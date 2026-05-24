Numerology: ये 3 मूलांक सेल्फिश-मौका परस्त और ड्यूअल माइंडसेट वाले होते हैं, जरूरत के हिसाब से बदलते हैं अपना रंग

Dual Personality People Birthdate: आज आपको अंक ज्योतिष के अनुसार उन 3 मूलांक के बारे में बताएंगे जो बाहर से मासूम लेकिन अंदर से बेहद कैलकुलेटिव होते हैं. ये लोग दोस्ती ही नहीं अपने खास रिश्तों में सबसे ज्यादा माइंड गेम गेलते हैं. मौकापरस्त होने के कारण इनसे लोग दूरी बना के रखते हैं.

क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है जो सामने से बेहद अच्छा, मददगार और सीधा दिखता है, लेकिन धीरे-धीरे उसकी असली सोच सामने आने लगती है? जो हर रिश्ते में अपना फायदा ढूंढता हो, लोगों का इस्तेमाल करता हो और जरूरत पड़ने पर तुरंत पाला बदल लेता हो? न्यूमेरोलॉजी में ऐसे स्वभाव को कुछ खास मूलांकों से जोड़कर देखा जाता है.

अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 1, मूलांक 5 और कई मामलों में मूलांक 7 वाले लोगों में ड्यूल माइंडसेट, अवसरवाद और छिपी हुई स्वार्थी प्रवृत्ति ज्यादा देखने को मिल सकती है. हालांकि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है, लेकिन न्यूमेरोलॉजी मानती है कि कुछ जन्मांक लोगों की सोच और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करते हैं.

मूलांक 1 वाले भी फायदा दिखते ही बदल लेते हैं पाला

मूलांक 1 को न्यूमेरोलॉजी में सूर्य का अंक माना जाता है. सूर्य नेतृत्व, अहम, पहचान और प्रभुत्व का प्रतीक होता है. इसी वजह से मूलांक 1 वाले लोग हर जगह खुद को महत्वपूर्ण साबित करना चाहते हैं. जब इन्हें मनचाहा सम्मान या कंट्रोल नहीं मिलता, तो कई बार ये स्वार्थी और चालाक व्यवहार दिखाने लगते हैं. ये अपनी इमेज को लेकर बेहद सजग होते हैं. ये सामने से आत्मविश्वासी, मददगार और मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमेशा इस बात की चिंता करते रहते हैं कि लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं. यही असुरक्षा कई बार इन्हें दोहरा व्यवहार करने पर मजबूर करती है. ये अपने लक्ष्य और फायदे के लिए रिश्तों और परिस्थितियों को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश कर सकते हैं. अगर इन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति इनके प्रभाव, सम्मान या सफलता के बीच आ रहा है, तो ये उसके खिलाफ माहौल बनाने या रणनीति रचने से भी पीछे नहीं हटते. अंक ज्योतिष में मूलांक 1 के नकारात्मक पक्ष को अहंकार, स्वार्थ, कंट्रोल की चाह और छिपी हुई असुरक्षा से जोड़कर देखा जाता है.

मूलांक 2 रिश्ते और परिस्थिति का हिसाब लगाकर चलते हैं

मूलांक दो वाले बाहर से बेहद भावुक, शांत और समझदार दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हर रिश्ते और परिस्थिति का हिसाब लगाते रहते हैं. ये लोग सामने किसी का साथ देते नजर आते हैं, क्योंकि इनको दिखावा करना आता है और ये इसी के बल पर अपनी छवि अच्छी बनाना चाहते हैं लेकिन असल में ये इनकी ड्यूल माइंसेट होता है. असल में इनको जहां अपना नुकसान दिखे वहां तुरंत दूरी बना लेते हैं. न्यूमेरोलॉजी के अनुसार मूलांक 2 वाले अक्सर दोहरी सोच रखते हैं और लोगों को भावनात्मक तरीके से प्रभावित करना जानते हैं. इसी वजह से समय के साथ लोग इन पर भरोसा कम करने लगते हैं. ये लोगों के सामने एक अलग छवि रखते हैं और पीठ पीछे दूसरी. इनको आसानी से लोग बरगला लेते हैं क्योंकि ये कान के कच्चे भी होते हैं. इनको हर किसी की जिंदगी का हाल जानना होता है. दूसरों की लाइफ में घुसने की ये आदत कई बार इनको रिश्ते में दूर कर देती है लोग इनसे दूरी बना लेते हैं.

मूलांक 5 बेहतर अवसर के लिए कभी भी हो जाते हैं शिफ्ट

मूलांक 5 वाले बेहद स्मार्ट, बातों के खिलाड़ी और मौके को पहचानने में तेज माने जाते हैं. ये लोग हर रिश्ते में अपना फायदा पहले देखते हैं और जहां बेहतर अवसर दिखे, वहीं शिफ्ट हो जाते हैं. न्यूमेरोलॉजी में मूलांक 5 को ड्यूल माइंडसेट वाला माना जाता है, क्योंकि इनके शब्द और इरादे कई बार अलग होते हैं. ये लोग दूसरों से काम निकलवाने में माहिर होते हैं, लेकिन खुद जिम्मेदारी लेने से बचते हैं. इनको ऐसे लोग पसंद होते हैं जो इनको कुछ न कुछ फायदा देते रहें लेकिन बदले में इनसे कोई उम्मीद न करें. ये अपने या अपने परिवार की बाते और कमियां छुपा कर रखते हैं लेकिन दूसरों का जानने में दिलचस्पी खूब होती है. ये लोग मनी माइंडेड होते हैं. जहां पैसे का फायदा होगा ये साथ नजर आएंगे लेकिन जहां खर्च दिखेगा वहां से ये खिसक जाते हैं. अक्सर ये लोग अपने मतलब के लिए रिश्ते में रहते हैं और उन रिश्तों को तवज्जो कम देते हैं जो असल में इनके वेल विशर होते हैं.

