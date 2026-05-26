FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
CNG Price Hike: पेट्रोल-डीजल के बार फिर बढ़ सीएनजी के दाम, दिल्ली एनसीआर मे रुपये प्रति किलो महंगी हुई CNG

पेट्रोल डीजल के बार फिर बढ़ सीएनजी के दाम, दिल्ली एनसीआर मे रुपये प्रति किलो महंगी हुई CNG

गर्मी में कौन सी रंग की कार सबसे ज्यादा तपती है? 45°C बाहर होने पर अंदर 70°C तक पहुंच सकता है तापमान

गर्मी में कौन सी रंग की कार सबसे ज्यादा तपती है? 45°C बाहर होने पर अंदर 70°C तक पहुंच सकता है तापमान

भारत में बढ़ रही ‘खतरनाक रातें’: AC-कूलर के बाद भी नहीं ठंडा हो रहा शरीर, अब रात की गर्मी बन रही नई मुसीबत

भारत में बढ़ रही ‘खतरनाक रातें’: AC-कूलर के बाद भी नहीं ठंडा हो रहा शरीर, अब रात की गर्मी बन रही नई मुसीबत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
World Fastest Trains: ये हैं दुनिया की 5 सबसे तेज़ ट्रेनें, इनकी रफ्तार सुनकर ही आ जाएंगे चक्कर, जानें कौन से स्थान पर है भारत

ये हैं दुनिया की 5 सबसे तेज़ ट्रेनें, इनकी रफ्तार सुनकर ही आ जाएंगे चक्कर, जानें कौन से स्थान पर है भारत

600 रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज खड़ी कर दी 80 करोड़ की कंपनी

600 रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज खड़ी कर दी 80 करोड़ की कंपनी

IPL Playoffs में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली टीमें, इस टीम ने बना दिए थे 233 रन

IPL Playoffs में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली टीमें, इस टीम ने बना दिए थे 233 रन

Homeधर्म

धर्म

Shani Gochar: शनि इन 4 राशियों को देने आ गए मेहनत का फल, अगले 4 महीने पैसा, प्रमोशन और प्रॉपर्टी के बन रहे योग

Saturn Transit Effects on Zodiac: हाल ही में शनि देव रेवती नक्षत्र में प्रवेश किए हैं और अब अगले 4 महीने तक 4 राशियों के लिए किसी जैकपॉट खुलने जैसा होगा. शनि देव इन 4 राशियों को मेहनत का भरपूर फल देंगें. चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार से जानें कौन सी हैं वो लकी राशियां.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : May 26, 2026, 08:28 AM IST

Shani Gochar: शनि इन 4 राशियों को देने आ गए मेहनत का फल, अगले 4 महीने पैसा, प्रमोशन और प्रॉपर्टी के बन रहे योग

Saturn is about to change the fortunes of these 4 zodiac signs. (Photo AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

क्या पिछले कुछ समय से मेहनत के बावजूद पैसा टिक नहीं रहा या करियर में मनचाही ग्रोथ नहीं मिल रही? ज्योतिष गणनाओं के अनुसार अब कई लोगों की किस्मत अचानक करवट ले सकती है. शनि देव के रेवती नक्षत्र में प्रवेश को आने वाले चार महीनों के बड़े बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है.

17 मई से 9 अक्टूबर तक का समय कुछ राशियों के लिए सिर्फ आर्थिक राहत ही नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल, करियर और रिश्तों में भी नई शुरुआत का संकेत दे रहा है. खास बात यह है कि इस बार असर सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि मानसिक शांति और लंबे समय से रुके कामों में भी तेजी देखने को मिल सकती है.

शनि का नक्षत्र परिवर्तन क्यों माना जा रहा है खास

वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्म और न्याय का ग्रह कहा जाता है. माना जाता है कि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं. यही वजह है कि जब भी शनि अपनी चाल, राशि या नक्षत्र बदलते हैं, तो उसका असर लंबे समय तक महसूस किया जाता है.

इस बार शनि का रेवती नक्षत्र में प्रवेश कई राशियों के लिए आर्थिक स्थिरता और पुराने संघर्षों से राहत का संकेत माना जा रहा है. ज्योतिषियों का कहना है कि यह समय उन लोगों के लिए खास हो सकता है जो लंबे समय से मेहनत के बावजूद सही परिणाम नहीं पा रहे थे.

तुला राशि वालों के जीवन में बढ़ सकती हैं सुख-सुविधाएं

तुला राशि के जातकों के लिए आने वाले महीने कई मायनों में राहत देने वाले साबित हो सकते हैं. रुके हुए काम पूरे होने के संकेत हैं और आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे मजबूती आ सकती है. नई कार, प्रॉपर्टी या किसी बड़े निवेश की योजना भी सफल हो सकती है. दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि रिश्तों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. अविवाहित लोगों के जीवन में नया रिश्ता आने की संभावना बन रही है. एक छिपा हुआ एंगल यह भी है कि तुला राशि के लोग इस दौरान अपने लाइफस्टाइल को लेकर बड़े फैसले ले सकते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

वृषभ राशि वालों को अटका पैसा मिलने के बन रहे संकेत

वृषभ राशि के लोगों के लिए यह समय आर्थिक रिकवरी जैसा साबित हो सकता है. लंबे समय से फंसा पैसा वापस मिलने या पुराने निवेश से फायदा मिलने की संभावना जताई जा रही है. नौकरी करने वालों को प्रमोशन या बेहतर जिम्मेदारी मिल सकती है. वहीं व्यापार से जुड़े लोगों के लिए बिजनेस विस्तार का अच्छा समय माना जा रहा है. यदि कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो आने वाले महीने फायदेमंद साबित हो सकते हैं. रिश्तों के मामले में भी यह समय सकारात्मक माना जा रहा है. कई लोगों के जीवन में नया प्रेम संबंध शुरू होने की संभावना बन सकती है.

