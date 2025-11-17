FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

धर्म

2026 में इन 5 राशियों वालों के करियर और रिश्तों में आएंगी रुकावटें, शनि और राहु के प्रभाव से चुनौतीपूर्ण रहेगा साल

इस चुनौतीपूर्ण समय में इन राशि वालों के लिए ज्योतिषीय उपाय अपनाना बेहतर रहेगा. प्रतिदिन शनिदेव और राहु-केतु की शांति के लिए पूजा, दान और मंत्र जाप करना बेहतर रहेगा.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Nov 17, 2025, 04:37 PM IST

2026 में इन 5 राशियों वालों के करियर और रिश्तों में आएंगी रुकावटें, शनि और राहु के प्रभाव से चुनौतीपूर्ण रहेगा साल
आने वाला साल यानी 2026 में कई महत्वपूर्ण ग्रहों के गोचर और परिवर्तन के कारण ज्योतिष की दृष्टि से शुभ रहेगा. ज्योतिषियों ने चेतावनी दी है कि कर्म प्रधान ग्रह शनि और छाया ग्रह राहु के प्रभाव से कुछ राशियों को चुनौतीपूर्ण समय का सामना करना पड़ सकता है. इन ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति पांच प्रमुख राशियों के लोगों के व्यक्तिगत, वित्तीय और व्यावसायिक जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है.

मानसिक तनाव में वृद्धि

शनि जहां कर्म और अनुशासन का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं राहु भ्रम, भटकाव और अप्रत्याशित बाधाओं का प्रतीक है. इन दोनों ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति नीचे दी गई राशियों के जीवन में संघर्ष और मानसिक तनाव बढ़ा सकती है.

5 राशियां जिन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा

मेष राशि

मेष राशि वालों को वर्ष 2026 में शनि की साढ़ेसाती या अष्टम शनि के प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है. इससे मानसिक तनाव और गुप्त चिंताएँ बढ़ेंगी. वित्तीय प्रबंधन में सावधानी बरतना ज़रूरी है, अन्यथा आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं. राहु के प्रभाव से कार्यों में अप्रत्याशित बाधाएँ आने की संभावना है. अनावश्यक यात्राएँ बढ़ सकती हैं.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों को इस वर्ष करियर और पारिवारिक जीवन में मिले-जुले परिणाम मिल सकते हैं. शनि के प्रभाव के कारण आपकी मेहनत का फल कम मिल सकता है. वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता है. ज़िम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं और तनाव का कारण बन सकती हैं.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को आर्थिक मामलों में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. निवेश में सावधानी बरतना ज़रूरी है. अनावश्यक कर्ज़ लेने से बचें. आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, खासकर ग्रहण के दौरान, क्योंकि स्वास्थ्य समस्याएं और बिगड़ सकती हैं.

धनु और कुंभ राशि

इन दोनों राशियों के लोगों को निजी रिश्तों और सामाजिक दायरे में ग़लतफ़हमियों का सामना करना पड़ सकता है. क़ानूनी मामलों और पेशेवर फ़ैसलों में सावधानी बरतने की ज़रूरत है. शनि के प्रभाव से कुंभ राशि वालों को अपने कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है.

शनिदेव के लिए तिल के तेल का दीपक जलाएं

इन राशियों के जातकों के कष्टों को दूर करने के लिए प्रदोष के दिन भगवान शिव का अभिषेक करना और प्रत्येक शनिवार को शनिदेव को तिल के तेल का दीपक जलाना शुभ होता है. वृद्धों और असहायों की सेवा करने से भी शनि और राहु के दुष्प्रभाव कम होते हैं.

ज्योतिष समाधान और सलाह

इन कठिन समय में इन राशि वालों के लिए ज्योतिषीय उपाय करना सर्वोत्तम रहेगा. शनि और राहु-केतु की शांति के लिए प्रतिदिन पूजा-पाठ, दान-पुण्य और मंत्र जाप करने से मुश्किलें कम होंगी. धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना ज़रूरी है.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

