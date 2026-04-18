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अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने से ज्यादा फलदायी हैं ये 5 दान, धन-तरक्की और समृद्धि किस्मत में हो जाएगी दर्ज

क्या अक्षय तृतीया आपके लिए सिर्फ गोल्ड शॉपिंग का दिन है? अगर हां, तो शायद आप इस पर्व के असली अर्थ से चूक रहे हैं. यह दिन सिर्फ धन बढ़ाने का नहीं, बल्कि कर्म और करुणा से जीवन समृद्ध करने का भी है. इस दिन पंचदान का महत्व होता है. इस दिन दान से घर में धन और समृद्धि हमेशा बनी रहती है.

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ऋतु सिंह

Updated : Apr 18, 2026, 12:40 PM IST

अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने से ज्यादा फलदायी हैं ये 5 दान, धन-तरक्की और समृद्धि किस्मत में हो जाएगी दर्ज

These 5 acts of charity are more meritorious than buying gold on Akshaya Tritiya. Photo Credit: AI
 

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आज के दौर में जहां हर त्योहार धीरे-धीरे उपभोग से जुड़ता जा रहा है, वहीं अक्षय तृतीया एक अलग संदेश देती है. शास्त्रों में इसे ऐसा दिन बताया गया है, जब किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता. इसका मतलब साफ है-अगर आप इस दिन सही जगह मदद करते हैं, तो उसका असर लंबे समय तक आपके जीवन और समाज दोनों पर पड़ता है. तो चलिए जानें कि अक्षय तृतीया पर किन चीजों का दान करना महादान माना गया है और सोना खरीदने से ज्यादा पुण्यफलदायी होगा.

तांबे का दान: सिर्फ परंपरा नहीं, सेहत से भी जुड़ा है 

तांबे का बर्तन दान करना सिर्फ धार्मिक कर्म नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक व्यावहारिक सोच भी है. तांबे का पानी पीने से सेहत को लाभ होता है. ऐसे में जरूरतमंद को यह देना सीधे तौर पर उसकी जीवनशैली सुधार सकता है. यह दान आज के हेल्थ-अवेयर दौर में और ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है.
 
छाता और चप्पल: छोटी मदद, बड़ा असर 

गर्मी के मौसम में सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए छाता और चप्पल किसी राहत से कम नहीं होते. यह दान दिखने में छोटा लगता है, लेकिन असल में यह इंसान की रोज़मर्रा की तकलीफ कम करता है. यही वजह है कि इसे ‘मानव सेवा’ का सबसे सीधा रूप माना जाता है.
 
भोजन दान: भूख मिटाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं 

जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, तो यह सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि एक इंसान की गरिमा को भी बचाता है. अक्षय तृतीया पर भोजन दान करने का मतलब है कि आप समाज में असमानता को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे हैं. यही इस पर्व का असली सामाजिक पक्ष है.

गौशाला और पशु सेवा: परंपरा से आगे बढ़ती जिम्मेदारी 

गौशाला में दान करना केवल धार्मिक भावना नहीं, बल्कि पशु संरक्षण का भी हिस्सा है. आज जब पशुओं की देखभाल एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है, तब इस तरह का दान पर्यावरण और समाज दोनों के लिए मायने रखता है.

पानी का दान: सबसे सरल, लेकिन सबसे जरूरी 

वैशाख की गर्मी में पानी का महत्व हर कोई समझता है. ऐसे में जरूरतमंदों को पानी देना सबसे आसान और असरदार दान है. यह न सिर्फ जीवन बचाता है, बल्कि आपके भीतर संवेदनशीलता भी बढ़ाता है.

 खरीदारी नहीं, करुणा भी जरूरी 

अक्षय तृतीया को अगर सिर्फ सोना खरीदने तक सीमित कर दिया जाए, तो इसका आधा ही अर्थ समझ में आता है. असल में यह दिन हमें यह सिखाता है कि असली समृद्धि दूसरों के जीवन में बदलाव लाने से आती है. छोटे-छोटे दान भी समाज में बड़ी लहर पैदा कर सकते हैं.
 
इस बार अक्षय तृतीया पर सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी और के लिए भी सोचिए. क्योंकि यही वह निवेश है, जिसका रिटर्न सिर्फ पैसे में नहीं, संतोष और सम्मान में मिलता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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