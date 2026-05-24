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Numerology: किस मूलांक की लड़कियां होती हैं सबसे केयरिंग वाइफ? जन्मतिथि से जाने लव कैमेस्ट्री करेगी मैच या घर बनेगा अखाड़ा

Perfect Wife Number: हर आदमी किसी की चाहत होती है कि उसकी पत्नी रोमैंटिक, लवेबल होने के साथ समझदार हो. साथ ही केयरिंग भी हो तो अंक शास्त्र के हिसाब से जानें कि किस मूलांक की लड़कियां केयरिंग और रोमेंटिक वाइफ बनती हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : May 24, 2026, 07:17 AM IST

Numerology: किस मूलांक की लड़कियां होती हैं सबसे केयरिंग वाइफ? जन्मतिथि से जाने लव कैमेस्ट्री करेगी मैच या घर बनेगा अखाड़ा

Only the lucky ones get a wife with these birth dates. (Photo AI)

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शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं, बल्कि दो स्वभाव, आदतों और ऊर्जा का मिलन भी होती है. यही वजह है कि कई रिश्ते छोटी-छोटी बातों में टूटने लगते हैं, जबकि कुछ कपल्स हर मुश्किल में भी साथ बने रहते हैं. न्यूमेरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष मानता है कि किसी व्यक्ति की जन्मतिथि उसके स्वभाव, प्यार जताने के तरीके और रिश्ते निभाने की क्षमता के बारे में बहुत कुछ बता सकती है.

दिलचस्प बात यह है कि कुछ मूलांक की लड़कियां रिश्तों में बेहद भावुक, केयरिंग और परिवार को जोड़कर रखने वाली मानी जाती हैं. वहीं कुछ मूलांक ऐसे भी हैं जिनके साथ उनकी जोड़ी ज्यादा रोमांटिक और खुशहाल मानी जाती है. हालांकि यह पूरी तरह वैज्ञानिक दावा नहीं, बल्कि अंक ज्योतिष की पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित विश्लेषण है.

मूलांक कैसे निकालें और क्यों माना जाता है खास?

न्यूमेरोलॉजी में मूलांक निकालना बेहद आसान माना जाता है. आपकी जन्म तारीख का जोड़ ही आपका मूलांक कहलाता है. जैसे किसी का जन्म 15 तारीख को हुआ है तो 1+5 = 6, यानी उसका मूलांक 6 होगा.

अंक ज्योतिष के अनुसार हर नंबर पर किसी न किसी ग्रह की ऊर्जा का प्रभाव माना जाता है. यही ग्रह व्यक्ति के व्यवहार, प्यार जताने के तरीके और रिश्तों की स्थिरता को प्रभावित करते हैं. यही वजह है कि कई लोग शादी से पहले भी जन्मतिथि और मूलांक की संगतता देखने लगे हैं.

मूलांक 2 की लड़कियां रिश्तों को दिल से निभाती हैं

चंद्रमा से प्रभावित मूलांक 2 की लड़कियां भावुक और केयरिंग स्वभाव की मानी जाती हैं. ये अपने पार्टनर की छोटी-छोटी जरूरतों का ध्यान रखती हैं और रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव को सबसे ज्यादा महत्व देती हैं.

अंक ज्योतिष मानता है कि इनका रिश्ता मूलांक 6 और 8 वालों के साथ ज्यादा संतुलित और रोमांटिक माना जाता है. परिवार को साथ लेकर चलने की आदत इन्हें अच्छी लाइफ पार्टनर की श्रेणी में रखती है. हालांकि जरूरत से ज्यादा भावुक होना कई बार इनके लिए तनाव की वजह भी बन सकता है.

मूलांक 6 को माना जाता है रोमांस और लग्जरी का नंबर

शुक्र ग्रह से जुड़ा मूलांक 6 प्यार, आकर्षण और रिश्तों का प्रतीक माना जाता है. इस मूलांक की लड़कियां रिश्ते में रोमांस, सरप्राइज और भावनात्मक सुरक्षा को काफी महत्व देती हैं. इन्हें घर को खूबसूरत और खुशहाल बनाए रखना पसंद होता है.

न्यूमेरोलॉजी के अनुसार मूलांक 3, 6 और 9 के साथ इनकी जोड़ी ज्यादा मजबूत मानी जाती है. कहा जाता है कि ये अपने पार्टनर को खास महसूस कराने में माहिर होती हैं. यही कारण है कि कई लोग इन्हें “परफेक्ट फैमिली पार्टनर” की कैटेगरी में रखते हैं.

मूलांक 4 की लड़कियां मुश्किल समय में भी नहीं छोड़तीं साथ

राहु की ऊर्जा से प्रभावित मूलांक 4 की लड़कियां काफी प्रैक्टिकल और जिम्मेदार मानी जाती हैं. ये दिखावे से ज्यादा रिश्ते की स्थिरता को महत्व देती हैं. अगर ये किसी रिश्ते में पूरी तरह जुड़ जाएं, तो लंबे समय तक उसे निभाने की कोशिश करती हैं.

इनकी खासियत यह मानी जाती है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी ये अपने पार्टनर का साथ नहीं छोड़तीं. हालांकि इनका स्वभाव कभी-कभी सख्त लग सकता है, लेकिन अंदर से ये काफी भरोसेमंद मानी जाती हैं. मूलांक 1 और 7 के साथ इनकी केमिस्ट्री बेहतर बताई जाती है.

सिर्फ नंबर नहीं, समझदारी भी बनाती है रिश्ता मजबूत

रिश्ते सिर्फ जन्मतिथि से नहीं चलते. भरोसा, सम्मान, बातचीत और समझदारी किसी भी शादी की सबसे मजबूत नींव होती है. न्यूमेरोलॉजी सिर्फ स्वभाव और ऊर्जा को समझने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन रिश्ते की असली सफलता दोनों लोगों की कोशिशों पर निर्भर करती है.

आज के समय में जहां रिश्तों में धैर्य कम होता जा रहा है, वहां लोग अपने पार्टनर के स्वभाव को बेहतर समझने के लिए न्यूमेरोलॉजी जैसी चीजों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. यही वजह है कि शादी और रिलेशनशिप से जुड़े मामलों में जन्मतिथि और मूलांक की चर्चा तेजी से बढ़ रही है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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