क्यों दो चेहरे वाले माने जाते हैं ये लोग

न्यूमेरोलॉजी के अनुसार कुछ मूलांक के लोग बाहर से जितने सहज, मददगार और भरोसेमंद दिखते हैं, अंदर से उतने ही कैलकुलेटिव और स्वार्थी हो सकते हैं. ऐसे लोग हर रिश्ते और परिस्थिति को अपने फायदे के हिसाब से तौलते हैं. सामने मीठी बातें करना, लेकिन पीछे अलग सोच रखना इनकी सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है.

अंक ज्योतिष मानता है कि ये लोग अपनी असली भावनाएं और इरादे आसानी से सामने नहीं आने देते. ये माहौल और सामने वाले व्यक्ति के हिसाब से अपना व्यवहार बदल लेते हैं. अगर किसी से फायदा मिल रहा हो तो बेहद करीब हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही फायदा खत्म होता है, दूरी बनाने लगते हैं.

इसी वजह से इन्हें ड्यूल माइंडसेट या दो चेहरे वाला कहा जाता है. शुरुआत में लोग इनके व्यवहार से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन समय के साथ इनके बदलते रंग और स्वार्थी फैसले धीरे-धीरे साफ नजर आने लगते हैं.

शुरुआत में ये लोग बेहद स्मार्ट, फ्रेंडली और समझदार लगते हैं

न्यूमेरोलॉजी में मूलांक 1 हर जगह कंट्रोल और सम्मान चाहते हैं. ये अपने फायदे और इमेज के हिसाब से व्यवहार बदलते हैं और अक्सर खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं.

न्यूमेरोलॉजी में मूलांक 2 सामने से शांत और भावुक दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हर परिस्थिति को अपने हित के हिसाब से आंकते रहते हैं और जरूरत पड़ने पर जल्दी पक्ष बदल लेते हैं.

न्यूमेरोलॉजी में मूलांक 5 अक्सर हर स्थिति को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करते हैं. ये सामने वाले को वही दिखाते हैं जो उन्हें दिखाना होता है.

यही कारण है कि शुरुआत में ये लोग बेहद स्मार्ट, फ्रेंडली और समझदार लगते हैं, लेकिन समय के साथ लोग महसूस करने लगते हैं कि इनके शब्द और इरादे हमेशा एक जैसे नहीं होते. कई बार ये अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ड्यूल पर्सनैलिटी धीरे-धीरे सामने आने लगती है.

फायदा दिखे तो तुरंत बदल लेते हैं पक्ष

ऐसे लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह मानी जाती है कि ये रिश्तों और माहौल को भी फायदे-नुकसान के तराजू में तौलते हैं. जहां इन्हें अपना लाभ नजर आता है, ये उसी तरफ झुकने लगते हैं. ऑफिस हो, दोस्ती हो या पारिवारिक रिश्ते, ये अक्सर उस व्यक्ति के करीब रहने की कोशिश करते हैं जिससे इन्हें किसी तरह का फायदा मिल सके. न्यूमेरोलॉजी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये लोग बेहद प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन कई बार यही प्रैक्टिकल सोच स्वार्थ में बदल जाती है. यही वजह है कि समय के साथ लोग इन्हें भरोसेमंद नहीं मानते.

दूसरों का इस्तेमाल करना इनकी आदत बन जाती है

ऐसे लोग कई बार खुद खर्च करने से बचते हैं, लेकिन दूसरों की सुविधाओं का फायदा उठाने में पीछे नहीं रहते. दोस्ती में हमेशा सामने वाला बिल दे, काम में दूसरा मेहनत करे और फायदा खुद को मिले -इस तरह की सोच धीरे-धीरे इनके व्यवहार का हिस्सा बन जाती है.

पहले लोग इसे स्मार्टनेस समझते हैं, लेकिन समय बीतने पर उनकी छोटी-छोटी आदतें साफ नजर आने लगती हैं. यही कारण है कि कई बार लोग इन्हें ‘चिंदीचोर’ या जरूरत पड़ने पर बदल जाने वाला इंसान मानने लगते हैं.

रिश्तों में सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं को होता है

शुरुआत में ऐसे लोग अपने दिमाग और बातों से लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक रिश्ते निभा नहीं पाते. वजह यह होती है कि लोग धीरे-धीरे इनके व्यवहार का पैटर्न समझने लगते हैं.

अगर किसी रिश्ते में भरोसा कमजोर हो जाए, तो वहां दूरी बनना तय माना जाता है. यही कारण है कि कई ऐसे लोग उम्र के एक पड़ाव पर खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं. बाहर से कॉन्फिडेंट दिखने वाले ये लोग अंदर से अक्सर असुरक्षित भी होते हैं.

हर चतुर इंसान गलत नहीं होता

न्यूमेरोलॉजी यह भी कहती है कि तेज दिमाग होना गलत बात नहीं है. मूलांक 5 वाले कई लोग बेहतरीन बिजनेस माइंड, कम्युनिकेशन स्किल और नेटवर्किंग क्षमता रखते हैं. लेकिन जब बुद्धि का इस्तेमाल सिर्फ निजी फायदे और दूसरों को नीचे दिखाने के लिए होने लगे, तब रिश्तों में दरार आना शुरू हो जाती है.

यही वजह है कि एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि ऐसे लोगों को अपनी बुद्धिमत्ता के साथ भावनात्मक ईमानदारी भी बनाए रखनी चाहिए. क्योंकि लंबे समय तक वही लोग साथ रहते हैं जिन पर भरोसा किया जा सके.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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