने का फिटकरी का उपाय

अगर आपके बच्चों को बुरे सपने आते हैं या वे डरकर जाग जाते हैं, तो मंगलवार या शनिवार की रात उनके तकिये के पास 50 ग्राम फिटकरी रख दें. इससे आपके बच्चों को अच्छी नींद आएगी और आपको भी अपने डर से मुक्ति मिलेगी.

वैवाहिक कलह

अगर पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं या रिश्ते में अक्सर तनाव बना रहता है, तो एक काले कपड़े में फिटकरी बांधकर बिस्तर के नीचे रख दें. ऐसा करने से आपके रिश्ते में मधुरता आएगी और मानसिक तनाव कम होगा.

कर्ज से मुक्ति के उपाय

अगर आप लंबे समय से कर्ज में डूबे हैं, तो बुधवार के दिन फिटकरी के एक टुकड़े पर सिंदूर लगाकर उसे पान के पत्ते में लपेटकर रस्सी से बांध दें. फिर शाम के समय इसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर से दबा दें. ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना रहती है.

वित्तीय समस्याओं पर काबू पाने के उपाय

अगर आपको पैसों की तंगी महसूस हो रही है तो फिटकरी मिले पानी से स्नान करें. वास्तु शास्त्र के अनुसार, यह उपाय आर्थिक समस्याओं से मुक्ति दिलाने में मदद करता है.

