FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bhudh Gochar Prabhav: इन 3 राशियों को अगले 5 दिनों में बड़े संकट और नुकसान का योग, कहीं आपकी राशि भी तो नहीं इसमें शामिल?

इन 3 राशियों को अगले 5 दिनों में एक बड़े संकट और नुकसान का सामना करना पड़ेगा, कहीं आपकी राशि भी तो नहीं इसमें शामिल?

बॉलीवुड पर चढ़ा भोजपुरी का खुमार! कार्तिक आर्यन के बाद पवन सिंह के 'लॉलीपॉप लागेलू' पर थिरकीं कृति सेनन, नूपुर के संगीत का VIDEO VIRAL

बॉलीवुड पर चढ़ा भोजपुरी का रंग! कार्तिक आर्यन के बाद पवन सिंह के 'लॉलीपॉप लागेलू' पर थिरकीं कृति सेनन, नूपुर के संगीत का VIDEO VIRAL

खामेनेई सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर चलवाई गोलियां, तेहरान में 200 से अधिक लोगों के जान जाने की खबर

खामेनेई सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर चलवाई गोलियां, तेहरान में 200 से अधिक लोगों के जान जाने की खबर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पीएम मोदी के बाद भारत में सबसे ज़्यादा सुरक्षा किसे मिलती है? ये है देश का दूसरा सबसे सुरक्षित व्यक्ति 

पीएम मोदी के बाद भारत में सबसे ज़्यादा सुरक्षा किसे मिलती है? ये है देश का दूसरा सबसे सुरक्षित व्यक्ति

प्रियंका चोपड़ा बनीं गोल्डन ग्लोब 2026 की प्रेजेंटर, 83 वें अवॉर्ड शो को भारत में कब और कहां देखें लाइव?

प्रियंका चोपड़ा बनीं गोल्डन ग्लोब 2026 की प्रेजेंटर, 83 वें अवॉर्ड शो को भारत में कब और कहां देखें लाइव?

जब छावा, सैयारा, धुरंधर जैसी फिल्मों का था जलवा, तब मात्र 50 लाख में बनी इस फिल्म ने कमाएं 120 करोड़, क्या आपने देखी?

जब छावा, सैयारा, धुरंधर जैसी फिल्मों का था जलवा, तब मात्र 50 लाख में बनी इस फिल्म ने कमाएं 120 करोड़, क्या आपने देखी?

Homeधर्म

धर्म

Bhudh Gochar Prabhav: इन 3 राशियों को अगले 5 दिनों में बड़े संकट और नुकसान का योग, कहीं आपकी राशि भी तो नहीं इसमें शामिल?

अगले 5 दिन 3 राशियों के लिए खतरे और घाटे भरे रहने वाले हैं क्योंकि बुध का गोचर होने से सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं 3 राशियों को उठाना होगा.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jan 10, 2026, 10:52 AM IST

Bhudh Gochar Prabhav: इन 3 राशियों को अगले 5 दिनों में बड़े संकट और नुकसान का योग, कहीं आपकी राशि भी तो नहीं इसमें शामिल?

Mercury transit will give 3 zodiac signs major crisis

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

7 जनवरी, 2026 को बुद्धि, संचार कौशल, व्यावहारिक ज्ञान, गणितीय सोच और मानव जीवन में निर्णय लेने की क्षमता का मुख्य कारक माने जाने वाले ग्रह बुध का गोचर हुआ है. इस गोचर का प्रभाव शनिवार 10 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक रहेगा. इस गोचर से 3 राशियों की लाइफ में भयानक उथल-पुथल मच सकती है. बुध ग्रह के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव 3 राशियों पर अधिक तीव्र होगा. इसलिए 15 जनवरी तक इन राशियों को बेहद सतर्क रहना होगा. 
 
ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार बुध ग्रह का धनु राशि में गोचर हुआ है और इस गोचर के बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बुध घुस गया है. क्योंकि इस नक्षत्र का स्वामी शुक्र ग्रह है तो इस ग्रह के साथ बुध की युति अपत्यक्ष रूप से कई चीजों पर प्रभाव डालेगी. इन 5 दिन तक 3 राशियों का प्रत्यक्ष रूप से सोचने के तरीके, बोलने के तरीके, वित्तीय निर्णयों और मानसिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है जिससे गलतफहमी, जल्दबाजी में निर्णय लेने या गलत जानकारी पर भरोसा करने की संभावना होगी. इसलिए, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अतिरिक्त सावधानी बरतना आवश्यक होगा. तो चलिए जानें कौन सी हैं ये 3 राशियां और इनके लिए ये गोचर कैसा प्रभाव देगा.
 
मेष राशि - अगले 5 दिन मेष राशि वालों के लिए यह समय शारीरिक ही नहीं, मानसिक तनाव से भरा हो सकता है. काम में अपेक्षित परिणाम न मिलने के कारण आप बेचैन और मायूस हो सकते हैं. करियर को लेकर असमंजस, सीनियर से मतभेद हो सकता है और यहां तक की जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं जिससे तनाव बढ़ने की संभावना है. आत्मविश्वास डगमगा सकता है. जल्दबाजी में लिए गए फैसले भविष्य में समस्याएं बढ़ा सकते हैं. वाहन चलाते समय या जोखिम भरे काम करते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी. पारिवारिक या व्यक्तिगत संबंधों में शब्दों का संतुलन न रखने पर गलतफहमी की संभावना है.
 
