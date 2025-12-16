FacebookTwitterYoutubeInstagram
यूपी होमगार्ड के 45,000 पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक, 10वीं पास तुरंत भरें फॉर्म

कैमरन ग्रीन बने IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी, 25.20 करोड़ में KKR पहुंचे लेकिन मिलेंगे बस 18, जानें क्यों

वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे अनुष्का शर्मा और विराट, हाथ जोड़कर सामने रखी अपने मन की बात

IPL मिनी ऑक्शन में बिकने वाले 6 सबसे महंगे खिलाड़ी, ग्रीन के सिर सजा नंबर-1 का ताज

30 दिनों तक नियमित ग्रीन टी पीने से क्या होता है, जानिए शरीर पर इसका कैसा पड़ता है प्रभाव

चंदन नहीं, यह है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी, सोने से भी ज्यादा है 1 किलो की कीमत

धर्म

धर्म

Zodiac Sign: ये 2 राशियां कभी हार नहीं मानती, चाहे कितनी भी असफलताओं का सामना करना पड़े ये जीत कर ही आती हैं

क्या आपको पता 12 राशियों में 2 राशियां ऐसी हैं जो असफलता सबसे ज्यादा पाती हैं लेकिन हारती कभी नहीं. ये चाहे जीवन में कितनी बार हारे लेकिन जीत के ही मानती हैं. इन 2 राशियों के स्वामी एक हैं और स्वामी ग्रह इनके अंदर जोश भरता है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 16, 2025, 02:29 PM IST

Zodiac Sign: ये 2 राशियां कभी हार नहीं मानती, चाहे कितनी भी असफलताओं का सामना करना पड़े ये जीत कर ही आती हैं

ये 2 राशियां कभी हार नहीं मानती

आज आपको उन 2 राशियों के बारे में बताएंगे जो चाहे कितनी भी असफलताओं का सामना करें लेकिन वे अपने गोल और ड्रीम को पूरा कर के ही मानती हैं.ये वो राशियां हैं जो अपनी अदम्य दृढ़ता के लिए जानी जाती हैं. ये वो लोग हैं जो हर असफलता के बाद उठ खड़े होते हैं, तब तक प्रयास करते हैं जब तक सफलता न मिल जाए, और हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर वापसी करने का साहस रखते हैं. 

इन राशियों के लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अडिग और दृढ़ निश्चयी होते हैं. चाहे उन्हें कितनी भी असफलताओं का सामना करना पड़े, वे अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करते रहते हैं. तो चलिए जानें मंगल  की ये 2 राशियां कौन सी हैं.

मेष राशि

साहसी मेष राशि वाले हमेशा ऊंचे लक्ष्य रखते हैं. उनकी दृढ़ता ही उनकी महाशक्ति है. वे चुनौतियों को अपनी प्रेरणा में बदल लेते हैं. जब दूसरे सोच-विचार कर रहे होते हैं, तब वे तुरंत विचारों पर अमल करने लगते हैं. स्थिरता और दृढ़ इच्छाशक्ति वृषभ राशि वाले कभी हार नहीं मानते. बैल की तरह वे अथक परिश्रम करते हैं. उनका हठ ही उनकी ताकत है. यह उन्हें दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है.

वृश्चिक राशि

भावुक वृश्चिक राशि वालों में दृढ़ इच्छाशक्ति होती है. वे अपने लक्ष्यों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं. यही उनकी लगन को और बढ़ाता है. वे हर असफलता से पहले से अधिक मजबूत होकर उभरते हैं. ये अपने हर काम को जी-जान से करती हैं. इनको वर्कोहलिक भी कहा जाता है. क्योंकि जब तक ये अपना लक्ष्य नहीं पा लेंती हार नहीं मानती हैं. दुख की बात ये है कि ये जीवन में बहुत संघर्ष करती हैं और जीवन में उनके कोई भी काम एक बार में नहीं होता. इनको कई बार सफलता बहुत धीमी गति से मिलती है लेकिन ये हार कभी नहीं मानती. ये तब तक संघर्ष करती हैं जब तक जीत नहीं जातीं.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

