सुबह की शुरुआत ऐसे नाश्ते से करते हैं तो ब्लड शुगर हाई होने का रिस्क होगा ज्यादा, डायबिटीज में न करें ये गलतियां

विरार और कृष्ण की द्वारका के बीच क्या संबंध है, विरार का नाम बदलकर द्वारकाधीश करने की मांग क्यों?

IPL2026: 'बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को टीम से बाहर करें',शाहरुख खान की टीम KKR को BCCI का निर्देश

नेपाल के 5 सबसे खतरनाक एयरपोर्ट, एक हवाईअड्डे पर तो अपने आप बंद हो जाता है प्लेन का इंजन

Expensive Healthcare: दुनिया के वो 10 देश, जहां आसमान छू रही हैं दवाओं की कीमत, महंगा पड़ता है इलाज

देश का पहला शहर जहां पर घरो में पाइपलाइन द्वारा पहुंचा था पानी, जानिए 140 साल पुरानी कहानी

धर्म

Wolf Moon Purnima 2026: साल की पहली पूर्णिमा पर आज रात दिखेगा वुल्फ मून, जानें किन राशियों के लिए है भाग्यशाली

आज 3 जनवरीको साल की पहली पूर्णिमा है और इसे शाकंभरी पूर्णिमा कहते हैं. आज रात वुल्फ मून, की रात यानी 3 जनवरी को आकाश में दिखाई देगा.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jan 03, 2026, 11:13 AM IST

आज की रात चांद अन्य पूर्णिमाओं की तुलना में बड़ा और चमकीला दिखाई देगा. खगोलविदों के अनुसार, जनवरी महीने में पड़ने वाले पूर्णिमा के चांद को वुल्फ मून कहा जाता है. प्राचीन काल में, कड़ाके की ठंड में भेड़ियों की दहाड़ सुनाई देती थी, इसलिए इस पूर्णिमा को भेड़िये के नाम पर 'वुल्फ मून' नाम दिया गया. इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब होगा और मिथुन राशि में स्थित होगा. चंद्रमा की यह स्थिति तीनों राशियों के लिए बहुत शुभ रहेगी.
 
वृषभ राशि: सिंह राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. फंसा हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. नौकरी में पदोन्नति और वेतन वृद्धि के संकेत हैं. व्यापार में बड़ा मुनाफा होगा और निवेश से अच्छा प्रतिफल मिलेगा.
 
सिंह राशि: सिंह राशि के जातकों के लिए, यह चंद्रचंद्र करियर और आय दोनों दृष्टि से उत्कृष्ट रहेगा. आपको कहीं से कोई बड़ा अवसर या प्रस्ताव मिल सकता है. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. इस दौरान व्यापारियों के साथ कोई बड़ा सौदा संपन्न हो सकता है और अचानक आर्थिक लाभ की संभावना है.
 
धनु राशि: चंद्रमा का प्रभाव धनु राशि वालों के लिए भाग्य के द्वार खोल देगा. आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. नए प्रोजेक्टों से अच्छी आय होगी और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी.
 
वुल्फ मून कैसे देखें - वुल्फ मून को नंगी आंखों से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है, इसलिए इसका आकार बड़ा दिखाई देता है. दूरबीन या किसी खगोलीय उपकरण से देखने पर चंद्रमा का यह रूप अधिक सुंदर और स्पष्ट दिखाई देता है.  

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

