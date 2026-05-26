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Numerology: इन 4 मूलांक के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही कोई नहीं समझ पाता, अचानक से बदल देते हैं ये पूरी बाजी

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Numerology: इन 4 मूलांक के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही कोई नहीं समझ पाता, अचानक से बदल देते हैं ये पूरी बाजी

Most Unpredictable People: कुछ लोग अपनी असली सोच कभी खुलकर सामने नहीं आने देते. वे बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हर स्थिति को गहराई से समझ रहे होते हैं. न्यूमरोलॉजी के अनुसार कुछ मूलांक ऐसे माने जाते हैं जिनके अगले कदम का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होता है.

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ऋतु सिंह

Updated : May 26, 2026, 07:46 AM IST

Numerology: इन 4 मूलांक के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही कोई नहीं समझ पाता, अचानक से बदल देते हैं ये पूरी बाजी

Is understanding these root numbers like solving a puzzle? (Photo AI)

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कुछ लोग बाहर से बेहद सामान्य और शांत दिखाई देते हैं, लेकिन उनके दिमाग में लगातार कई स्तरों पर सोच चल रही होती है. वे कब अचानक अपना फैसला बदल दें, किस समय कौन सा कदम उठा लें या कब पूरी बाजी पलट दें, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं होता. न्यूमरोलॉजी में कुछ मूलांक ऐसे माने जाते हैं जिनकी पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और मेंटली शार्प मानी जाती है.

दिलचस्प बात यह है कि ऐसे लोग अक्सर अपनी असली सोच छिपाकर रखते हैं. वे हर किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करते और कई बार सामने वाले को अपनी पूरी प्लानिंग का अंदाजा तक नहीं होने देते. यही वजह है कि लोग उन्हें मिस्टीरियस, कॉम्प्लिकेटेड या माइंड गेम एक्सपर्ट तक मानने लगते हैं.

मूलांक 4 वालों के फैसले अचानक सबको चौंका देते हैं

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 माना जाता है. न्यूमरोलॉजी में इस अंक को अनकन्वेंशनल थिंकिंग और अचानक फैसले लेने वाली पर्सनैलिटी से जोड़कर देखा जाता है. ऐसे लोग अक्सर भीड़ से अलग सोचते हैं. वे हर चीज को अपने तरीके से समझना पसंद करते हैं. कई बार उनका बिहेवियर इतना अनप्रेडिक्टेबल होता है कि करीबी लोग भी उनके अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा पाते. मूलांक 4 वाले लोग अंदर से काफी रिबेलियस माइंडसेट रखते हैं. अगर उन्हें किसी चीज में कंट्रोल या प्रेशर महसूस हो, तो वे अचानक पूरी डायरेक्शन बदल सकते हैं.

मूलांक 5 वाले लोग हर स्थिति में जल्दी गेम बदल सकते हैं

5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है. इन्हें तेज दिमाग, कम्युनिकेशन स्किल और इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग के लिए जाना जाता है. ऐसे लोग माहौल के हिसाब से खुद को बहुत जल्दी बदल लेते हैं. यही वजह है कि कई बार सामने वाला व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि वे आखिर सोच क्या रहे हैं. इनकी अडेप्टेबिलिटी इन्हें सोशल और प्रोफेशनल लाइफ में फायदा देती है, लेकिन यही क्वालिटी रिश्तों में कन्फ्यूजन भी पैदा कर सकती है. क्योंकि ये हर भावना खुलकर जाहिर करना पसंद नहीं करते.

मूलांक 7 वाले लोग अपनी असली सोच आसानी से जाहिर नहीं करते

7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों को न्यूमरोलॉजी में डीप थिंकर माना जाता है. ऐसे लोग ज्यादा बोलने की बजाय ऑब्जर्व करना पसंद करते हैं. वे अपनी इमोशंस और प्लान्स को बहुत लिमिटेड लोगों के साथ शेयर करते हैं. यही वजह है कि लोग अक्सर उन्हें मिस्टीरियस पर्सनैलिटी मानते हैं. असल में मूलांक 7 वाले लोग हर सिचुएशन को बहुत गहराई से एनालाइज करते हैं. वे जल्दी रिएक्शन नहीं देते, लेकिन जब कोई फैसला लेते हैं तो कई बार लोगों को अचानक सरप्राइज कर देते हैं.

मूलांक 8 वाले लोग चुपचाप बड़ी रणनीति बना सकते हैं

8, 17 और 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है. इन्हें प्रैक्टिकल, स्ट्रैटेजिक और इमोशनली कंट्रोल्ड माना जाता है. ऐसे लोग अपनी प्लान्स को सीक्रेटली तैयार करना पसंद करते हैं. वे इमोशंस से ज्यादा लॉजिक और लॉन्ग-टर्म प्लानिंग पर भरोसा करते हैं. यही वजह है कि करियर और बिजनेस में वे कई बार क्वाइटली बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं. हालांकि पर्सनल रिलेशनशिप्स में उनकी रिजर्व्ड नेचर कई बार दूरी भी पैदा कर सकती है. क्योंकि सामने वाले को लगता है कि वे अपने मन की बात खुलकर नहीं बताते.

क्या अनप्रेडिक्टेबल होना हमेशा गलत होता है?

साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग होती है. कुछ लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं, जबकि कुछ हर चीज को क्वाइटली प्रोसेस करते हैं. न्यूमरोलॉजी में जिन मूलांकों को अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है, वे अक्सर इमोशनली प्रोटेक्टिव भी माने जाते हैं. यानी वे अपनी कमजोरियां हर किसी के सामने नहीं दिखाना चाहते. असल में ऐसे लोग कई बार ज्यादा ओवरथिंक करते हैं और किसी भी फैसले से पहले हर एंगल समझने की कोशिश करते हैं. यही वजह है कि उनका बिहेवियर दूसरों को कन्फ्यूजिंग लग सकता है.

रिश्तों और करियर में कैसे असर डालती है ये पर्सनैलिटी

ऐसे लोगों के साथ रिश्तों में पेशेंस और ट्रस्ट बेहद जरूरी माना जाता है. क्योंकि वे हर बात तुरंत एक्सप्लेन नहीं करते. कई बार उनका साइलेंस भी बहुत कुछ कह रहा होता है. कामकाज में ये लोग स्मार्ट स्ट्रैटेजिस्ट साबित हो सकते हैं. लेकिन इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस न करने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बढ़ सकती हैं.

आखिरकार न्यूमरोलॉजी सिर्फ पर्सनैलिटी ट्रेट्स को समझने का एक तरीका है. किसी भी इंसान का व्यवहार उसके अनुभव, माहौल और इमोशनल मैच्योरिटी से भी तय होता है. लेकिन इतना जरूर है कि कुछ लोग सच में ऐसे होते हैं जिनके अगले कदम का अंदाजा लगाना आसान नहीं होता.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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