Vivah Panchami 2025: विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर देंगे ये 8 शक्तिशाली उपाय, विवाह पंचमी पर ही करने से मिलेगा लाभ

विवाह पंचमी हिंदू धर्म में एक पवित्र और बहुत शुभ त्योहार है, जिसे भगवान श्री राम और देवी सीता के दिव्य विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाता है. यह त्योहार हर साल मार्गशीर्ष (अगहन) माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है. शास्त्रों के अनुसार, राम और सीता का विवाह सद्गुण, मर्यादा और शाश्वत प्रेम से युक्त एक आदर्श मिलन का प्रतीक है.

जिन लोगों के विवाह में बार-बार बाधाएँ आ रही हैं या उपयुक्त जीवनसाथी मिलने में देरी हो रही है, उनके लिए विवाह पंचमी एक शुभ दिन माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि इस अवसर पर भक्तिपूर्वक किए गए सरल उपाय भगवान राम और देवी सीता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिससे बाधाएँ दूर होती हैं और विवाह के प्रबल योग बनते हैं. यह दिन उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो अपने वैवाहिक जीवन में सामंजस्य, समृद्धि और प्रेम बढ़ाना चाहते हैं.

विवाह पंचमी पर शीघ्र विवाह के 8 प्रभावशाली उपाय

व्रत रखें और पूजा करें

विवाह पंचमी पर व्रत रखें और भगवान राम और देवी सीता की पूजा करें. उनके पवित्र विवाह अनुष्ठानों से जुड़े मंत्रों का जाप करें. ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से विवाह में आने वाली बाधाएँ दूर होती हैं.

मंत्र का जाप करें

“ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री रामाय नमः” मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें. नियमित जाप करने से विवाह संबंधी बाधाएँ दूर होती हैं.

राम सहस्रनाम का पाठ करें

इस दिन रामसहस्रनाम (भगवान राम के एक हजार नाम) का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है. यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जिनके विवाह में गंभीर चुनौतियाँ आ रही हैं.

विवाह योग्य लड़की या लड़के को उपहार दें

विवाह पंचमी के दिन विवाह योग्य कन्या या वर को आशीर्वाद सहित उपहार देने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और विवाह संबंधी समस्याओं का समाधान हो सकता है.

सत्तू और तिल का दान करें

इस दिन सत्तू और तिल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि यह उपाय शनि दोष के प्रभाव को कम करता है और विवाह की संभावनाओं को शीघ्रता से बढ़ाता है.

जल में गुलाब की पंखुड़ियाँ अर्पित करें

विवाह पंचमी के दिन घर या मंदिर में जल में गुलाब की पंखुड़ियाँ डालें और उस जल को अपने आँगन में छिड़कें. यह पवित्रता, प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक है.

कन्या पूजन करें

कन्या पूजन करें और उसे भोजन व उपहार भेंट करें. इससे ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त होता है और विवाह का मार्ग सुगम हो सकता है.

ग्रह शांति के उपाय करें

यदि आपकी कुंडली में किसी विशेष ग्रह दोष के कारण विवाह में देरी हो रही है, तो इस दिन उन ग्रहों की शांति और आशीर्वाद के लिए उनसे संबंधित उपाय करें.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

