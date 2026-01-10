Bhudh Gochar Prabhav: इन 3 राशियों को अगले 5 दिनों में बड़े संकट और नुकसान का योग, कहीं आपकी राशि भी तो नहीं इसमें शामिल?

अगले 5 दिन 3 राशियों के लिए खतरे और घाटे भरे रहने वाले हैं क्योंकि बुध का गोचर होने से सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं 3 राशियों को उठाना होगा.

7 जनवरी, 2026 को बुद्धि, संचार कौशल, व्यावहारिक ज्ञान, गणितीय सोच और मानव जीवन में निर्णय लेने की क्षमता का मुख्य कारक माने जाने वाले ग्रह बुध का गोचर हुआ है. इस गोचर का प्रभाव शनिवार 10 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक रहेगा. इस गोचर से 3 राशियों की लाइफ में भयानक उथल-पुथल मच सकती है. बुध ग्रह के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव 3 राशियों पर अधिक तीव्र होगा. इसलिए 15 जनवरी तक इन राशियों को बेहद सतर्क रहना होगा.



ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार बुध ग्रह का धनु राशि में गोचर हुआ है और इस गोचर के बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बुध घुस गया है. क्योंकि इस नक्षत्र का स्वामी शुक्र ग्रह है तो इस ग्रह के साथ बुध की युति अपत्यक्ष रूप से कई चीजों पर प्रभाव डालेगी. इन 5 दिन तक 3 राशियों का प्रत्यक्ष रूप से सोचने के तरीके, बोलने के तरीके, वित्तीय निर्णयों और मानसिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है जिससे गलतफहमी, जल्दबाजी में निर्णय लेने या गलत जानकारी पर भरोसा करने की संभावना होगी. इसलिए, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अतिरिक्त सावधानी बरतना आवश्यक होगा. तो चलिए जानें कौन सी हैं ये 3 राशियां और इनके लिए ये गोचर कैसा प्रभाव देगा.



मेष राशि - अगले 5 दिन मेष राशि वालों के लिए यह समय शारीरिक ही नहीं, मानसिक तनाव से भरा हो सकता है. काम में अपेक्षित परिणाम न मिलने के कारण आप बेचैन और मायूस हो सकते हैं. करियर को लेकर असमंजस, सीनियर से मतभेद हो सकता है और यहां तक की जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं जिससे तनाव बढ़ने की संभावना है. आत्मविश्वास डगमगा सकता है. जल्दबाजी में लिए गए फैसले भविष्य में समस्याएं बढ़ा सकते हैं. वाहन चलाते समय या जोखिम भरे काम करते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी. पारिवारिक या व्यक्तिगत संबंधों में शब्दों का संतुलन न रखने पर गलतफहमी की संभावना है.



तुला राशि - तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए बुध का यह गोचर मानसिक अस्थिरता का कारण बन सकता है. मन में लगातार विचार आते रहेंगे, जिससे एकाग्रता भंग हो सकती है. आर्थिक मामलों में लापरवाही से बचना आवश्यक है, क्योंकि गलत खर्च या निवेश के कारण नुकसान होने की संभावना है. पहले लिए गए कुछ निर्णय या अधूरे कार्य इस दौरान फिर से सामने आ सकते हैं. जनवरी के मध्य में स्वास्थ्य संबंधी कुछ छोटी-मोटी परेशानियां महसूस हो सकती हैं, इसलिए आराम और नियमित दिनचर्या पर ध्यान देना लाभकारी होगा.



मीन राशि - इस दौरान मीन राशि के जातकों को काम में अतिरिक्त दबाव महसूस हो सकता है. वरिष्ठों से मतभेद, अधूरी अपेक्षाओं का एहसास या जिम्मेदारियों का तनाव बढ़ सकता है. वित्तीय निर्णय लेते समय सावधानी बरतना जरूरी है क्योंकि गलत अनुमान लगाने पर आर्थिक नुकसान हो सकता है. मानसिक अवसाद बढ़ने से कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है. करीबी लोगों से संवाद में गलतफहमी होने की संभावना है, इसलिए धैर्य और समझदारी बनाए रखना आवश्यक होगा.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

