DIY Banana Face Mask: त्वचा को बेदाग व ग्लोइंग रखने के लिए ऐसे इस्तेमाल करें केले का फेस मास्क, नोट करें ये 6 तरीके
जब कोच ने दी मैच से पहले सेक्स की सलाह! जानिए भारतीय क्रिकेट का सबसे विवादित किस्सा
नेपाल में नहीं थम रहा Gen-Z का आक्रोश, काठमांडू में 5 स्टार होटल को फूंका, गाजियाबाद की एक महिला की मौत
मैतेई-कुकी संघर्ष के बाद PM मोदी कल करेंगे मणिपुर का पहला दौरा, आधिकारिक तौर पर हो गई पुष्टि
Shukra Gochar Effects: 15 सितंबर से इन 4 राशियों के पास होगा खूब पैसा, शुक्र की कृपा से खुलेंगे तरक्की और सफलता के रास्ते
Delhi High Court और बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, छानबीन में जुटी टीम
2000 दिन लगातार योग करके सौरभ बोथरा ने रचा इतिहास, हासिल किया 6वां विश्व रिकॉर्ड
Numerology: इस जन्म तारीख वाली लड़कियों की शादी में आती है मुश्किल, लंबे इंतजार के बाद ही मिलता है सच्चा पार्टनर
Interesting Facts About Airplane: आपको पता है हवाई जहाज में टेकऑफ व लैंडिंग से पहले क्यों बंद किए जाते हैं टेबल ट्रे?
Pitru Paksha 2025: क्या है पंचबलि श्राद्ध? इसके बिना अधूरा रह जाता है श्राद्ध कर्म, जानें पितरों के तर्पण का सही तरीका
धर्म
Transit of Venus in September: शुक्र अगर उत्तम स्थिति में हो तो जबरदस्त लाभ होगा और आप एक शानदार जीवन जी सकेंगे और आपकी लव लाइफ भी अच्छी रहेगी.साथ ही पैसे और तरक्की के रास्ते खुलते जाएंगे. 15 सितंबर से शुक्र चार राशि वालों को ये सब देने जा रहा है.
शुक्र धन-एश्वर्य और प्रेम का ग्रह माना गया है और किसी के जीवन में शुक्र का प्रबल होना बहुत खुशियां लाता है. ऐसा व्यक्ति विलासिता और धन के बीच जीता है. इसे प्रेम और सौंदर्य जैसी चीज़ों के लिए भी विशेष माना जाता है.सितंबर में शुक्र का एक महत्वपूर्ण गोचर होने जा रहा है. शुक्र सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश करने जा रहा है. शुक्र के इस गोचर से कई राशियों को लाभ होगा. शुक्र 15 सितंबर को सिंह राशि में प्रवेश करेगा और 9 अक्टूबर तक वहीं रहेगा. इससे चार राशियों के लोगों को खूब धन लाभ होने की संभावना है.
मेष राशि के लोग सियार के समान होते हैं. 15 सितंबर को शुक्र का गोचर उनके लिए कई शुभ परिणाम लेकर आएगा. उनके धन में वृद्धि होगी. वे आर्थिक रूप से मज़बूत बनेंगे. जीवन की कई परेशानियाँ दूर होंगी. वे खुश रहेंगे.
शुक्र का सिंह राशि में प्रवेश भी सिंह राशि वालों के लिए बहुत लाभकारी रहेगा. सिंह राशि का स्वामी सूर्य अपनी ही राशि में है. इसलिए सूर्य और शुक्र का मिलन सिंह राशि में होगा. इससे शुक्राधित्य राजयोग बनेगा. इससे इस राशि के लोग हर तरह से एक साथ रहेंगे. खासकर, व्यापार में अच्छा-खासा लाभ होगा.
तुला राशि का स्वामी शुक्र है. इसलिए शुक्र की कृपा सदैव तुला राशि पर बनी रहती है. शुक्र के गोचर से तुला राशि वालों को आर्थिक लाभ होगा. धन अचानक आएगा और जाएगा. बैंक बैलेंस बढ़ेगा. उनके द्वारा किए गए कार्य सफल होंगे.
शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए धन लाभ लेकर आएगा. उनकी आय के स्रोत भी बढ़ेंगे. उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा. परिवार में खुशियां आएंगी. समाज में भी उन्हें पर्याप्त सम्मान मिलेगा.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.