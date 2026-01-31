FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Budget 2026 में रेलवे के लिए क्या हो सकता है खास? नई वंदे भारत स्लीपर समेत इन पर हो सकता है फोकस

Budget 2026 में रेलवे के लिए क्या हो सकता है खास? नई वंदे भारत स्लीपर समेत इन पर हो सकता है फोकस

क्या बजट का लाल पाउच सिर्फ परंपरा और सत्ता का संदेश है? जानिए लाल रंग को समृद्धि और शक्ति का प्रतीक क्यों माना गया है?

क्या बजट का लाल पाउच सिर्फ परंपरा और सत्ता का संदेश है? जानिए लाल रंग को समृद्धि और शक्ति का प्रतीक क्यों माना गया है?

CUET UG 2026 के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ी, जानें अब किस तारीख तक कर पाएंगे अप्लाई

CUET UG 2026 के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ी, जानें अब किस तारीख तक कर पाएंगे अप्लाई

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कितनी पढ़ी-लिखी हैं सुनेत्रा पवार? औरंगाबाद के इस कॉलेज से ली है कॉमर्स की डिग्री

कितनी पढ़ी-लिखी हैं सुनेत्रा पवार? औरंगाबाद के इस कॉलेज से ली है कॉमर्स की डिग्री

Surajkund Mela आज से शुरू, 16 दिन तक संस्कृति, शिल्प और स्वाद का होगा महासंगम, जानें एंट्री टिकट से रूट तक सब कुछ

Surajkund Mela आज से शुरू, 16 दिन तक संस्कृति, शिल्प और स्वाद का होगा महासंगम, जानें एंट्री टिकट से रूट तक सब कुछ

Diabetes के हैं मरीज? एक्सपर्ट से जानें कब और कितनी बार Eye Checkup कराना है जरूरी 

Diabetes के हैं मरीज? एक्सपर्ट से जानें कब और कितनी बार Eye Checkup कराना है जरूरी

Homeधर्म

धर्म

क्या बजट का लाल पाउच सिर्फ परंपरा और सत्ता का संदेश है? जानिए लाल रंग को समृद्धि और शक्ति का प्रतीक क्यों माना गया है?

बजट जब भी संसद में पेश होता है उसके कागजात लाल रंग के पाउच में पैक रहते हैं. डिजिटल युग से पहले ये बजट लाल सूटकेस में आता था. लाल रंग सिर्फ परंपरा नहीं, सत्ता का संदेश है, चलिए जानें लाल रंग को समृद्धि और शक्ति का प्रतीक क्यों माना जाता है.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jan 31, 2026, 12:21 PM IST

क्या बजट का लाल पाउच सिर्फ परंपरा और सत्ता का संदेश है? जानिए लाल रंग को समृद्धि और शक्ति का प्रतीक क्यों माना गया है?

Why is the budget pouch red?

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हर साल जब बजट पेश होता है तो आंकड़ों और घोषणाओं से पहले एक चीज़ चर्चा में आ जाती है और वह है वित्त मंत्री के हाथ में पकड़ा लाल रंग का पाउच. यह महज़ एक फाइल कवर नहीं, बल्कि भारतीय सत्ता, समृद्धि और भरोसे का सांकेतिक संदेश है. सवाल उठता है कि ये हर बार लाल ही क्यों होता? क्या यह सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे गहरा मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी इससे जुड़ा है?

इतिहास की परतों में छुपा है लाल रंग और सत्ता का पुराना रिश्ता

इतिहास में लाल रंग हमेशा सत्ता के केंद्र में रहा है. प्राचीन भारत में राजाओं की मुहरें, राजदंड और सिंहासन पर लाल रंग का प्रयोग होता था. मुग़ल काल में फरमान लाल कागज़ या लाल बॉर्डर पर लिखे जाते थे क्योंकि लाल रंग आदेश और अधिकार का संकेत माना जाता था. ब्रिटिश शासन ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया और बजट दस्तावेज़ों के लिए लाल रंग अपनाया, जिसे आज़ाद भारत ने नए अर्थ के साथ जारी रखा. वहीं लाल रंग मंगल का प्रतीक हैं और ये ऊर्जा-साहस से जुड़ा होता है. इसलिए लाल रंग को हमेशा धार्मिक कार्यों में भी प्रयोग किया जाता है.

 मनोविज्ञान कहता है लाल रंग भरोसा और गंभीरता लाता है

कलर साइकोलॉजी के अनुसार लाल रंग मानव मस्तिष्क पर तुरंत प्रभाव डालता है. यह सावधानी, महत्व और निर्णय का संकेत देता है. बजट जैसे गंभीर दस्तावेज़ के लिए लाल रंग यह बताता है कि यह केवल कागज़ नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला दस्तावेज़ है. यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में संवैधानिक या वित्तीय दस्तावेज़ों में लाल रंग प्रमुख रहता है.

भारतीय संस्कृति और धर्म में लाल को समृद्धि का कारक माना गया है

भारतीय समाज में लाल रंग को शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. विवाह, गृह प्रवेश, पूजा हर शुभ अवसर पर लाल रंग मौजूद होता है. बजट का लाल पाउच अनजाने में ही यह संदेश देता है कि सरकार देश की आर्थिक खुशहाली और स्थिरता की जिम्मेदारी ले रही है. यह रंग आम जनता के लिए आश्वासन का काम करता है.

