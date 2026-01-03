Wolf Moon Purnima 2026: साल की पहली पूर्णिमा पर आज रात दिखेगा वुल्फ मून, जानें किन राशियों के लिए है भाग्यशाली

आज 3 जनवरीको साल की पहली पूर्णिमा है और इसे शाकंभरी पूर्णिमा कहते हैं. आज रात वुल्फ मून, की रात यानी 3 जनवरी को आकाश में दिखाई देगा.

आज की रात चांद अन्य पूर्णिमाओं की तुलना में बड़ा और चमकीला दिखाई देगा. खगोलविदों के अनुसार, जनवरी महीने में पड़ने वाले पूर्णिमा के चांद को वुल्फ मून कहा जाता है. प्राचीन काल में, कड़ाके की ठंड में भेड़ियों की दहाड़ सुनाई देती थी, इसलिए इस पूर्णिमा को भेड़िये के नाम पर 'वुल्फ मून' नाम दिया गया. इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब होगा और मिथुन राशि में स्थित होगा. चंद्रमा की यह स्थिति तीनों राशियों के लिए बहुत शुभ रहेगी.



वृषभ राशि: सिंह राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. फंसा हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. नौकरी में पदोन्नति और वेतन वृद्धि के संकेत हैं. व्यापार में बड़ा मुनाफा होगा और निवेश से अच्छा प्रतिफल मिलेगा.



सिंह राशि: सिंह राशि के जातकों के लिए, यह चंद्रचंद्र करियर और आय दोनों दृष्टि से उत्कृष्ट रहेगा. आपको कहीं से कोई बड़ा अवसर या प्रस्ताव मिल सकता है. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. इस दौरान व्यापारियों के साथ कोई बड़ा सौदा संपन्न हो सकता है और अचानक आर्थिक लाभ की संभावना है.



धनु राशि: चंद्रमा का प्रभाव धनु राशि वालों के लिए भाग्य के द्वार खोल देगा. आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. नए प्रोजेक्टों से अच्छी आय होगी और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी.



वुल्फ मून कैसे देखें - वुल्फ मून को नंगी आंखों से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है, इसलिए इसका आकार बड़ा दिखाई देता है. दूरबीन या किसी खगोलीय उपकरण से देखने पर चंद्रमा का यह रूप अधिक सुंदर और स्पष्ट दिखाई देता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