धनु राशि वालों की कमाई में दिख सकती है बड़ा बदलाव

धनु राशि के जातकों के लिए अगले चार महीने आय बढ़ाने वाले समय के रूप में देखे जा रहे हैं. अचानक नए इनकम सोर्स खुल सकते हैं या करियर में ऐसा अवसर मिल सकता है जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह समय निवेश और बचत के लिए भी अनुकूल माना जा रहा है. कई लोग भविष्य को लेकर बड़े फैसले ले सकते हैं. एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि धनु राशि वालों को इस दौरान मानसिक शांति और परिवार का सहयोग अधिक महसूस हो सकता है. यानी सिर्फ बैंक बैलेंस ही नहीं, बल्कि निजी जीवन भी बेहतर होने के संकेत हैं.

मिथुन राशि वालों के करियर में आ सकता है बड़ा टर्निंग पॉइंट

मिथुन राशि के लोगों के लिए यह समय करियर ग्रोथ से जुड़ा बड़ा बदलाव ला सकता है. जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने या नई नौकरी की तलाश में थे, उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं. ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों से तारीफ और नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन रही है. विदेश से जुड़े काम, ऑनलाइन बिजनेस या इंटरनेशनल करियर की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी समय अनुकूल माना जा रहा है. एक दिलचस्प पहलू यह है कि लंबे समय से चल रहा तनाव या कानूनी विवाद भी धीरे-धीरे खत्म होने की दिशा में बढ़ सकता है, जिससे मानसिक राहत मिलेगी.

क्या सिर्फ राशि बदलने से बदल जाती है किस्मत?

ज्योतिष विशेषज्ञ मानते हैं कि ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति की परिस्थितियों और मानसिकता पर असर डाल सकता है, लेकिन केवल भाग्य के भरोसे बैठना सही नहीं माना जाता. सही समय पर मेहनत, फैसले और अवसरों का उपयोग करना भी उतना ही जरूरी होता है. फिर भी कई लोग मानते हैं कि जब ग्रहों का साथ और मेहनत दोनों मिल जाएं, तो जीवन में बड़े बदलाव तेजी से दिखाई देने लगते हैं. आने वाले चार महीने कुछ राशियों के लिए ऐसा ही समय साबित हो सकते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
World Fastest Trains: ये हैं दुनिया की 5 सबसे तेज़ ट्रेनें, इनकी रफ्तार सुनकर ही आ जाएंगे चक्कर, जानें कौन से स्थान पर है भारत
ये हैं दुनिया की 5 सबसे तेज़ ट्रेनें, इनकी रफ्तार सुनकर ही आ जाएंगे चक्कर, जानें कौन से स्थान पर है भारत
600 रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज खड़ी कर दी 80 करोड़ की कंपनी
600 रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज खड़ी कर दी 80 करोड़ की कंपनी
IPL Playoffs में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली टीमें, इस टीम ने बना दिए थे 233 रन
IPL Playoffs में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली टीमें, इस टीम ने बना दिए थे 233 रन
IPL Playoffs में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में RCB कप्तान का भी नाम शामिल
IPL Playoffs में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में RCB कप्तान का भी नाम शामिल
दूसरे वर्ल्ड वॉर में बना था भारत का यह एयरपोर्ट, आज यहां से दुनिया के हर कोने के लिए उड़ते हैं विमान
दूसरे वर्ल्ड वॉर में बना था भारत का यह एयरपोर्ट, आज यहां से दुनिया के हर कोने के लिए उड़ते हैं विमान
MORE
Advertisement
धर्म
Ganga Dussehra 2026: आज मनाया जाएगा गंगा दशहरा, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान और कथा
आज मनाया जाएगा गंगा दशहरा, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान और कथा
Today Horoscope 25 May 2026: वृश्चिक और कुंभ वाले पैसों के लेनदेन में बरतें सावधानी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
वृश्चिक और कुंभ वाले पैसों के लेनदेन में बरतें सावधानी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Nautapa 2026: नौतपा में सूर्यदेव बरसाएंगे आग, इन 9 दिनों में जरूर करें 4 चीजों का दान, हर समस्या से मिलेगा छुटकारा
नौतपा में सूर्यदेव बरसाएंगे आग, इन 9 दिनों में जरूर करें 4 चीजों का दान, हर समस्या से मिलेगा छुटकारा
Numerology: आपके जन्म तारीख और मूलांक में छिपे हैं लॉटरी नंबर, लो शू ग्रिड में भाग्यांक और कुआं नंबर डालते ही लग जाएगा पता
आपके जन्म तारीख और मूलांक में छिपे हैं लॉटरी नंबर, लो शू ग्रिड में भाग्यांक और कुआं नंबर डालते ही लग जाएगा पता
Numerology: ये 3 मूलांक सेल्फिश-मौका परस्त और ड्यूअल माइंडसेट वाले होते हैं, जरूरत के हिसाब से बदलते हैं अपना रंग
ये 3 मूलांक सेल्फिश-मौका परस्त और ड्यूअल माइंडसेट वाले होते हैं, जरूरत के हिसाब से बदलते हैं अपना रंग
MORE
Advertisement