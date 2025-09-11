घर में जरूर रखें ये 5 शुभ चीजें, चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा पैसा, खुशियों से भर जाएगा जीवन

Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

9/11 in Cricket History:आतंक के लिए ही क्यों याद करें 11 सितंबर, क्रिकेट में भी Ind vs Pak Asia Cup समेत जाने ये खास बातें

ये टेस्ट बताएगा 'Healthy Foods' आपके लिए हेल्दी है या नहीं, करीना कपूर की डायटीशियन ने बताया

Bihar Murder: घर लौट रहे RJD नेता की गोली मारकर हत्या, भागते हुए CCTV कैमरे में कैद हुए बदमाश

दुनिया के इन 5 देशों में सबसे ज्यादा सोते हैं लोग? जानें किस नंबर पर आता है भारत

Pitru Paksha Ke Upay 2025: पितृपक्ष में इन 3 पौधों के पास जलाएं दीपक, पितरों के आशीर्वाद से दूर होंगे सारे कष्ट

Rice Water Cubes Benefits: ग्लास जैसी ग्लोइंग स्किन के लिए चेहरे पर ऐसे लगाएं चावल का पानी, दाग-धब्बों को भी हफ्ते भर में करेगा दूर

Phone Tips: कार के डैशबोर्ड से लेकर पैंट-शर्ट की जेब तक, इन जगहों पर न करें फोन रखने की गलती; वरना...

Chanakya Niti: शांति और सफलता में रोड़ा बनते हैं 3 तरह के लोग, इनसे दूरी बना लेना ही है अच्छा

AIIMS भोपाल की बड़ी कामयाबी! ट्यूमर को हराया, पैर की हड्डी से बनाया नया जबड़ा लगा दिए 13 दांत

नेपाल में आंदोलन की दिशा बदलने वाले 4 चेहरों से मिलिए , रैपर-जज-एंकर-इवेंट मैनेजर की इस चौकड़ी ने हिला दी ओली सरकार

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
9/11 in Cricket History:आतंक के लिए ही क्यों याद करें 11 सितंबर, क्रिकेट में भी Ind vs Pak Asia Cup समेत जाने ये खास बातें

आतंक के लिए ही क्यों याद करें 11 सितंबर, क्रिकेट में भी Ind vs Pak Asia Cup समेत जाने ये खास बातें

Bihar Murder: घर लौट रहे RJD नेता की गोली मारकर हत्या, भागते हुए CCTV कैमरे में कैद हुए बदमाश

घर लौट रहे RJD नेता की गोली मारकर हत्या, भागते हुए CCTV कैमरे में कैद हुए बदमाश

Pitru Paksha Ke Upay 2025: पितृपक्ष में इन 3 पौधों के पास जलाएं दीपक, पितरों के आशीर्वाद से दूर होंगे सारे कष्ट

पितृपक्ष में इन 3 पौधों के पास जलाएं दीपक, पितरों के आशीर्वाद से दूर होंगे सारे कष्ट

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ये टेस्ट बताएगा 'Healthy Foods' आपके लिए हेल्दी है या नहीं, करीना कपूर की डायटीशियन ने बताया

ये टेस्ट बताएगा 'Healthy Foods' आपके लिए हेल्दी है या नहीं, करीना कपूर की डायटीशियन ने बताया

दुनिया के इन 5 देशों में सबसे ज्यादा सोते हैं लोग? जानें किस नंबर पर आता है भारत

दुनिया के इन 5 देशों में सबसे ज्यादा सोते हैं लोग? जानें किस नंबर पर आता है भारत

IIT-NIT से पढ़े बिना OpenAI की टॉप कुर्सी पर पहुंचे Vijaye Raji, जानें किस इंस्टीट्यूट से ली है डिग्री

IIT-NIT से पढ़े बिना OpenAI की टॉप कुर्सी पर पहुंचे Vijaye Raji, जानें किस इंस्टीट्यूट से ली है डिग्री

Homeधर्म

धर्म

घर में जरूर रखें ये 5 शुभ चीजें, चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा पैसा, खुशियों से भर जाएगा जीवन

Lucky Items for Home as Per Vastu: वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में कई चीजों को रखना बेहद शुभ माना जाता है. आप इन चीजों को घर में रखकर धन और सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं.