तुला राशि - तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए बुध का यह गोचर मानसिक अस्थिरता का कारण बन सकता है. मन में लगातार विचार आते रहेंगे, जिससे एकाग्रता भंग हो सकती है. आर्थिक मामलों में लापरवाही से बचना आवश्यक है, क्योंकि गलत खर्च या निवेश के कारण नुकसान होने की संभावना है. पहले लिए गए कुछ निर्णय या अधूरे कार्य इस दौरान फिर से सामने आ सकते हैं. जनवरी के मध्य में स्वास्थ्य संबंधी कुछ छोटी-मोटी परेशानियां महसूस हो सकती हैं, इसलिए आराम और नियमित दिनचर्या पर ध्यान देना लाभकारी होगा.
 
मीन राशि - इस दौरान मीन राशि के जातकों को काम में अतिरिक्त दबाव महसूस हो सकता है. वरिष्ठों से मतभेद, अधूरी अपेक्षाओं का एहसास या जिम्मेदारियों का तनाव बढ़ सकता है. वित्तीय निर्णय लेते समय सावधानी बरतना जरूरी है क्योंकि गलत अनुमान लगाने पर आर्थिक नुकसान हो सकता है. मानसिक अवसाद बढ़ने से कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है. करीबी लोगों से संवाद में गलतफहमी होने की संभावना है, इसलिए धैर्य और समझदारी बनाए रखना आवश्यक होगा.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पीएम मोदी के बाद भारत में सबसे ज़्यादा सुरक्षा किसे मिलती है? ये है देश का दूसरा सबसे सुरक्षित व्यक्ति 
पीएम मोदी के बाद भारत में सबसे ज़्यादा सुरक्षा किसे मिलती है? ये है देश का दूसरा सबसे सुरक्षित व्यक्ति
प्रियंका चोपड़ा बनीं गोल्डन ग्लोब 2026 की प्रेजेंटर, 83 वें अवॉर्ड शो को भारत में कब और कहां देखें लाइव?
प्रियंका चोपड़ा बनीं गोल्डन ग्लोब 2026 की प्रेजेंटर, 83 वें अवॉर्ड शो को भारत में कब और कहां देखें लाइव?
जब छावा, सैयारा, धुरंधर जैसी फिल्मों का था जलवा, तब मात्र 50 लाख में बनी इस फिल्म ने कमाएं 120 करोड़, क्या आपने देखी?
जब छावा, सैयारा, धुरंधर जैसी फिल्मों का था जलवा, तब मात्र 50 लाख में बनी इस फिल्म ने कमाएं 120 करोड़, क्या आपने देखी?
The Raja Saab box office collection day 1: 'द राजा साब' के आगे 'धुरंधर' हुई धुआं, पहले दिन ही कर डाला इतने करोड़ का कलेक्शन
The Raja Saab box office collection day 1: 'द राजा साब' के आगे 'धुरंधर' हुई धुआं, पहले दिन ही कर डाला इतने करोड़ का कलेक्शन
Numerology: इन 6 तारीखों पर जन्मीं लड़कियां होती हैं प्योर सोल, इसलिए इनके पास होती है सुपरनेचुरल पावर और स्ट्रॉन्ग कार्मिक औरा 
इन 6 तारीखों पर जन्मीं लड़कियां होती हैं प्योर सोल, इसलिए इनके पास होती है सुपरनेचुरल पावर और स्ट्रॉन्ग कार्मिक औरा
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 9 January 2026: मिथुन और कुंभ वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और कुंभ वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्मतिथि से जानिए अपने अंदर की छुपी हुई सुपरपावर! कौन सी वो चीज है, जो आपको बनाती है खास?
Numerology: जन्मतिथि से जानिए अपने अंदर की छुपी हुई सुपरपावर! कौन सी वो चीज है, जो आपको बनाती है खास?
Crystal Bracelets: क्या सही में हीलिंग और मनी अट्रैक्ट करते हैं क्रिस्टल ब्रेसलेट, पैसा, प्यार और सिक्योरिटी के लिए कौन सा क्रिस्टल है बेस्ट
क्या सही में हीलिंग और मनी अट्रैक्ट करते हैं क्रिस्टल ब्रेसलेट, पैसा, प्यार और सिक्योरिटी के लिए कौन सा क्रिस्टल है बेस्ट
Friday Vrat Or Niyam: शुक्रवार को क्यों नहीं खानी चाहिए खट्टी चीजें, जानें इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति और व्रत के लाभ
शुक्रवार को क्यों नहीं खानी चाहिए खट्टी चीजें, जानें इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति और व्रत के लाभ
Kharmas Shadi Ke Upay: शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई
शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई
MORE
Advertisement