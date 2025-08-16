Shani Transit: इन 3 राशियों की शुरू होगी परीक्षा की घड़ी है, शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाते ही शुरु होगा कठिन समय

अगस्त में शनिदेव उत्तरादि नक्षत्र के चतुर्थ भाव में पुनः प्रवेश करेंगे. शनि जहां भी जाएंगे, मानव जीवन में भारी बदलाव और उतार-चढाव आना तय होता है और शनि के गोचर से कुछ राशियों को कठिनाइयों भरे दिन आने वाले हैं.

शनि गोचर से इन 3 राशियों की शुरू हो रही है परीक्षा की घड़ी है

ज्योतिष शास्त्र में शनि का बहुत महत्व है. शनि को न्याय का देवता भी कहा जाता है. ये ही हमारे कर्मों का फल देने वाले हैं. ये शनि जीवन में कभी-कभी परीक्षा भी लेते हैं. साथ ही कई सीख और अनुशासन भी सिखाते हैं. स्वाभाविक रूप से ये राशि ढाई साल में एक बार अपनी राशि बदलती है. फिलहाल ये मीन राशि में है.

हालांकि, नक्षत्रों का परिवर्तन होता रहता है. अगले तीन-चार दिनों में शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. इसी दौरान शनि वक्री भी होंगे. इस दौरान शनि कुछ राशियों की परीक्षा लेंगे. इन तीन राशियों के लिए ये समय कठिन रहेगा. आइए जानते हैं किन राशियों के लिए रहेगा शुभ और किन राशियों को होगी परेशानी.

अधिकांश परीक्षाएं इन राशियों के लिए होंगी

कुंभ: शनि के आपके दूसरे भाव में गोचर के कारण आर्थिक समस्याएं, संवाद संबंधी कठिनाइयाँ और पारिवारिक कलह बढ़ेंगे. बिना बचत के पैसा खर्च करने से कर्ज का बोझ बढ़ेगा. बेहतर होगा कि हर बार पैसा खर्च करने से पहले दस बार सोचें. हालाँकि.. कुंभ राशि वालों के लिए यह साल का अंत है. कई सालों से चली आ रही समस्याओं का इस साल समाधान हो जाएगा. लेकिन अंतिम परीक्षा बहुत कठिन होगी. काम में धैर्य, रिश्तों में सावधानी और शरीर को आराम की ज़रूरत है.

भाग्यशाली रंग: नीला

भाग्यशाली अंक: 8

उपाय: शनिवार को तिल के तेल का दीपक जलाएं.

मीन: चूंकि शनि मीन राशि में है, इसलिए इन राशियों के लिए यह समय बहुत कठिन है. करियर और परिवार में दबाव रहेगा. हालाँकि, अगर आप धैर्य रखेंगे, तो जीवन में स्थिरता आएगी. कोई भी जल्दबाजी में फैसला लेने से पहले सोच-विचार कर लें.मीन राशि शनि की मध्य दिशा में है. शनि से प्रभावित होने पर तनाव, पुराने रिश्ते टूटना और खर्चे बढ़ सकते हैं. हालाँकि, यह समय अंतर्ज्ञान का विकास करेगा. यह आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जाएगा.

भाग्यशाली रंग: हरा

भाग्यशाली अंक: 3

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का जाप करें.

धनु: शनि आपके चतुर्थ भाव में है, इसलिए घर, वाहन और पारिवारिक शांति से जुड़ी समस्याएँ रहेंगी. तनाव बढ़ेगा. लेकिन आध्यात्मिक यात्रा आपको स्पष्टता प्रदान करेगी. यदि आप उस ईश्वर पर भरोसा रखें और उस पर सारा भार डालकर आगे बढ़ें, तो संभावना है कि ये कठिनाइयाँ हल हो जाएँगी.हालाँकि शनि धनु राशि को सीधे प्रभावित नहीं कर रहा है, फिर भी देरी, रिश्तों में भावनात्मक समस्याओं और नई ज़िम्मेदारियों से तनाव रहेगा. आध्यात्मिक विश्वास और नियंत्रण बहुत ज़रूरी है.

भाग्यशाली रंग: नारंगी

भाग्यशाली अंक: 7

उपाय: गुरुवार को केले चढ़ाएं.

किन राशियों को मिलेंगे कुछ अच्छे परिणाम?

वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए शनि परीक्षाओं के साथ-साथ प्रगति भी देता है. आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत और अनुशासन से सफलता प्राप्त की जा सकती है. शनि हमेशा हमारी परीक्षाएँ लेता है. लेकिन शनि का उद्देश्य हमें उन परीक्षाओं के माध्यम से और अधिक मजबूत और अनुभवी बनाना है. अगर हममें धैर्य, अनुशासन और आध्यात्मिकता है, तो वे चुनौतियां निश्चित रूप से सफलता में बदल जाएंगी.

यहां दी गई सभी जानकारियां ज्योतिष और अंक गणनाओं पर आधारित हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.