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Sep 11, 2025, 12:36 PM IST

घर में जरूर रखें ये 5 शुभ चीजें, चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा पैसा, खुशियों से भर जाएगा जीवन

Astrology Remedies

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Astrology: ज्योतिष के मुताबिक, घर में कई चीजों को रखना शुभ माना जाता है. घर में वास्तु दोष होने पर कई नुकसान हो सकते हैं. इसके कारण घर में नकारात्मक प्रभाव आते हैं. घर में पॉजिटिविटी लाने और धन-धान्य सुख-समृद्धि के लिए इन चीजों को रखना चाहिए. ज्योतिष के मुताबिक, घर में इन 5 चीजों को रखना बहुत ही शुभ होता है. चलिए आपको इन शुभ चीजों के बारे में बताते हैं.

घर में जरूर रखें ये चीजें

गणेश जी की प्रतिमा​

वास्तु के मुताबिक, घर में गणेश जी की प्रतिमा रखना शुभ होता है. भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता माना जाता है. आप घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की तस्वीर लगा सकते हैं.

सात घोड़ों की तस्वीर

घर में सात घोड़ों वाली पेंटिंग लगाना वास्तु की दृष्टि से शुभ मानी जाती है. इसे घर में लगाने से जीवन में उन्नति मिलती है.

यह भी पढ़ें - लक्ष्मी नारायण शर्मा से कैसे कलियुग के हनुमान बने नीम करोली बाबा, किसने दिया उन्हें ये नाम

क्रिस्टल का कछुआ

क्रिस्टल का बना हुआ कछुआ रखने से घर में सकारात्मकता आती है. घर में क्रिस्टल का कछुआ रखना दीर्घायु के लिए अच्छा होता है.

श्रीयंत्र

श्रीयंत्र को मां लक्ष्मी का यंत्र माना जाता है. धन लाभ के लिए आप घर में देवी लक्ष्मी का यंत्र रख सकते हैं. पूजा स्थल और तिजोरी में श्रीयंत्र रख सकते हैं.

मनी प्लांट

धन आकर्षित करने के लिए घर में मनी प्लांट लगाना अच्छा होता है. घर की उत्तर पूर्व दिशा में मनी प्लांट लगाना शुभ होता है. इस दिशा में पौधा लगाने से धन का आमगन होता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये टेस्ट बताएगा 'Healthy Foods' आपके लिए हेल्दी है या नहीं, करीना कपूर की डायटीशियन ने बताया
ये टेस्ट बताएगा 'Healthy Foods' आपके लिए हेल्दी है या नहीं, करीना कपूर की डायटीशियन ने बताया
दुनिया के इन 5 देशों में सबसे ज्यादा सोते हैं लोग? जानें किस नंबर पर आता है भारत
दुनिया के इन 5 देशों में सबसे ज्यादा सोते हैं लोग? जानें किस नंबर पर आता है भारत
IIT-NIT से पढ़े बिना OpenAI की टॉप कुर्सी पर पहुंचे Vijaye Raji, जानें किस इंस्टीट्यूट से ली है डिग्री
IIT-NIT से पढ़े बिना OpenAI की टॉप कुर्सी पर पहुंचे Vijaye Raji, जानें किस इंस्टीट्यूट से ली है डिग्री
ये हैं भारत की 5 सबसे पुरानी मिठाई की दुकानें, जानें इनकी 229 साल पुरानी परंपरा की दिलचस्प दास्तां
ये हैं भारत की 5 सबसे पुरानी मिठाई की दुकानें, जानें इनकी 229 साल पुरानी परंपरा की दिलचस्प दास्तां
T20I पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें अब तक किन खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
T20I पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें अब तक किन खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE