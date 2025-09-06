Add DNA as a Preferred Source
धर्म

धर्म

13 सितंबर को पलट जाएगी इन 4 राशियों की किस्मत, सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन के बाद शुरू होगा अच्छा समय

Sun Nakshatra Transit 2025: सूर्य ग्रह 13 सितंबर 2025 को उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं. इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह स्वयं सूर्य देव है. ऐसे में सूर्य अपने स्वंय के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे.

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Sep 06, 2025, 01:45 PM IST

13 सितंबर को पलट जाएगी इन 4 राशियों की किस्मत, सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन के बाद शुरू होगा अच्छा समय

Surya Nakshatra Parivartan 2025

Surya Nakshatra Parivartan 2025: ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, ग्रहों का राशि और नक्षत्र परिवर्तन करना शुभ-अशुभ प्रभाव का कारण बनता है. राशियों के नक्षत्र परिवर्तन से लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. अब सूर्य ग्रह अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे जो कई राशियों के लिए शुभ होगा. 13 सितंबर को दोपहर 3 बजकर 48 मिनट पर सूर्य ग्रह पूर्वाफाल्गुनी से अपनी यात्रा को विराम देते हुए उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन किन राशियों के लिए शुभ होगा चलिए जानते हैं.

इन राशियों के लिए शुभ होगा सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन (Surya Nakshatra Parivartan)

मेष राशि

सूर्य का नक्षत्र परिवर्त मेष वालों के लिए शुभ होगा. आपके जीवन में खुशियां आएंगी और विवाह योग्य लोगों के शादी के योग बनेंगे. व्यापार में लाभ होगा. जीवन में चल रही समस्याओं का अंत होगा.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के आत्मविश्वास बढ़ेगा. आय के नए स्त्रोत बनेंगे. रिश्तों में सुधार होगा और व्यापार में भी लाभ होगा. सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन आपके अनुकूल होगा.

यह भी पढ़ें - कब से शुरू हो रही है शारदीय नवरात्रि, जानें डेट, घटस्थापना मुहूर्त, तिथियां

सिंह राशि

आपको कार्यस्थल पर अच्छे परिणाम मिलेंगे. जीवन में खुशियां आएंगी. वाहन और भूमि खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आप सफल होंगे.

तुला राशि

सूर्य का गोचर आपके लिए अच्छा होगा. तुला वालों को कार्य में सफलता मिलेगी. सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा. आपकी यात्रा के योग बन रहे हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

