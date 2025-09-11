घर में जरूर रखें ये 5 शुभ चीजें, चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा पैसा, खुशियों से भर जाएगा जीवन

9/11 in Cricket History:आतंक के लिए ही क्यों याद करें 11 सितंबर, क्रिकेट में भी Ind vs Pak Asia Cup समेत जाने ये खास बातें
धर्म
Lucky Items for Home as Per Vastu: वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में कई चीजों को रखना बेहद शुभ माना जाता है. आप इन चीजों को घर में रखकर धन और सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं.
Astrology: ज्योतिष के मुताबिक, घर में कई चीजों को रखना शुभ माना जाता है. घर में वास्तु दोष होने पर कई नुकसान हो सकते हैं. इसके कारण घर में नकारात्मक प्रभाव आते हैं. घर में पॉजिटिविटी लाने और धन-धान्य सुख-समृद्धि के लिए इन चीजों को रखना चाहिए. ज्योतिष के मुताबिक, घर में इन 5 चीजों को रखना बहुत ही शुभ होता है. चलिए आपको इन शुभ चीजों के बारे में बताते हैं.
गणेश जी की प्रतिमा
वास्तु के मुताबिक, घर में गणेश जी की प्रतिमा रखना शुभ होता है. भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता माना जाता है. आप घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की तस्वीर लगा सकते हैं.
सात घोड़ों की तस्वीर
घर में सात घोड़ों वाली पेंटिंग लगाना वास्तु की दृष्टि से शुभ मानी जाती है. इसे घर में लगाने से जीवन में उन्नति मिलती है.
क्रिस्टल का कछुआ
क्रिस्टल का बना हुआ कछुआ रखने से घर में सकारात्मकता आती है. घर में क्रिस्टल का कछुआ रखना दीर्घायु के लिए अच्छा होता है.
श्रीयंत्र
श्रीयंत्र को मां लक्ष्मी का यंत्र माना जाता है. धन लाभ के लिए आप घर में देवी लक्ष्मी का यंत्र रख सकते हैं. पूजा स्थल और तिजोरी में श्रीयंत्र रख सकते हैं.
मनी प्लांट
धन आकर्षित करने के लिए घर में मनी प्लांट लगाना अच्छा होता है. घर की उत्तर पूर्व दिशा में मनी प्लांट लगाना शुभ होता है. इस दिशा में पौधा लगाने से धन का आमगन होता है.