फाइल से सूटकेस और अब पाउच तक

2019 तक बजट एक लाल फाइल में लाया जाता था, लेकिन बाद में इसे सूटकेस का रूप दिया गया. और अब डिजिटल युग में ये लाल रंग के पाउच में सिमट गया है. यह बदलाव सिर्फ डिजाइन का नहीं था, बल्कि यह संकेत था कि अर्थव्यवस्था अब बंद फाइल नहीं, बल्कि एक गतिशील सिस्टम है. लाल रंग को बनाए रखना यह दर्शाता है कि परंपरा और आधुनिकता का संतुलन सरकार की प्राथमिकता है.

रूस से लेकर यूएस और चीन में बजट का रंग क्या बताता है?

अमेरिका में बजट दस्तावेज़ नीले रंग में होते हैं जो स्थिरता दर्शाता है. ब्रिटेन में रेड बॉक्स ऑफ बजट आज भी सत्ता का प्रतीक है. चीन में लाल रंग सीधे कम्युनिस्ट सत्ता और नियंत्रण से जुड़ा है. रूस में बजट दस्तावेज़ आमतौर पर नीले या गहरे नीले कवर में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो स्थिरता, प्रशासनिक अनुशासन और राज्य की गंभीरता का प्रतीक माने जाते हैं. भारत का लाल सूटकेस इन सभी से अलग, सत्ता + लोककल्याण का मिश्रित संदेश देता है.

भविष्य का संकेत: क्या रंग बदलेगा?

डिजिटल इंडिया और पेपरलेस बजट के दौर में यह सवाल उठता है—क्या आने वाले समय में बजट का यह लाल प्रतीक बना रहेगा? विशेषज्ञ मानते हैं कि भले ही बजट टैबलेट या डिजिटल फॉर्म में चला जाए, लाल रंग की पहचान बनी रहेगी, क्योंकि ब्रांडिंग और सत्ता के प्रतीक आसानी से नहीं बदले जाते.
 
एक रंग, कई संदेश

बजट का लाल सूटकेस सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि इतिहास, मनोविज्ञान, संस्कृति और सत्ता का साझा प्रतीक है. यह हर साल बिना बोले कह देता है. सरकार तैयार है फैसले लेने के लिए, और देश की अर्थव्यवस्था उसके हाथ में सुरक्षित है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कितनी पढ़ी-लिखी हैं सुनेत्रा पवार? औरंगाबाद के इस कॉलेज से ली है कॉमर्स की डिग्री
कितनी पढ़ी-लिखी हैं सुनेत्रा पवार? औरंगाबाद के इस कॉलेज से ली है कॉमर्स की डिग्री
Surajkund Mela आज से शुरू, 16 दिन तक संस्कृति, शिल्प और स्वाद का होगा महासंगम, जानें एंट्री टिकट से रूट तक सब कुछ
Surajkund Mela आज से शुरू, 16 दिन तक संस्कृति, शिल्प और स्वाद का होगा महासंगम, जानें एंट्री टिकट से रूट तक सब कुछ
Diabetes के हैं मरीज? एक्सपर्ट से जानें कब और कितनी बार Eye Checkup कराना है जरूरी 
Diabetes के हैं मरीज? एक्सपर्ट से जानें कब और कितनी बार Eye Checkup कराना है जरूरी
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के साथ होती हैं 'अलौकिक शक्तियां'! बस पहचानने की है देरी 
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के साथ होती हैं 'अलौकिक शक्तियां'! बस पहचानने की है देरी
Budget 2026 से पहले जानिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कितनी मिलती है सैलरी?
Budget 2026 से पहले जानिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कितनी मिलती है सैलरी?
MORE
Advertisement
धर्म
Siddha Yog: इन 3 योग में की गई काम की शुरुआत में मिलती है सफलता, जानिए ज्योतिष में क्यों माना गया हैं इन्हें सबसे शुभ
इन 3 योग में की गई काम की शुरुआत में मिलती है सफलता, जानिए ज्योतिष में क्यों माना गया हैं इन्हें सबसे शुभ
Maha Shivratri Upay: महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें ये खास उपाय, मिलेगी मानसिक शांति, रोग-दोष होगा दूर!
Maha Shivratri Upay: महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें ये खास उपाय, मिलेगी मानसिक शांति, रोग-दोष होगा दूर!
Numerology: शॉर्टकट नहीं, मेहनत से मिलेगी सफलता! मूलांक 4 वाले गांठ बांध लें ये 5 बातें
Numerology: शॉर्टकट नहीं, मेहनत से मिलेगी सफलता! मूलांक 4 वाले गांठ बांध लें ये 5 बातें
Today Horoscope 30 January: सिंह और तुला वालों के बनेंगे काम, जानें आज सभी 12 राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला वालों के बनेंगे सभी काम, जानें आज सभी 12 राशियों का भाग्यफल
Magh Purnima : माघ पूर्णिमा पर बन रहा शुभ संयोग, इन 4 राशियों पर होगी सुख और धन की वर्षा
माघ पूर्णिमा पर बन रहा शुभ संयोग, इन 4 राशियों पर होगी सुख और धन की वर्षा
MORE
Advertisement