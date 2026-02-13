Zodiac Sign: मास्टर शेफ होती हैं ये 6 राशियां, इनके हाथ का खाना उंगली चाट-चाट कर खाते हैं लोग

कुछ राशियां ज्योतिष में मास्टर शेफ मानी गई हैं. ज्योतिष के अनुसार इनके हाथ में ऐसा जादू होता है कि ये चीज भी चीज को हाथ लगाती हैं या खाना बनाती हैं उसमें गजब का स्वाद आ जाता है. इनके हाथ का बना खाना लोग उंगली चाट-चाट के खाते हैं.

खाना बनाना केवल जरूरत नहीं, बल्कि एक कला है. कुछ लोग जन्म से ही स्वाद, सुगंध और प्रस्तुति का अद्भुत संतुलन समझते हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रह और राशियां व्यक्ति के स्वाद, रचनात्मकता और पाक-कला की प्रतिभा को प्रभावित करती हैं. यही कारण है कि कुछ राशियों के लोग “नेचुरल मास्टर शेफ” माने जाते हैं.

क्यों कुछ राशियां होती हैं कुकिंग में एक्सपर्ट?

ज्योतिष में हर ग्रह का संबंध किसी न किसी स्वाद और खाद्य पदार्थ से होता है. सूर्य का संबंध गेहूं- गुड़ और पारंपरिक व्यंजन से होता है जबकि चंद्रमा दूध, चावल, घरेलू भोजन से जुड़ा होता है. वहीं मंगल – मसाले, दालों से जुड़ा होता है और ये खाने में ऊर्जा यानी तीखा स्वाद देता है. जबकि बुध हरी सब्जियां, हेल्दी फूड और बृहस्पति पीली दाल, केला, पौष्टिक भोजन से जुड़ा होता है. शुक्र मिठाइयां, डेज़र्ट तो शनि काले तिल, कड़वी सब्जियां, धीमी आंच का खाने से जुड़ा होता है.

यानी ग्रहों की यह ऊर्जा जब राशियों पर प्रभाव डालती है, तो कुछ लोग स्वादिष्ट खाना बनाने में असाधारण बन जाते हैं. और जिन लोगों पर जिन ग्रहों का स्ट्रॉन्ग प्रभाव होता है उनको उस चीज में विशेष कृपा होती है. यहां जिन राशियों के बारें में आपको बताने जा रहे हैं उनको इन सभी ग्रहों का भोजन बनाने में आशीर्वाद मिला होता है. तो चलिए समझते हैं कौन सी हैं ये मास्टर शेफ वाली राशियां.

वृषभ (Taurus) – स्वाद और सुगंध के उस्ताद

वृषभ का स्वामी ग्रह शुक्र होता है और इस कारण इस राशि के जातक खाने के सच्चे प्रेमी होते हैं. इनके हाथ में स्वाद, खुशबू और प्रेंजेंटेशन सब होता है. खाना बनाना इनके लिए कला और भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है और इनके हाथ का बना खाना अक्सर रेस्टोरेंट-लेवल का माना जाता है.

कर्क (Cancer) – मां जैसा स्वाद देने वाले

कर्क स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है और इस राशि के जातक भावनात्मक और पारिवारिक होते हैं. और घरेलू और आरामदायक भोजन में एक्सपर्ट होते हैं. प्यार और अपनापन इनके खाने में झलकता है. सूप, चावल और दूध आधारित व्यंजन शानदार बनाते हैं. इनका खाना दिल और पेट दोनों जीत लेता है.

सिंह (Leo) – तेज, क्रिएटिव और फास्ट कुक

सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य होता है और ये लोग रसोई में भी स्टार बनना चाहते हैं.इनकी खासियत ये होती है कि ये कम समय में स्वादिष्ट खाना तैयार कर देते हैं और इनकी रचनात्मकता यूनिक रेसिपी में होती है. खाना परोसने का अंदाज शाही होता है और इनका खाना स्वाद के साथ स्टाइल भी देता है.

कन्या (Virgo) – परफेक्शनिस्ट शेफ

कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध होता है जो इनको कुकिंग में बेहद अनुशासित बनता है. सही माप और स्वच्छता का खास ध्यान इनकी खूबी होती है. हेल्दी और पोषण से भरपूर ये भोजन बनाते हैं. नई रेसिपी और प्रयोग करने में माहिर होते हैं. इनका खाना स्वादिष्ट होने के साथ वैज्ञानिक रूप से संतुलित भी होता है.

तुला (Libra) – स्वाद का बैलेंस मास्टर

तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र होता है जो इनको खान-पान में ही नहीं रेसेपी बनाने में भी संतुलित बनाता है. ये मीठा, नमकीन और मसालेदार का परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं. ये डिश बनाने ही नहीं इसके प्रेजेंटेशन में भी एक्सपर्ट होते हैं. ये गॉरमेट स्टाइल व्यंजन बनाने में रुचि रखते हैं और इनके हाथ का खाना दिखने में भी और स्वाद में भी शानदार होता है.

मकर (Capricorn) – धैर्य और पारंपरिक स्वाद के किंग

मकर राशि वालों का स्वामी ग्रह शनि होता है और ये लोग मेहनती और धैर्यवान होते हैं.और इनके खाने के स्वाद से ये साफ पता चलता है. ये धीमी आंच और पारंपरिक व्यंजन बनाने में माहिर होते हैं. त्योहारों के खास पकवान बनाने में एक्सपर्ट कहे जाते हैं. ये बेकिंग और स्नैक्स में विशेष रुचि रखते हैं और इनका खाना समय लेकर बनता है, लेकिन स्वाद परफेक्ट होता है.

क्या राशियां सच में कुकिंग टैलेंट तय करती हैं?

ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों की ऊर्जा व्यक्ति के स्वभाव और रुचि को प्रभावित करती है. लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि कुकिंग स्किल्स अभ्यास, संस्कृति और रुचि से भी जुड़ी होती हैं. राशियां केवल प्रवृत्ति बताती हैं, निश्चित भविष्य नहीं.

अगर आपकी राशि वृषभ, कर्क, सिंह, कन्या, तुला या मकर है, तो ज्योतिष के अनुसार आपके अंदर मास्टर शेफ बनने की प्राकृतिक प्रतिभा हो सकती है. सही अभ्यास और रचनात्मकता के साथ आप अपने खाने से हर किसी का दिल जीत सकते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.